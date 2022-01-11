بعد مرور عشرين عاما، لا بوادر على إغلاق غوانتانامو

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تقرير أوليفر ساليه من دي دبليو من القاعدة البحرية الأمريكية في غوانتانامو - والمخيم الذي أصبح يرمز إلى واحدة من أكبر الإخفاقات الأخلاقية للولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب.
طالب نواب في البرلمان الألماني من أحزاب مختلفة، الرئيس الأمريكي جو بايدن بإغلاق معتقل غوانتانامو "مركز التعذيب والمحاكم الخاصة هناك (الذي) أصبح رمزا للتجاوزات الوحشية في المكافحة الأمريكية ضد الإرهاب".
تمر الآن 20 سنة على إنشاء معتقل غوانتانامو سيء السمعة. لقد تكرر الحديث عن إغلاقه وقدمت عدة إدارات أمريكية وعودا بذلك لكن كل شي بقي على حاله وأوضاع المعتقلين فيه أيضا لم تتغير. تقرير أوليفر ساليه بعد زيارته لغوانتانامو.
شباب ونشطاء الحراك السياسي في البلدان العربية ابتهجوا لفوز جو بايدن.. وبالمقابل فان خسارة ترامب لا تعني أن الترامبيين في المنطقة خسروا تماما. وهذا ما يدعو إلى الحذر في قراءة تداعيات نتائج الانتخابات الأمريكية عربيا.
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