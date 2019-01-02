بعد مرور 40 عاما على إعارته.. كتاب يظهر من جديد في مكتبة!

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن مكتبة جامعة كارل ماركس في لايبزيغ عثرت على أحد كتبها التي تمت استعارته قبل 40 عاماً. وكان على الطالبة أو الطالب الذي استعاره إعادته في 13 أبريل/ نيسان عام 1979، حسبما يٌظهر ذلك وصل الإعارة.
وقالت المتحدثة باسم مكتبة جامعة لايبزيغ إنه "تم العثور على الكتاب في أحد الصناديق، ولا يعرف أين كان هذا الكتاب طيلة هذه المدة"، حسبما ذكر موقع "آر تي إل" الألماني. لكن المتحدثة باسم الجامعة ذكرت أنه تم إعادة تصنيف الكتاب وترقيمه ليصبح جاهزا لاستعارته من جديد.
وعلى سبيل الدعابة، حسب موظفو مكتبة جامعة لايبزيغ الغرامة التي كان يتوجب على مستعير الكتاب دفعها بسبب تأخره في تسليمه، وقد تم تحديدها في حدود 14 ألف وستمائة يورو.
ع.ش/ع.خ
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عادت للحياة
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ملعب كرة أم مكتبة؟
تستحق مكتبة جامعة التكنولوجيا في مدينة دلفت الهولندية الزيارة، إذ يتميز الجزء العلوي المنحدر من المبنى بمنظر مذهل خاص. ويتوسط الشكل المخروطي الذي يبلغ ارتفاعه 42 متراً بناء المكتبة الذي يتألف من أربعة طوابق مليئة بالكتب.
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أجمل المكتبات في العالم
مكتبة التوليب والأبنوس
حصلت مكتبة "بيبليوتيكا جوانينا" في مدينة كويمبرا البرتغالية على تصنيف أكثر المكتبات المذهلة في العالم عام 2013، حسب تصنيف صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية. وتحمل المكتبة اسم الملك البرتغالي جون الخامس الذي أمر ببنائها في القرن الثامن عشر. وقد تم صناعة جميع أرفف الكتب من خشب التوليب والأبنوس، وهي الآن جزء من كلية الحقوق في البرتغال.
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القديم يلتقى بالحديث
كانت مكتبة الإسكندرية أشهر مكتبة في العالم قبل أن يتم حرقها قبل ألفي عام. وكانت تضم مجموعة كبيرة من الكتب والمعرفة الكاملة للعالم آنذاك، كما ضمت 490 ألف من لفائف ورق البردي. أما مكتبة الإسكندرية الحديثة والتي تكمل المسيرة، فتم افتتاحها عام 2002. وبلغت تكلفة بنائها النهائية أكثر من 220 مليون دولار (187 مليون يورو).
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أغنى المكتبات
يعود تاريخ بعض العينات التي تمتلكها مكتبة دير سانت غال بسويسرا إلى أكثر من 1300 عام. ويمكن للزائرين رؤية خطة بناء الدير، وهي أقدم خطة بناء في أوروبا. بنيت المكتبة بتكليف من القديس أوتمار عام 719، وتعد واحدة من أغنى المكتبات في العصور الوسطى في العالم. وفي عام 1983 صنف اليونسكو منطقة الدير إلى جانب المكتبة من مواقع التراث العالمي.
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أجمل المكتبات في العالم
أنقذها رئيس!
تعد مكتبة الكونغرس من المعالم البارزة في عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن. أنشئت المكتبة عام 1800 ولكنها تعرضت للإحراق على يد الإنجليز عام 1814. وفقدت المكتبة مقتنياتها فعوضتها بشراء 6500 كتاباً خاصة بتوماس جيفرسون، الرئيس الثالث للولايات المتحدة، لإعادة إعمارها الذي تكلف 24 ألف دولار. وهي الآن تحتوى على أكبر المراجع في العالم للمواد القانونية والخرائط والمعزوفات الموسيقية.
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أجمل المكتبات في العالم
خشب البلوط
تعد مكتبة كلية "ترينيتي" القديمة في دبلن بإيرلندا من أقدم مكتبات إيرلندا. تأسست المكتبة عام 1592 من قبل الملكة إليزابيث الأولى. ويبلغ طول "الغرفة الطويلة" المكونة من طابقين 64 متراً وعرضها 12 متراً، ولكنها لم تكن دائماً مثيرة للإعجاب كما هي اليوم، فقد تم استبدال سقفها المسطح عام 1858 بسقف جديد مصنوع من خشب البلوط.
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المكتبة الوطنية في الصين
بأرشيف يحتوي على أكثر من 30 مليون كتاب ومواد إعلامية متنوعة، تعد المكتبة الوطنية في الصين سابع أكبر مكتبة في العالم. وقد تم بناؤها كـ"مكتبة العاصمة" في عام 1809 وسميت بعد ذلك "مكتبة بكين" في عام 1928 بعد تأسيس جمهورية الصين. وتم الاعتراف باسمها في الولاية عام 1998. وتحتوي المكتبة على مجموعة متنوعة من الأدب الصيني ووثائق تاريخية عالمية. س.م/ ي.أ