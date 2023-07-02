بعد مآسي الغرق.. كيف يمكن البحث عن المفقودين في المياه اليونانية؟

فريق مهاجرنيوز (وسيلة إعلامية لا يمكنها تقديم المساعدة في البحث) ينشر خطوات تساعد الأشخاص في عملية البحث عن أحبائهم وأقربائهم المفقودين.

خصصت السلطات اليونانية ابتداء من السبت 17 حزيران/يونيو، مركز اتصال لعائلات ضحايا حادثة غرق قارب الصيد في 14 حزيران/يونيو، عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.

يمكن الاتصال على الرقم التالي بين 9 صباحا و7 مساء (توقيت أثينا)، ومن الممكن التحدث باللغات العربية والإنكليزية والفارسية:

00302131386000

يمكن أيضا إرسال بريد إلكتروني إلى هذا العنوان:

dvi@astynomia.gr

بشكل عام، في حال كنت تبحث عن أحد أقربائك أو أصدقائك من الذين فُقدوا في المياه اليونانية خلال محاولتهم الهجرة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

تجميع المعلومات

إنشاء ملف يتضمن المعلومات الأساسية للشخص المفقود (الاسم الكامل، الأسماء الكاملة للوالدين، مكان وتاريخ الولادة، نسخ من جميع الوثائق المتاحة مثل جواز السفر أو الهوية الشخصية، رقم الهاتف).

كما يجب تجميع أكبر قدر من المعلومات حول آخر تواصل مع الشخص (مكان الانطلاق، مواقع GPS قبل اختفاء الشخص، آخر اتصال مع الشخص المفقود).

الاحتفاظ بصورة واضحة عن الشخص وتقديم أي معلومات تساعد في التعرف عليه (الملابس الذي كان يرتديها، إذا كانت لديه ندوب أو وشوم، الإكسسوارات التي يرتديها عادة كالخواتم وحقائب الظهر).

تنصح منصة "هاتف الإنذار" بالاحتفاظ وتوثيق جميع المحادثات مع الشخص المفقود والمسافرين معه، إضافة إلى شهود عيان محتملين (إن كنت على تواصل مع شهود عيان، فاكتب بالضبط ما أخبروك به، إضافة إلى أسمائهم وكيفية الاتصال بهم).

هذا الملف ضروري في عملية البحث عند التواصل مع السلطات.

في حال تقديم طلب للعثور على شخص مفقود لدى السلطات اليونانية، من المهم الاحتفاظ برقم بروتوكول الطلب، الذي يثبت أن السلطات تسلمت الملف رسميا. هذا الرقم يساعد في متابعة عملية البحث لاحقا.

التواصل مع الصليب الأحمر في اليونان:

بعثة لجنة الصليب الأحمر الدولية في أثينا

العنوان (يمكن الضغط على الرابط للحصول على الموقع على خريطة غوغل):

Panepistimiou 25, Athina 105 64, Grèce

هاتف: 00302108259069

الفاكس: 00302108832546

البريد الالكتروني:

ath_tracing@icrc.org

خدمة البحث عن المفقودين

العنوان (يمكن الضغط على الرابط للحصول على الموقع على خريطة غوغل):

3is Septemvriou 21, Athina 104 32, Grèce

هاتف من 8 صباحا حتى 2 ظهرا: 00302105230043

فاكس: 00302105237700

البريد الالكتروني:

tracingstaff@redcross.gr

يمكن أيضا الذهاب إلى الفرع المحلي للصليب أو الهلال الأحمر حسب بلد الإقامة، ويمكن طلب خدمات التتبع لتسجيل الشخص على أنه مفقود. توضح منصة "هاتف الإنذار"، أنه "من الضروري جداً أن تقوم بهذه الخطوة لأنه عندما تقوم سلطات الدول الأخرى (اليونان في هذه الحالة) بالبحث عن الشخص المفقود، فمن المؤكد أنهم سيتواصلون مع السلطات في بلدك للتأكد من صحة المعلومات وأنك تبحث بالفعل عن الشخص المفقود"، وتضيف "لا تتوقع أن الهلال أو الصليب الأحمر في بلدك سيقومون بالبحث عن الشخص المفقود بالفعل".

عادةً ما يُطلب من الأشخاص الذين يبحثون عن أحد أفراد الأسرة الاتصال بالجمعية الوطنية أو بعثة اللجنة الدولية في البلد الذي يعيشون أويقيمون فيه لحظة تقديم طلبهم. لا تطلب هذه الجهات وثائق الإقامة القانونية لبدء عملية البحث.

ويمكن للعائلات التي تبحث عن فرد مفقود، العثور على تفاصيل الاتصال على موقع اللجنة الدولية لإعادة الروابط العائلية: (http://familylinks.icrc.org/)

خطوات عملية على الأرض

يمكن للأشخاص المقيمين في اليونان، أو من الذين لديهم إمكانية السفر، التحرك الميداني.

مع ورقة التسجيل الرسمية للمفقودين التي تمنحها الصليب الأحمر، يمكن الذهاب إلى الطبيب الشرعي أو مركز الشرطة في المدينة التي فُقد فيها الشخص.

كما يمكن التوجه إلى منظمات غير حكومية لطلب الدعم مثل جمعية مجلس اللاجئين اليوناني.

في شمال اليونان ومنطقة إيفروس:

مكتب الطبيب الشرعي بافلوس بافليديس في مستشفى جامعة الكسندروبوليس العام.

Alexandroupoli 681 00, Grèce

وبعد الذهاب إلى الصليب الأحمر، يمكن لأفراد العائلة (الأب، الأم، الأخت، الأخ، الأولاد)، التواصل مع السلطات وتسليمهم عينة من الحمض النووي (يتم ذلك من قبل الشرطة). ستساعد عينة الحمض النووي في تحديد هوية الشخص المفقود.

الجهات المحلية

في حال كان المفقود محتجزاً لدى السلطات، يمكن الاستعانة بخدمات المنظمات الحقوقية التي بإمكانها تقديم الدعم القانوني، مثل Legal Center Lesvos.

العنوان:

Sapfous 9, Mitilini 811 00, Greece

يمكن أيضا محاولة الاتصال بخفر السواحل اليوناني المحلي أو سلطة الموانئ في المنطقة التي فُقد فيها الشخص. عادة ما يكون لديهم ضابط لتقديم إجابات وجمع أسماء الأشخاص المفقودين والتفاصيل في حالات غرق السفن.

كما يمكن التواصل مع المستشفيات المحلية في حال نُقل المصاب إليها.

تحذيرات

توضح منصة "هاتف الإنذار" أن البعض قد "يستغل مثل هذه المواقف ويقومون بالتواصل أحيانا مع أفراد الأسرة، متظاهرين بأنهم رأوا الشخص المفقود أو يعرفون مكانه. يرجى التحقق وتوخ الحذر الشديد. عادة ما تكون هذه خدعة لأخذ المال من أفراد الأسرة في هذه الوضعية اليائسة".

يمكن تقديم شكوى لدى المحقق العام عبر الموقع التالي: (https://www.synigoros.gr/en).

كما يمكن تقديم شكوى بشأن الإجراءات التي تستخدمها السلطات اليونانية في حال لم تقدم السلطات أية معلومات، أو في حال رفض السلطات المحلية تقديم الدعم وتوفير الترجمة أو رقم بروتوكول الطلب.

مهاجر نيوز 2023