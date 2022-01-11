 بعد مرور عشرين عاما، لا بوادر على إغلاق غوانتانامو | DW الأخبار | DW | 11.01.2022

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DW الأخبار

بعد مرور عشرين عاما، لا بوادر على إغلاق غوانتانامو

تقرير أوليفر ساليه من دي دبليو من القاعدة البحرية الأمريكية في غوانتانامو - والمخيم الذي أصبح يرمز إلى واحدة من أكبر الإخفاقات الأخلاقية للولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب.

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