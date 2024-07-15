بعد مسيرة حافلة.. توماس مولر يعتزل اللعب الدولي

أعلن توماس مولر، الفائز بكأس العالم لكرة القدم في 2014 مع المنتخب الالماني، اعتزاله اللعب الدولي، في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

قال لاعب وسط المنتخب الألماني وفريق بايرن ميونخ الألماني، توماس مولر: "بعد 14 عاما تقريبا وخوض 131 مباراة دولية، قررت إنهاء مسيرتي الدولية مع المنتخب الألماني". وجاء إعلان مولر اعتزاله اللعب الدولي بعد يوم من انتهاء منافسات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" التي أقيمت في ألمانيا، والتي كانت آخر بطولة يخوضها مولر مع المنتخب الوطني.

وودع المنتخب الألماني منافسات البطولة من دور الثمانية أمام المنتخب الإسباني الذي توج باللقب في النهاية. وقال اللاعب: "أود أن أشكر كل الجماهير وأعضاء المنتخب الوطني. شكرا لدعمكم طوال السنوات الماضية". ولعب مولر للمرة الأولى مع المنتخب الألماني في آذار/مارس 2010، وخاض 131 مباراة دولية، ليتواجد في المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب الألماني خلف لوتار ماتيوس (150 مباراة) وميروسلاف كلوزه (137 مباراة).

وكان تتويجه بلقب كأس العالم 2014 في ريو دي جانيرو أكبر إنجازات مولر مع ألمانيا، في رحلة شهدت فوز ألمانيا على البرازيل 7 / 1 في الدور قبل النهائي، علما بأن مولر سجل الهدف الافتتاحي في هذه المباراة.

توماس مولر يحمل جائزة الحذاء الذهبي بعد أن حقق لقب هداف كأس العالم 2010 صورة من: David Ebener/dpa/picture alliance

وبعد أن ودع المنتخب الألماني منافسات كأس العالم 2018 في روسيا من دور المجموعات، قرر يواخيم لوف، المدير الفني في ذلك الوقت، استبعاد مولر بجانب ماتس هوميلس وجيروم بواتينغ. ولكن مولر عاد للمشاركة في يورو 2020، حيث خرجت ألمانيا من دور الـ16 أمام المنتخب الإنجليزي. وقال في مقطع الفيديو: "دائما ما كنت فخورا باللعب لمنتخب بلادي. احتفلنا سويا وفي بعض الأحيان بكينا سويا". في يورو 2024، شارك مولر كبديل في المباراة الافتتاحية للبطولة التي شهدت فوز ألمانيا على اسكتلندا 5 / 1، كما شارك في المباراة التي خسرها المنتخب الألماني أمام نظيره الإسباني.وقال يوليان ناغلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني، والذي درب اللاعب أيضا عندما كان مديرا فنيا لبايرن ميونخ: "كان من دواعي سروري أن أعمل معه". وأضاف: "أثرى المنتخب في مشوارنا بيورو 2024 ليس فقط بسبب جودته الرياضية ولكن أيضا كقائد ومثل أعلى. سنفتقده كثيرا في المنتخب الوطني".

وسجل مولر عشرة أهداف في أربع مشاركات بكأس العالم، ولكنه لم يسجل أي هدف في اليورو، رغم أنه شارك في أربع نسخ. وقال بيرند نيوندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم إن مولر كان لاعب كرة قدم استثنائيا من جميع النواح، ومحترفا مثاليا ولديه شخصية رائعة". وأضاف: "لعب مولر دورا رئيسيا في تشكيل أحد أفضل الفترات الناجحة في تاريخ منتخبنا بأهدافه وذكائه، وتوج مسيرته بالفوز بلقب مونديال 2014 في البرازيل".

يبقى التتويج بلقب كأس العالم 2014 أغلى ألقاب توماس مولر مع المنتخب الألماني صورة من: Eibner-Pressefoto/picture alliance

وقال رودي فولر المدير الرياضي للاتحاد الالماني إن مولر قيمة لكرة القدم الألمانية "ولا يمكن تقديرها بشكل حقيقي". وأضاف: "طريقة لعبه غير تقليدية، يلعب بغريزته، وبشكل غير متوقع ولهذا السبب كان ناجحا". وأثنى باستيان شفاينشتايغر، لاعب وسط المنتخب الألماني السابق، الذي كان جزءا من الفريق المتوج بمونديال 2014، على مسيرة مولر. وكتب على شبكة (إكس) للتواصل الاجتماعي :"عزيزي توماس، يالها من رحلة مع المنتخب الألماني. سويا كنا قادرين على مشاركة العديد من الانتصارات والأحزان - والتي كان أبرزها التتويج بكأس العالم 2014 بالبرازيل". وأضاف :"شكرا لك على كل شيء قدمته لقميص ألمانيا. ألمانيا يمكنها أن تفخر بك ! ملحوظة: أتمنى أن تواصل النجاح بقميص بايرن لموسم آخر أو موسمين".

ويمتد عقد مولر مع بايرن ميونخ حتى حزيران/يونيو 2025". وقال هيربرت هاينر رئيس بايرن:" الجيل الصغير لا يعرف المنتخب الألماني بدون توماس مولر، وأنا لا أتخيل المنتخب بدونه". وأضاف :"باسم جماهير كرة القدم في كل مكان، أود أن أشكر توماس على أدائه المذهل والطريقة التي لعب بها للمنتخب الوطني. وكرئيس لبايرن ميونخ، أنا سعيد لأن توماس مولر سيواصل اللعب لنادينا". وبات مولر ثاني لاعب يعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب منافسات يورو .2024 وكان توني كروس أعلن اعتزاله لعب كرة القدم بشكل عام عقب خروج المنتخب الألماني من البطولة، بينما لايزال مانويل نوير، حارس المرمى، يدرس ما إذا كان سيواصل اللعب الدولي.

ف.ي/ع.ج.م (د ب ا، رويترز، ا ف ب)