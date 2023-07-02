 بعد مآسي الغرق.. كيف يمكن البحث عن المفقودين في المياه اليونانية؟ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 02.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

بعد مآسي الغرق.. كيف يمكن البحث عن المفقودين في المياه اليونانية؟

إثر حادثة غرق قارب صيد كبير كان يحمل مئات المهاجرين قبالة السواحل اليونانية الأسبوع الماضي، لا يزال هناك مئات المفقودين الذين لم تعثر عليهم السلطات بعد، ويتساءل أقاربهم وأحبائهم عن مصيرهم.

قارب الصيد الذي كان يحمل مئات المهاجرين قبالة السواحل اليونانية

قارب الصيد الذي كان يحمل مئات المهاجرين قبالة السواحل اليونانية

فريق مهاجرنيوز (وسيلة إعلامية لا يمكنها تقديم المساعدة في البحث) ينشر خطوات تساعد الأشخاص في عملية البحث عن أحبائهم وأقربائهم المفقودين.

خصصت السلطات اليونانية ابتداء من السبت 17 حزيران/يونيو، مركز اتصال لعائلات ضحايا حادثة غرق قارب الصيد  في 14 حزيران/يونيو، عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.

يمكن الاتصال على الرقم التالي بين 9 صباحا و7 مساء (توقيت أثينا)، ومن الممكن التحدث باللغات العربية والإنكليزية والفارسية:

00302131386000

يمكن أيضا إرسال بريد إلكتروني إلى هذا العنوان:

dvi@astynomia.gr

بشكل عام، في حال كنت تبحث عن أحد أقربائك أو أصدقائك  من الذين فُقدوا في المياه اليونانية خلال محاولتهم الهجرة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

تجميع المعلومات

إنشاء ملف يتضمن المعلومات الأساسية للشخص المفقود (الاسم الكامل، الأسماء الكاملة للوالدين، مكان وتاريخ الولادة، نسخ من جميع الوثائق المتاحة مثل جواز السفر أو الهوية الشخصية، رقم الهاتف).

كما يجب تجميع أكبر قدر من المعلومات حول آخر تواصل مع الشخص (مكان الانطلاق، مواقع GPS قبل اختفاء الشخص، آخر اتصال مع الشخص المفقود).

الاحتفاظ بصورة واضحة عن الشخص وتقديم أي معلومات تساعد في التعرف عليه (الملابس الذي كان يرتديها، إذا كانت لديه ندوب أو وشوم، الإكسسوارات التي يرتديها عادة كالخواتم وحقائب الظهر).

تنصح منصة "هاتف الإنذار" بالاحتفاظ وتوثيق جميع المحادثات مع الشخص المفقود والمسافرين معه، إضافة إلى شهود عيان محتملين (إن كنت على تواصل مع شهود عيان، فاكتب بالضبط ما أخبروك به، إضافة إلى أسمائهم وكيفية الاتصال بهم).

هذا الملف ضروري في عملية البحث عند التواصل مع السلطات.

في حال تقديم طلب للعثور على شخص مفقود  لدى السلطات اليونانية، من المهم الاحتفاظ برقم بروتوكول الطلب، الذي يثبت أن السلطات تسلمت الملف رسميا. هذا الرقم يساعد في متابعة عملية البحث لاحقا.

التواصل مع الصليب الأحمر في اليونان:

بعثة لجنة الصليب الأحمر الدولية في أثينا

العنوان (يمكن الضغط على الرابط للحصول على الموقع على خريطة غوغل):

Panepistimiou 25, Athina 105 64, Grèce

هاتف: 00302108259069

الفاكس: 00302108832546

البريد الالكتروني:

ath_tracing@icrc.org

خدمة البحث عن المفقودين

العنوان (يمكن الضغط على الرابط للحصول على الموقع على خريطة غوغل):

3is Septemvriou 21, Athina 104 32, Grèce

هاتف من 8 صباحا حتى 2 ظهرا: 00302105230043

فاكس: 00302105237700

البريد الالكتروني:

tracingstaff@redcross.gr

يمكن أيضا الذهاب إلى الفرع المحلي للصليب أو الهلال الأحمر  حسب بلد الإقامة، ويمكن طلب خدمات التتبع لتسجيل الشخص على أنه مفقود. توضح منصة "هاتف الإنذار"، أنه "من الضروري جداً أن تقوم بهذه الخطوة لأنه عندما تقوم سلطات الدول الأخرى (اليونان في هذه الحالة) بالبحث عن الشخص المفقود، فمن المؤكد أنهم سيتواصلون مع السلطات في بلدك للتأكد من صحة المعلومات وأنك تبحث بالفعل عن الشخص المفقود"، وتضيف "لا تتوقع أن الهلال أو الصليب الأحمر في بلدك سيقومون بالبحث عن الشخص المفقود بالفعل".

عادةً ما يُطلب من الأشخاص الذين يبحثون عن أحد أفراد الأسرة  الاتصال بالجمعية الوطنية أو بعثة اللجنة الدولية في البلد الذي يعيشون أويقيمون فيه لحظة تقديم طلبهم. لا تطلب هذه الجهات وثائق الإقامة القانونية لبدء عملية البحث.

ويمكن للعائلات التي تبحث عن فرد مفقود، العثور على تفاصيل الاتصال على موقع اللجنة الدولية لإعادة الروابط العائلية: (http://familylinks.icrc.org/)

خطوات عملية على الأرض

يمكن للأشخاص المقيمين في اليونان، أو من الذين لديهم إمكانية السفر، التحرك الميداني.

مع ورقة التسجيل الرسمية للمفقودين التي تمنحها الصليب الأحمر، يمكن الذهاب إلى الطبيب الشرعي أو مركز الشرطة في المدينة التي فُقد فيها الشخص.

كما يمكن التوجه إلى منظمات غير حكومية  لطلب الدعم مثل جمعية مجلس اللاجئين اليوناني.

في شمال اليونان ومنطقة إيفروس:

مكتب الطبيب الشرعي بافلوس بافليديس في مستشفى جامعة الكسندروبوليس العام.

Alexandroupoli 681 00, Grèce

وبعد الذهاب إلى الصليب الأحمر، يمكن لأفراد العائلة (الأب، الأم، الأخت، الأخ، الأولاد)، التواصل مع السلطات وتسليمهم عينة من الحمض النووي (يتم ذلك من قبل الشرطة). ستساعد عينة الحمض النووي في تحديد هوية الشخص المفقود.

الجهات المحلية

في حال كان المفقود محتجزاً لدى السلطات، يمكن الاستعانة بخدمات المنظمات الحقوقية  التي بإمكانها تقديم الدعم القانوني، مثل Legal Center Lesvos.

العنوان:

Sapfous 9, Mitilini 811 00, Greece

يمكن أيضا محاولة الاتصال بخفر السواحل اليوناني المحلي أو سلطة الموانئ في المنطقة التي فُقد فيها الشخص. عادة ما يكون لديهم ضابط لتقديم إجابات وجمع أسماء الأشخاص المفقودين والتفاصيل في حالات غرق السفن.

كما يمكن التواصل مع المستشفيات المحلية في حال نُقل المصاب إليها.

 تحذيرات

توضح منصة "هاتف الإنذار" أن البعض قد "يستغل مثل هذه المواقف ويقومون بالتواصل أحيانا مع أفراد الأسرة، متظاهرين بأنهم رأوا الشخص المفقود أو يعرفون مكانه. يرجى التحقق وتوخ الحذر الشديد. عادة ما تكون هذه خدعة لأخذ المال من أفراد الأسرة في هذه الوضعية اليائسة".

يمكن تقديم شكوى لدى المحقق العام عبر الموقع التالي: (https://www.synigoros.gr/en).

كما يمكن تقديم شكوى بشأن الإجراءات التي تستخدمها السلطات اليونانية في حال لم تقدم السلطات أية معلومات، أو في حال رفض السلطات المحلية تقديم الدعم وتوفير الترجمة أو رقم بروتوكول الطلب.

مهاجر نيوز 2023 

  • STAN-Explainer: Fleeing to Germany

    2023 الأكثر خطورة للاجئين.. معاناة مستمرة ومأساة تتفاقم!

    الأمل بعيدا عن الديار

    اختارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هذا الشعار: الأمل بعيدا عن الديار، للاحتفال بيوم اللاجئ العالمي لهذا العام. وهي تريد أن تركز فيه على "إﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ وﻋﻠﻰ ﻗﻮة اندماجهم". وترى المفوضية أن ذلك يعد اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷﻛﺜﺮ "ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ" لتمكينهم من بدء حياة جديدة في اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻟﻬﻢ.

  • Irak | Krieg | Menschen fliehen aus Basra im Jahr 2003

    2023 الأكثر خطورة للاجئين.. معاناة مستمرة ومأساة تتفاقم!

    أسباب عديدة..

    أسباب عديدة تجبر الناس على ترك أوطانهم واللجوء إلى دول أخرى طلبا للأمن. ولعل الحروب والنزاعات المسلحة هي السبب الأبرز، إلى جانب الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والاضطهاد لأسباب سياسية أو دينية أو ثقافية أو غيرها من الأسباب الشخصية.

  • Honduras, Tegucigalpa | ausgetrockneter Los Laureles-Wasserspeicher

    2023 الأكثر خطورة للاجئين.. معاناة مستمرة ومأساة تتفاقم!

    تغير المناخ والكوارث الطبيعية

    المناخ أيضا بات سببا للهجرة والنزوح حول العالم. فالظواهر المناخية المتطرفة والكوارث البيئية مثل الجفاف والعواصف المدمرة والفيضانات حول العالم ولاسيما في النصف الجنوبي للكرة الأرضية الذي يعاني من الفقر والصراعات، تدفع ملايين الناس للهجرة والنزوح ولاسيما للدول المجاورة.

  • Tschad Flüchtlingscamp Borota Sudan

    2023 الأكثر خطورة للاجئين.. معاناة مستمرة ومأساة تتفاقم!

    110 ملايين نازح ولاجئ حول العالم

    ارتفع عدد النازحين حول العالم في عام 2022، جراء الصراعات والمجاعات وتغير المناخ، ليصل إلى مستوى قياسي تجاوز المائة مليون نازح، حسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وتقول المفوضية إن الاتجاه التصاعدي لم يظهر أي علامة على التباطؤ في عام 2023 حيث دفع الصراع في السودان إجمالي عدد النازحين في العالم إلى ما يقدر بنحو 110 ملايين نازح بحلول أيار/ مايو الماضي.

  • Sudan Flüchtlingswelle

    2023 الأكثر خطورة للاجئين.. معاناة مستمرة ومأساة تتفاقم!

    السودان..هروب جماعي من ويلات الحرب

    شرّدت الحرب المستعرة منذ شهرين في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع أكثر من 2,5 مليون سوداني، بين نازح ولاجئ، ولاسيّما في دارفور. ويعاني السودان أصلا من الصراعات والنزوح منذ اندلاع أزمة دارفور في عام 2003. وبحلول نهاية عام 2022، كان هناك أكثر من 3.7 مليون شخص من النازحين داخلياً، يعيش معظمهم بمخيمات في دارفور. ويعيش 800 ألف سوداني آخر كلاجئين في دول مجاورة مثل تشاد وجنوب السودان ومصر وإثيوبيا.

  • Deutschland Berlin März 2022 | Flüchtlinge aus der Ukraine

    2023 الأكثر خطورة للاجئين.. معاناة مستمرة ومأساة تتفاقم!

    حرب أوكرانيا

    الحرب في أوكرانيا كانت السبب الرئيسي للنزوح في عام 2022. وقد ارتفع عدد اللاجئين الأوكرانيين من 27 ألف لاجئ في نهاية عام 2021 إلى 5,7 مليون في نهاية عام 2022، وهو ما يمثل أسرع تدفق للاجئين في أي مكان منذ الحرب العالمية الثانية، حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

  • «Ocean Viking» rettet Migranten

    2023 الأكثر خطورة للاجئين.. معاناة مستمرة ومأساة تتفاقم!

    حلم الفردوس الأوروبي

    تعتبر أوروبا الوجهة الأولى للنازحين والمهاجرين من نصف الكرة الجنوبي ويحلم الملايين بالفردوس الأوروبي ويغامرون بحياتهم من أجل ذلك، من خلال محاولة عبور الصحراء الكبرى والبحر المتوسط أو عبر طريق البلقان أو حتى الغابات الشاسعة بين بيلاروسيا وبولندا ودول البلطيق.

  • Italien NGO Protest gegen das Sterben im Mittelmer in Kalabrien

    2023 الأكثر خطورة للاجئين.. معاناة مستمرة ومأساة تتفاقم!

    المتوسط مقبرة المهاجرين

    يعتبر عبور البحر الأبيض المتوسط من أخطر الطرق التي يسلكها المهاجرون حول العالم، حيث غرق أو فقد أكثر من 26 ألف مهاجر في البحر المتوسط منذ عام 2014. ولعل عام 2023 كان الأكثر مأساوية حيث شهد النصف الأول من هذا العام غرق مئات المهاجرين، وآخر حادثة مأساة السفينة التي غرقت قبالة السواحل اليونانية وكان على متنها نحو 750 مهاجرا لم يتم إنقاذ سوى 104 منهم.

  • Migranten in Serbien

    2023 الأكثر خطورة للاجئين.. معاناة مستمرة ومأساة تتفاقم!

    عبء كبير على أوروبا

    يشكل اللاجئون عبئا كبير على الدول الأوروبية، وهو ما يدفعها للتشدد في هذا الملف والبحث عن حلول وسياسة لجوء مشتركة. وبعد مفاوضات طويلة واجتماعات ماراثونية توصل وزراء داخلية الدول الأعضاء إلى صيغة للإصلاح الشامل لإجراءات اللجوء وملف الهجرة المطروحة منذ سنوات.

  • Tunesien | Ursula von der Leyen und Kais Saied

    2023 الأكثر خطورة للاجئين.. معاناة مستمرة ومأساة تتفاقم!

    البحث عن شراكات في شمال أفريقيا

    يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق والتوصل إلى شراكات مع دول شمال أفريقيا ويخوض مفاوضات صعبة مع تلك الدول، ويحاول تقديم مساعدات وإغراءات مالية لتلك الدول بغية إقناعها بالتعاون مع أوروبا في التصدي للهجرة غير الشرعية وتدفق المهاجرين. وفي هذا السياق عرض الاتحاد الأوروبي مساعدات بأكثر من مليار يورو على تونس.

  • Migranten in der spanischen Nordafrika-Exklave Melilla

    2023 الأكثر خطورة للاجئين.. معاناة مستمرة ومأساة تتفاقم!

    عبور السياج الحدودي بين المغرب وإسبانيا

    السياج الحدودي بين المغرب وإسبانيا يشهد دائما محاولات عبور مستمرة، بعضها جماعية مثلما حدث الصيف الماضي حين حاول مئات المهاجرين عبور السياج الحدودي من المغرب إلى جيب مليلة الإسباني في 24 حزيران/ يونيو 2022، وتصدت لهم قوات الأمن وقتل ما لا يقل عن 37 مهاجرا.

  • Libanon | Flüchtlingslager in Barelias

    2023 الأكثر خطورة للاجئين.. معاناة مستمرة ومأساة تتفاقم!

    استمرار مأساة اللاجئين السوريين

    ورغم مرور 12 عاما على الأزمة السورية ونزوح وملايين السوريين من ديارهم، لا يزال الملايين ينتظرون العودة من مخيمات اللجوء ولاسيما في لبنان والأردن وتركيا إلى ديارهم. فيما يحاول كثيرون منهم عبور الحدود اليونانية التركية للوصول إلى أوروبا. إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو


مواضيع ذات صلة

Greece's Prime Minister Kyriakos Mitsotakis speaks with the media as he arrives for an EU summit at the European Council building in Brussels, Thursday, June 29, 2023. European leaders meet for a two-day summit to discuss Ukraine, migration and the economy. (AP Photo/Virginia Mayo)

رئيس وزراء اليونان ينفي تهمة إغراق قارب المهاجرين عن بلاده 29.06.2023

بعد توجه أصابع الاتهامات لبلاده بناء على شهادات لناجين وتصريحات لفرونتكس، حمّل رئيس الوزراء اليوناني المهربين مسؤولية غرق قارب المهاجرين قبالة سواحل بلاده منتصف الشهر الجاري.

22.11.2022 A boat carrying about 400 migrants is seen upon its arrival at Palaiochora harbour following a rescue operation by Greece's coastguards, at the island of Crete, on November 22, 2022. (Photo by FLASHNEWS.GR / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE

طريق شرق ليبيا.. رحلات خطيرة على قوارب صيد مكتظة بمئات المهاجرين 26.06.2023

في ظل مأساة غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل اليونانية، نسلط الضوء على طريق الهجرة الذي يربط سواحل شرق ليبيا بأوروبا، والذي يعبره المهاجرون على متن قوارب صيد كبيرة تحمل مئات المهاجرين، في رحلة طويلة وخطيرة جداً.

انتشلتِ اليونان أمس 3 جثثٍ ليرتفع عدد الضحايا إلى 81 بينما ما يزال نحو 500 شخص في عداد المَفقودين.

ارتفاع وفيات غرق قارب مهاجرين قبالة اليونان إلى 81 واحتجاز مشتبه بهم 20.06.2023

دفعَ تسعةُ رجال مصريين ببراءتهم أمام محكمة يونانية من تهمة تهريب البشر والتسبب في غرَقِ قارِبٍ مكتظ بمئاتٍ من المهاجرين على ساحل اليونان الجنوبي الغربي الأسبوعَ الماضي. وانتشلتِ اليونان أمس ثلاثَ جثثٍ ليرتفع عدد الضحايا إلى واحد وثمانين بينما ما يزال نحو خمسمئةِ شخص في عداد المَفقودين، والذين ينتظر ذووهم الكشف عن مصيرهم.