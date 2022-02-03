بعد مأدبة عشاء مع زيدان.. هل ينتقل هالاند إلى ريال مدريد؟

لا يزال متصدر قائمة هدافي بروسيا دورتموند غائباً عن الملاعب بسبب تعرضه لإصابة عضلية عند استبداله في مباراةالفوز على هوفنهايم (2-3) قبل ثلاثة أسابيع. إيرلينغ هالاند غاب أيضا في مباراة أمس الأحد (13 فبراير/ بشاط 2022)، في ختام منافسات الجولة 22 من البوندسليغا، علماً أن دورتموند فاز على أونيون برلين بثلاثية نظيفة، هدفان منها حملا توقيع قائد الفريق ماركو رويس.

الصحافة الألمانية في بحر هذا الأسبوع لم تهتم كثيرا بغياب هالاند، بقدر ما هي مهتمة بسؤالمتجدد حول وجهة اللاعب القادمة. فالجميع متفق على أن القنبلة النرويجية لن تبق على أبعد تقدير في دورتموند بعد الصيف القادم خاصة وأن عقده مع النادي الألماني يشمل بند يسمح بفسخ العقد مقابل نحو 75 مليون يورو. مبلغ لن تتواني كبريات الأندية عن دفعه وعلى رأسها نادي باريس سان جيرمان، كما يقول الكثيرون.

وسبق لصحيفة "ليكيلب" الفرنسية أن نشرت الشهر الماضي أن النادي الباريسي يعتبر اللاعب النرويجي مرشحه الأول في حال غادر الفرنسي كيليان مبابي جيرمان نحو ريال مدريد. تأكيداً على ذلك، كشفت ذات الصحيفة عن لقاء جمع بين رئيس سان جيرمان ناصر الخليفي ووكيل هالاند مينو رايولا.

الشركات الراعية

لكن هذا الاحتمال قد لا يكون صائبا. فحسب موقع "شبورت بيلد" الألماني فإن رحيل هالاند إلى ريال مدريد هي الفرضية الأكثر ترجيحا. والسبب تسويقي بحت، وتحدده الشركات الراعية. فمعروف أن شركات بوما وأديداس وغيرها من الشركات الراعية تشكل بدورها عاملا إضافيا مهما، تراعيه الأندية قبل التعاقد مع أيّ لاعب.

جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني سيرجي بارباريس - 330 مباراة بين عامي 1996 و2008 لعب البوسني لأربعة فرق في الدوري الألماني. بعد فترات قضاها في روستوك ودورتموند، تحول بارباريس إلى هامبورغ إس في في عام 2000، حيث سرعان ما أصبح اللاعب المفضل لدى جماهير النادي. في عام 2001 حصل على لقب هداف الدوري برصيد 22 هدفاً. عندما لم يتم تمديد عقده في هامبورغ عام 2006، انتقل إلى باير ليفركوزن، وفيه أنهى مسيرته الاحترافية عام 2008.

جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني رافينيا - 332 مباراة جذب البرازيلي رافينيا (على اليمين) انتباه الأندية الأوروبية خلال كأس العالم تحت 20 سنة في هولندا عام 2005، وانتقل إلى نادي شالكه في نفس العام. عندما قام المدرب فيليكس ماغات بالاستغناء عنه بعد خمس سنوات، ذهب الظهير إلى إيطاليا وعاد إلى الدوري الألماني بعد عام. مع نادي بايرن ميونيخ، توج ببطولة الدوري سبع مرات، وفاز بالكأس أربع مرات وبدوري أبطال أوروبا عام 2013.

جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني لوكاس بيتشيك - 332 مباراة لسنوات كان هو المرشح المفضل في مركز الظهير الأيمن لبوروسيا دورتموند. لعب لوكاس بيتشيك في الدوري الألماني لكرة القدم من 2010 إلى 2021. كانت أول 68 مباراة للبولندي في الدوري الألماني بقميص هيرتا برلين، الذي هبط معه إلى الدرجة الثانية، قبل الانتقال إلى دورتموند. مع دورتموند، فاز بيتشيك ببطولة الدوري مرتين وبكأس الاتحاد الألماني لكرة القدم ثلاث مرات.

جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني زي روبرتو - 336 مباراة في عام 1998، انتقل البرازيلي زي روبرتو، الذي لعب سابقاً مع ريال مدريد، إلى باير ليفركوزن من فلامينغو ريو دي جانيرو. في عام 2002، اتخذ الخطوة التالية نحو بايرن ميونيخ، وحقق معه عدداً من الألقاب. في عام 2009، وفي ذلك الوقت كان عمره 35 عاماً، حصل على عقد لمدة عامين مع هامبورغ. وفي عام 2011، غادر زي روبرتو ألمانيا، لكنه ظل لاعب كرة قدم محترفًا حتى نهاية مسيرته الرياضية في عمر 43 عاماً.

جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني فيداد إبيزيفيتش - 344 مباراة خطى البوسني خطواته الأولى في الدوري الألماني عام 2006 بقميص ألمانيا آخن. وفي وقت لاحق، سعى المهاجم للبحث عن أهداف لهوفنهايم وشتوتغارت وهيرتا برلين. أحرز 127 هدفاً في الدوري الألماني. انتهت مشاركته الأخيرة في شالكه بشكل مزعج في نوفمبر 2020، بعد خلاف مع مساعد مدرب شالكه نالدو، تم عقبه الاستغناء الفوري عنه وإنهاء عقده.

جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني دانييل كاليغيوري - 349 مباراة * يمتلك دانييل كاليغيوري جوازي سفر إيطالي وألماني، لكنه ولد ونشأ في جنوب ألمانيا. في نادي فرايبورغ أصبح لاعباً محترفاً في الدوري الألماني عام 2007. بعد فترات قضاها في فولفسبورغ وشالكه، يلعب اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً حالياً في آوغسبورغ منذ عام 2020، وهو الفريق الرابع له في الدوري الألماني. (* إحصائية المباريات لغاية 17 يناير 2022)

جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني ماكوتو هاسيبه - 351 مباراة * لاعب خط الوسط الياباني هو أحد المحترفين القلائل النشيطين والذين، على الرغم من عدم وجودهم مع بايرن أو دورتموند، حصلوا على بطولة الدوري. ففي عام 2009 فاز باللقب في موسمه الثاني في البوندسليغا مع فولفسبورغ. في عام 2014، انتقل هاسيبه إلى نورنبرغ، وبعدها بعام إلى آينتراخت فرانكفورت، حيث فاز بالكأس في عام 2018 وكان حتى قائد الفريق لفترة من الوقت. (* إحصائية المباريات لغاية 17 يناير 2022).

جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني ليفان كوبياتشفيلي- 351 مباراة في نهاية تسعينيات القرن الماضي، شكل كوبياتشفيلي (إلى اليمين) وغيره من المحترفين الجورجيين مجموعة "فيليس" في فرايبورغ، والذين حققوا نجاحاً باهراً تحت قيادة المدرب فولكر فينك. لعب كوبياتشفيلي لاحقاً مع شالكه وهيرتا برلين. لكن مسيرته الرياضية الطويلة لم تخلُ من الفضائح، فهو لاعب البوندسليغا الذي فرضت عليه أطول عقوبة، وذلك في عام 2012، وهي الإيقاف لمدة سبعة أشهر ونصف الشهر بسبب ضربه الحكم.

جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني خليل ألتينتوب - 351 مباراة ولد اللاعب التركي خليل ألتينتوب في غيلزنكيرشن غربي ألمانيا عام 1982 ويحمل أيضاً الجنسية الألمانية. بين عامي 2003 و2017 لعب مع كايزرسلاوترن وشالكه وفرانكفورت وآوغسبورغ، وأحرز 67 هدفاً في الدوري الألماني. حميد ألتينتوب هو شقيق خليل ألتينتوب، التوأم الأكبر، وكان لاعب كرة قدم محترف حتى عام 2018.

جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني نالدو- 358 مباراة البرازيلي رونالدو أباريسيدو رودريغيز، الملقب بنالدو، لعب أولاً لفيردر بريمن في عام 2005. ولعب المدافع فيما بعد مع فولفسبورغ وشالكه. أصبح البرازيلي أسطورة بين مشجعي شالكه عندما سجل هدف التعادل لفريقه في الوقت بدل الضائع، خلال مباراة الديربي ضد دورتموند في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017. فاز نالدو بكأس الاتحاد الألماني مرة واحدة مع بريمن ومرة واحدة مع فولفسبورغ.

جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني روبرت ليفاندوفسكي - 369 مباراة * جنباً إلى جنب مع الهداف التاريخي للبوندسليغا غيرد مولر، يعد البولندي ليفاندوفسكي، أحد أكثر الهدافين فاعلية في تاريخ الدوري. في عام 2010، انتقل ليفاندوفسكي من بوزنان إلى بوروسيا دورتموند، وبعد أربع سنوات انتقل إلى بايرن ميونيخ. أصبح ليفاندوفسكي جزءاً من البوندسليغا، ليس فقط بسبب أهدافه، بل لحصوله على لقب أفضل لاعب في العالم 2021 وللعام الثاني على التوالي. (* إحصائية المباريات لغاية 17 يناير 2022)

جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني كلاوديو بيتزارو - 490 مباراة بين عامي 1999 و2020، لعب اللاعب البيروفي مع فيردر بريمن وبايرن ميونيخ وكولونيا، وسجل 197 هدفاً في الدوري الألماني. فاز بيتزارو ببطولة الدوري ست مرات وكأس الاتحاد الألماني ست مرات، وحصل على الثنائية مع بايرن خمس مرات وحتى الثلاثية مرة واحدة. انتقل إلى فيردر بريمن خمس مرات وأنهى مسيرته هناك صيف 2020. الكاتب: أندرياس شتين-تسيمونس/ زمن البدري الكاتب: زمن البدري



صحيح أن جميع الشركات الكبرى المستثمرة في الدوريات الأوروبية تطمح إلى أن تتعاقد الأندية تحت رعايتها مع هالاند، وهو أمر لا شك فيه. لكن وحسب موقع "شبورت بيلد" فإن أديداس الألمانية هي الأشد عناداً والأكثر حزماً للتعاقد مع الموهبة الشابة، وهذا ما يصب في صالح ريال مدريد.

يذكر أن الشركات لا تبرم عقوداً مع الأندية فحسب، ولكن أيضا مع اللاعبين بمن فيهم هالاند. وقد كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية السبت الماضي أن المهاجم قام بزيارة "سرية" إلى مقر شركة أديداس وأن زين الدين زيدان، أسطورة الريال، انضم إلى مأدبة العشاء التي حضرها اللاعب ووالده. ولأن لاعبي ريال مدريد يرتدون قمصان أديداس فمن المنطقي جدا أن تعاقد اللاعب مع الشركة سيكون ضمن صفقة أكبر، وهي الانتقال رسميا إلى الريال. بينما وكما هو معلوم يرتدي دورتموند قميص شركة بوما.

ليفاندوفسكي "يبعده" عن البافاري

في المقابل، يبدو انتقاله إلى بايرن مستبعد، على الأقل على لسان المدير الفني الأسبق للمنتخب الألماني يورغن كلينسمان الذي أعلنها صراحة في حوار مع "ليكيب" الفرنسية قبل أسابيع، معتبراً أن وجود البولندي روبرت ليفاندوفسكي قد يحيل القنبلة النرويجية إلى المركز الثاني داخل الفريق.

وقال كلينسمان، "بالنسبة لي لن يكون هذا مزيجا مثاليا". وأوضح أنهما "رأسا حربة سيعترض كل منهما طريق الآخر" مشيرا إلى أن ليفاندوفسكي وهالاند "سيتواجدان في نفس المكان وفي نفس الوقت".

وأوضح كلينسمان أنه إذا كان بايرن يفكر في الوقت الراهن في ضم هالاند المطلوب من أبرز الأندية الدولية "فإنه بالتأكيد سينتظر رحيل ليفاندوفسكي".

الملفت أن ليفاندوفسكي (33 عاما) لا يبدو متسرعا في التوقيع على تمديد عقده الذي سينتهي في صيف 2023، رغم أن بايرن يطمح إلى ذلك. هذا الأمر خلق حالة من التوتر في ميونيخ، خاصة وأن اللاعب لم يخف يوماً رغبته في تحقيق حلم طفولته باللعب في صفوف ريال مدريد، ما يعني أنه بالنسبة لهالاند قد يتكرر السيناريو الذي حذر منه كلينسمان.

و.ب/ع.ج.م