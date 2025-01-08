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عالم الرياضةفرنسا

بعد مسيرة حافلة.. ديشان يقرر الرحيل عن منتخب الديوك

٨ يناير ٢٠٢٥

أعلن مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان، اعتزامه ترك منصبه بعد مونديال كأس العالم 2026، ليطوي بذلك صفحة حافلة منتخب الديوك فاز خلالها بمونديال 2018.

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منتخب فرنسا في يورو 2024 (صورة ارشيفية)
أعلن مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان، اعتزامه ترك منصبه بعد مونديال كأس العالم 2026.صورة من: Marvin Ibo Güngör/GES-Sportfoto/picture alliance

أعلن مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم ديدييه ديشان، الأربعاء (8 يناير/كانون الثاني)، أنه سيترك منصبه عام 2026، ليطوي بذلك صفحة حافلة مع منتخب الديوك فاز خلالها بلقب مونديال 2018 في روسيا.

وفي مقابلة مع قناة "تي أف 1"، قال ديشان، البالغ 56 عاما، "أنا هنا منذ 2012، ومن المقرر أن أستمر حتى 2026... كأس العالم المقبلة. سينتهي الأمر هناك، لأنه يجب أن ينتهي في لحظة ما."

وأضاف "وفيت فترة عقدي، بنفس الرغبة وبنفس الشغف للحفاظ على الفريق الفرنسي في أعلى مستوى".

وبالإضافة إلى مونديال 2018، حقق ديشان مع المنتخب الفرنسي دوري الأمم في 2021، وحل وصيفا في كأس أوروبا 2016 و كأس العالم 2022.

وجرى تمديد عقد المدرب لأربع سنوات بعد التأهل إلى نهائي مونديال قطر الأخير والخسارة أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، وهي مدة أثارت الكثير من الانتقادات في ذلك الوقت.

فوز فرنسا بدوري الأمم الأوروبية عام 2021.
تحت قيادة ديدييه ديشان، توجت فرنسا بدوري الأمم الأوروبية عام 2021.صورة من: Luca Bruno/AP Photo/picture alliance

وزادت النقاشات حول مستقبل ديشان في إدارة المنتخب، بسبب أسلوب اللعب الباهت في كأس أوروبا 2024، على الرغم من الوصول إلى نصف النهائي.

وما زال أمام ديشان الكثير من التحديات الكروية؛ إذ سيواجه منتخب فرنسا كرواتيا في مارس/آذار المقبل في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويشارك 16 منتخبا من أوروبا في نهائيات كأس العالم التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 48 فريقا في أمريكا وكندا والمكسيك في صيف 2026.

ولم يتحدث ديشان عن مستقبله بعد 2026، لكنه قال إن "هناك حياة بعد البطولة. لست أدري كيف ستكون".

م ف (د ب أ، أ ف ب)

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