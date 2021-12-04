 بعد محنة الحدود البولندية.. ″لا شيء سيمنعني من الوصول إلى بريطانيا″ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 05.12.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

بعد محنة الحدود البولندية.. "لا شيء سيمنعني من الوصول إلى بريطانيا"

خلال الأسابيع الماضية، عاش الشاب الكردي عارش أكبر أزمتي هجرة شهدهما الاتحاد الأوروبي هذا العام، وبعد أن تمكن من عبور الحدود البيلاروسية البولندية، وصل إلى شمال فرنسا. وينوي الشاب إكمال طريقه إلى بريطانيا عبر بحر المانش.

مهاجرون في معسكر لاجئين في شمال فرنسا يسعون للعبور إلى بريطانيا

مهاجرون في معسكر لاجئين في شمال فرنسا يسعون للعبور إلى بريطانيا

فوق أرض ترابية نُصبت خيام قماشية تؤوي مئات الرجال والنساء والأطفال، المغامرين بحياتهم من أجل الوصول إلى المملكة المتحدة. على كرسي بلاستيكي أبيض يجلس عارش إلى جانب خيمته فيما يشعل أصدقاؤه نيران تكسر برودة جو مدينة غراند سانت شمال فرنسا.

بالقرب من سواحل دونكيرك يعيش الشاب الكردي العراقي منذ عشرة أيام، مصمما على عبور بحر المانش الذي ابتلع أرواح 27 شخصا على الأقل الأسبوع الماضي، لكنه يحاول طرد أي فكرة تجعله يخشى أن يلقى مصيرا مماثلا أو تثبط من عزيمته.

"أمامي خيارين لا ثالث لهما، إما الموت أو الوصول إلى بريطانيا"، يقول الشاب الذي يبلغ من العمر 21 عاما، "كنت على الحدود البيلاروسية البولندية وتمكنت من النجاة هناك، ولا شيء سيمنعني من الوصول إلى بريطانيا".

"لا تزال عائلتي عالقة في بيلاروسيا"

باحثا عن حياة ومستقبل أفضل، غادر الشاب مدينته كركوك في كردستان العراق وتوجه إلى تركيا، ومن هناك ركب الطائرة إلى بيلاروسيا، "تركت مدينتي برفقة أبي وأمي وأختي الأصغر ذات الـ17 عاما، وذهبنا إلى مينسك بعدما سمعنا أنه بإمكاننا الذهاب من هناك إلى أوروبا".

سترة نجاة يستخدمها المهاجرون أثناء عبور بحر المانش من شمال فرنسا إلى بريطانيا.

سترة نجاة يستخدمها المهاجرون أثناء عبور بحر المانش من شمال فرنسا إلى بريطانيا.

مختارات

منذ البداية، كانت المملكة المتحدة   الهدف بالنسبة إلى هذه العائلة، "قررنا الهجرة إلى بريطانيا للحاق بأخي الأكبر سنا الذي يعيش هناك منذ سنوات عدة"، لكن العائلة التي أرادت أن تلم شملها تفرقت من جديد. "لم يستطع والداي إكمال الطريق لكبر سنهما، ولا يزالان برفقة أختي، عالقين على الجانب البيلاروسي في المخيمات الحدودية. أتصل بهم يوميا عبر الهاتف، الأوضاع هناك مزرية وأنا خائف عليهم".

الشاب العشريني تمكن من عبور الحدود إلى بولندا وحيدا، "كان عليّ السير لساعات وأيام في الغابات وتمكنت أخيرا من الوصول إلى بولندا". نجحت خطة الشاب في عبور الحدود لكن ذلك كان عبر مهرب كلّفه الكثير، "كنت أودعت مبلغ 7 آلاف جنيه أسترليني (8,200 يورو) في مكتب للمهرب في كردستان العراق، مقابل إيصالي إلى ألمانيا".

عاش الشاب أزمة الحدود البيلاروسية البولندية، وخاطر بحياته لعبور المنطقة التي سجلت وفاة أكثر من عشرة أشخاص، أغلبهم ماتوا في الغابات أو المستنقعات إثر انخفاض حاد في درجات حرارة أجسادهم. لكنه ورغم تمكنه من تجاوز تلك المنطقة، وجد نفسه في مواجهة الموت من جديد.

إما أن أصل إلى بريطانيا أو أموت

من ألمانيا توجه الشاب إلى شمال فرنسا بهدف الوصول إلى المملكة المتحدة، "عبور بحر الماش خطير للغاية وأنا أعلم ذلك، وحاولت عبور القناة الإنكليزية ثلاث مرات خلال الأيام العشر الماضية. لكن حياتي 50/50 إما أن أصل إلى بريطانيا أو أموت".

يقول الشاب إن لا خيار أمامه سوى ركوب البحر، "عبور المانش على متن قارب يكلف نحو 3 آلاف يورو ويدّعي مهربون آخرون أنه إذا دفعت المزيد ستكون الرحلة على متن قارب ذو جودة أفضل، لكن لا نستطيع التأكد من ذلك حقا. أما بالنسبة للشاحنات فهي ليست خيارا مطروحا، أنا لا أستطيع دفع 7 آلاف يورو".

لطالما كانت منطقة شمال فرنسا نقطة عبور للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى المملكة المتحدة، وكان معظمهم يختبئ في شاحنات تجارية تعبر القناة الإنكليزية، لكن مع تشديد المراقبة ووضع أسوار حول معظم طرق مدينة كاليه الساحلية، باتت هذه الطريقة أكثر صعوبة وتكلفة. ومنذ العام 2018 تضاعفت محاولات عبور المانش، وبحسب  السلطات الفرنسية، حاول 31,500 شخص المغادرة إلى بريطانيا منذ بداية العام الجاري، وأُنقذ 7,800 شخص في البحر، وهو رقم تضاعف منذ آب/أغسطس الماضي.

بحر المانش الفاصل بين فرنسا وبريطانيا

بحر المانش الفاصل بين فرنسا وبريطانيا

على رغم الحديث المستمر عن خطورة العبور، يُصّر الشاب على إكمال طريقه معتبرا أن فرنسا لا توفر له سكنا ملائما وأن الحياة في بريطانيا برفقة أخيه ستكون أفضل، "حتى الشرطة الفرنسية لا تريدنا أن نبقى هنا. في آخر محاولة عبور، صادفتنا الشرطة على أحد الشواطئ القريبة أثناء تجهيزنا القارب، قال لنا أحد الضباط إنه علينا المغادرة خلال أقل من ساعة، وتركنا ننفذ خطتنا دون أن يمنعنا".

بعد حادثة الغرق الأخيرة والأكثر دموية في بحر المانش، قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إن المشكلة بحاجة إلى "معالجة على المستويين الحكومي الدولي والأوروبي". فيما اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الجهود الفرنسية "لم تكن كافية". وبينما تعاونت باريس ولندن منذ عقود في ملف الهجرة، باتت العلاقات الثنائية أكثر توترا منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أمس الثلاثاء 30 تشرين الثاني/نوفمبر، فككت الشرطة الفرنسية في مدينة غراند سانت المخيم، وأجلت المهاجرين "بقرار من المحكمة". وتلك ليست العملية الأولى من نوعها، إذ تعمد السلطات الفرنسية على تفكيك المخيمات العشوائية باستمرار، ولكن في غضون أيام معدودة من كل عملية إخلاء يعود المهاجرون وينصبون خيامهم من جديد.

مهاجر نيوز 2021

  • Italien Symbolbild Rettung von Flüchtlinge (Getty Images/AFP/A. Paduano)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ارتفاع كبير في عدد الغرقى

    أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ستة غرقى كل يوم

    حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.

  • Mittelmeer Rettungsaktion von Sea-Watch (picture-alliance/dpa/Sea-Watch.org)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو

    في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.

  • Geflüchtete auf dem mit der niederländischen Flagge geführten Rettungsschiff Sea Watch 3 (Getty Images/AFP/F. Scoppa)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    البحث عن ملاذ آمن

    بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.

  • Spanien - Ankunft von Fluechtlingen in Andalusien (picture alliance/CITYPRESS 24/f. Passolas)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    توتر بين فرنسا وإيطاليا

    في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.

  • Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus NEU (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"

    مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.

  • EU Militäroperation Sophia im Mittelmeer Boote der italienischen Marine (picture-alliance/dpa/G. Lami)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    مصير مجهول!

    مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".

  • Lösung für Schiffe deutscher Seenotretter (picture-alliance/dpa/Sea-Watch/F. Weiss)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    بارقة أمل

    لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو


مواضيع ذات صلة

Eisenhüttenstadt, 23.11.2021 +++ Aldo, a migrant from Cameroon, he came to Germany via Belarus. He suffers from a disability since his birth, which makes the road difficult for him. Photo: InfoMigrants/ Majda Bouazza

من الكاميرون إلى ألمانيا.. رحلة مخاطر غير منتهية 04.12.2021

مهاجرون كثر قادمون من دول إفريقية تعيش أزمات وحروب. يجمعهم "الحلم الأوروبي"، لكن طرق الوصول تختلف. منهم من اختار العبور عبر دول شمال القارة والبحر المتوسط. بينما اختار آخرون الحدود البيلاروسية مع دول الاتحاد الأوروبي.

A picture taken on November 9, 2021 shows migrants at the Belarusian-Polish border in the Grodno region. - Poland and Belarus squared off on November 9 over thousands of migrants aiming to enter EU member Poland, with Warsaw saying the wave threatened the security of the entire bloc. Minsk warned against provocations on the border, where armed troops from both countries are deployed amid escalating tensions. Trapped between the rhetoric are thousands of people, many escaping war and poverty in the Middle East, trying to survive outdoors in squalid conditions as temperatures dip toward freezing. - Belarus OUT (Photo by Leonid Shcheglov / BELTA / AFP) / Belarus OUT (Photo by LEONID SHCHEGLOV/BELTA/AFP via Getty Images)

حدود بيلاروسيا وبولندا.. لا معايير واضحة لمن تصدهم السلطات 26.11.2021

زار فريق مهاجر نيوز مقاطعات وبلدات بالقرب من المنطقة الحدودية البولندية البيلاروسية، منها غابة تجاور بلدة ميخالوفا (شمال شرق بولندا) التابعة لمقاطعة بياليستو. التقى هناك بمهاجرتين سوريتين كانتا ضمن مجموعة من 11 شخصا.

A child reacts as migrants gather at the Bruzgi-Kuznica Bialostocka border crossing in an attempt to cross the Belarusian-Polish border in the Grodno Region, Belarus November 15, 2021. Oksana Manchuk/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

حدود بولندا بيلاروسيا.. طلب اللجوء لا يضمن بقاء المهاجرين في مأمن 25.11.2021

على الرغم من إخبار حرس الحدود البولندي أنه يريد تقديم طلب اللجوء في بولندا، أُعيد ثائر إلى منطقة الحدود البيلاروسية. بعدها، رماه الحرس البيلاروسي في ليتوانيا حيث ضرب بعنف وأعيد على الفور إلى جهة الحرس البيلاروسي.