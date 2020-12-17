 بعد مارثون برلماني.. إعادة انتخاب ماتاريلا رئيسًا لإيطاليا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.01.2022

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بعد مارثون برلماني.. إعادة انتخاب ماتاريلا رئيسًا لإيطاليا

أعيد انتخاب سيرجيو ماتاريلا رئيسا لإيطاليا بعد ماراثون برلماني عكس الانقسامات العميقة بين الأحزاب المشاركة في الحكومة. ويعد الرئيس شخصية محورية مهمة في النظام السياسي في بلد لا تمكث حكوماته أكثر من عام واحد في المتوسط.

الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا (25/11/2021)

أعيد انتخاب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا لفترة ثانية

أعيد انتخاب الرئيس الإيطالي  سيرجيو ماتاريلا  لفترة ثانية اليوم السبت (29 يناير/كانون الثاني 2022) بعد مطالبة رؤساء الأحزاب له بالاستمرار عقب عدة اقتراعات غير مثمرة في البرلمان على مدى أسبوع لاختيار خلف له.

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وفي الجولة الثامنة من الاقتراع أعيد انتخاب ماتاريلا (ثمانون عاما) لولاية ثانية تستمر سبعة أعوام بعدما حصد الغالبية المطلقة البالغة 505 أصوات من أصل 1009 من الشيوخ والنواب والمسؤولين الإقليميين الذين يشاركون في التصويت. ويستمر فرز الأصوات في مقر مجلس النواب في روما، ويتوقع أن تعلن النتيجة النهائية في وقت لاحق.

 

وكان ماتاريلا قد استبعد البقاء في منصبه ولكن مع تعرض الاستقرار السياسي للبلاد للخطر غيّر رأيه استجابة لنداءات زعماء الكتل البرلمانية الذين التقوا معه في قصره في وقت سابق من اليوم.

قال رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي إن إعادة انتخاب ماتاريلا "خبر رائع للإيطاليين". وأضاف في بيان "أنا ممتن للرئيس على قراره بمواكبة الرغبة القوية للغاية للبرلمان لإعادة انتخابه لولاية ثانية".

مقر مجلس النواب في روما (29/1/2022)

في الجولة الثامنة من الاقتراع أعيد انتخاب ماتاريلا

ويعد الرئيس شخصية محورية مهمة في النظام السياسي بإيطاليا، إذ يعين  رئيس الوزراء  وغالبا ما يستعان به في حل الأزمات السياسية في ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، في دولة لا تمكث حكوماتها أكثر من عام واحد في المتوسط.

ع.ج.م/أ.ح (رويترز، أ ف ب)

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