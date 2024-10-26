بعد مسيرة حافلة.. ألكسندرا بوب تودع منتخب سيدات ألمانيا

"كلاعبة كرة قدم رومانسية، أعتقد أنه لا يوجد شيء أفضل من إنهاء الأمر برمته من حيث بدأ"، تقول ألكسندرا بوب عن آخر مباراة دولية لها. يوم الاثنين (28 أكتوبر/ تشرين الأول) سترتدي بوب قميص المنتخب الألماني للسيدات للمرة 145 في المباراة ضد أستراليا في مدينة دويسبورغ الألمانية، التي بدأت منها مسيرتها مع المنتخب الألماني في 17 فبراير/ شباط 2010، عندما شاركت كبديلة في الشوط الثاني في الفوز على منتخب سيدات كوريا الشمالية بنتيجة 3-0.

تلعب دويسبورغ دورًا خاصًا في مسيرة بوب الرياضية، ليس فقط بسبب ظهورها الأول مع المنتخب الوطني قبل 14 عامًا، فقد ولدت وترعرعت في منطقة الرور، ووقعت أول عقد احترافي لها مع نادي إف سي آر دويسبورغ الذي كان يلعب في الدوري الألماني آنذاك في عام 2008. وقد انتشر الحديث عن موهبة بوب الكبيرة كهدافة على المستوى الدولي في ذلك الوقت. ومن بين الأندية الأخرى، أراد نادي أولمبيك ليون الفرنسي، الذي فاز لاحقًا بدوري أبطال أوروبا ثماني مرات، التعاقد مع اللاعبة الألمانية. لكنها حسمت أمرها لصالح الخيار الذي كان متاحًا أمامها.

وبعد مرور 14 عامًا، أصبحت بوب أكثر لاعبة كرة قدم ألمانية ذات شهرة دولية - وتكاد تكون أكثر شهرة في ألمانيا مما ترغب هي نفسها. وتقول بوب إنها لم تعد تشعر بأن لديها حياة خاصة بعد الآن. يتم التعرف عليها بشكل منتظم ويتم الاقتراب منها في الشارع، على الرغم من أنها، على حد تعبيرها، "تود في الواقع أن تبتعد عن كل هذا الصخب والضجيج" الذي يلاحق المشاهير.

احتفلت بوب بالفوز الـ13 في مسيرتها بكأس الاتحاد الألماني لكرة القدم مع نادي فولفسبورغ في عام 2024 صورة من: Steinbrenner/IMAGO

بطلة أولمبية في ريو وبرونزية في باريس

حصدت اللاعبة البالغة من العمر 33 عاماً الكثير من الألقاب خلال مسيرتها الكروية الطويلة، خاصةً كلاعبة في الأندية. إذ فازت بدوري أبطال أوروبا مرتين وكأس الاتحاد الأوروبي للسيدات، وهي البطولة التي سبقتها، مرة واحدة. كما فازت بطلة ألمانيا سبع مرات وكأس الاتحاد الألماني لكرة القدم 13 مرة. وحصلت بوب على لقب "لاعبة كرة القدم الألمانية للعام" ثلاث مرات.

وكان أكبر نجاح لها مع سيدات الاتحاد الألماني لكرة القدم هو فوزها بأولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو. وفي دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت الصيف الماضي في باريس، ودّعت الأولمبياد بميدالية برونزية. ومع ذلك، حُرمت بوب من لقب بطلة أوروبا أو العالم. أقصى ما وصلت إليه كان في بطولة أوروبا 2022، عندما هُزم فريق سيدات ألمانيا لكرة القدم أمام الفريق الانكليزي المضيف في المباراة النهائية - ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن بوب اضطرت إلى الانسحاب مصابة قبل دقائق قليلة من بداية المباراة.

قائدة ملهمة

سجلت بوب 67 هدفاً مع الفريق الألماني حتى الآن. وقالت مدربة منتخب سيدات ألمانيا السابقة سيلفيا نيد، التي جلبت بوب إلى فريق المنتخب: "تتمتع بوبي بميزة لا تتمتع بها الكثير من النساء في كرة القدم" وأضافت "إنها تذهب خلال اللعب إلى حيث يكون الأمر مؤلما". ومع ذلك، فقد كان لموقف المهاجمة أثره أيضًا: فقد غابت بوب عدة أشهر بسبب إصابات خطيرة. وعندما أعلنت اعتزالها اللعب مع المنتخب الوطني في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول، وصفت جسدها بأنه "قنبلة موقوتة".

وباعتزالها للعب دوليا لا يفقد الفريق الألماني بوب، واحدة من أفضل لاعباته فحسب، بل يفقد أيضًا قائدة قوية. فقد كانت على رأس الفريق كقائدة منذ عام 2019. وقالت كاثرين هاينريش، زميلتها في المنتخب الوطني وفي فولفسبورغ لـ DW عن بوب: "لقد أظهرت أنه يجب عليك فقط الاستمرار في ذلك والمضي قدمًا في طريقك وعدم السماح لأي شيء بإزعاج عزيمتك". "لقد ألهمتني كثيرًا".

رعاية الحيوانات

يستمر عقد بوب مع نادي فولفسبورغ الذي تلعب فيه منذ اثني عشر عامًا حتى منتصف عام 2025، وتقول إنها لم تقرر بعد ما الذي سيحدث بعد ذلك. لكنها فكرت بالفعل في الوقت الذي يلي مسيرتها الكروية. وتقول بوب: "أود مواصلة العمل في مجال رعاية الحيوانات وجزئيًا في كرة القدم".

ومنذ نهاية عام 2015 أصبحت لاعبة كرة القدم المحترفة راعية مؤهلة رسميا لرعاية الحيوانات في حديقة الحيوانات. مزيج نادر، ولكنه ليس فريداً من نوعه. ليديا ويليامز، حاملة الرقم القياسي في حراسة مرمى المنتخب الأسترالي، هي أيضًا حارسة مؤهلة لحديقة حيوانات. وعلى غرار بوب، أعلنت ويليامز أيضاً نهاية مسيرتها الدولية هذا العام.

أعده للعربية: م.أ.م