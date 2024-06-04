بعد لقب دوري الأبطال ـ عين كروس على لقب يورو 2024

بإحرازه لقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، يكون النجم الألماني توني كروس قد حصل على لقبه الـ34 في مسيرته الكروية التي ستنتهي مع نهاية بطولة يورو 2024. فهل ينجح في قيادة منتخب بلاده لإحراز اللقب القاري الرابع؟

خلال عشر سنوات قضاها في نادي ريال مدريد، نجح النجم الألماني توني كروس في خطف قلوب عشاق النادي الملكي بعدما ساهم خلال هذه الحقبة، إلى جانب كوكبة من النجوم على غرار الكرواتي مودريتش والبرتغالي رونالدو، في قيادة الأبيض الملكي لمواصلة التوهج والسيطرة على دوري أبطال أوروبا أغلى مسابقة كروية في القارة العجوز.

وأصبح توني كروس أكثر اللاعبين الألمان تتويجا بالألقاب، بعدما أحرز 23 لقبا مع ريال مدريد، بالإضافة إلى 10 ألقاب مع ناديه السابق بايرن ميونيخ، وكذلك لقب بطولة كأس العالم لعام 2014 مع المنتخب الألماني تحت قيادة المدير الفني يواخيم لوف.

أصبح توني كروس أكثر اللاعبين الألمان تتويجا بالألقاب صورة من: Alberto Lingria/Pressefoto ULMER/picture alliance

كروس يطيح بمولر

وبذلك أزاح كروس زميله في المنتخب الألماني توماس مولر مهاجم فريق بايرن ميونيخ من على رأس قائمة اللاعبين الألمان الأكثر تتويجا بالألقاب برصيد 33 لقبا.

كما تمكن كروس إلى جانب زملائه لوكا مودريتش وكارفاخال وقائد ريال مدريد ناتشو من معادلة رقم الأسطورة باكو غينتو صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد ستة ألقاب.

ويستعد توني كروس لخوض غمار بطولة كأس أمم أوروبا 2024 التي ستقام في ألمانيا ابتداء من 14 يونيو/ حزيران الجاري، حيث ستكون آخر منافسة كروية يظهر فيها قبل اعتزال لعب كرة القدم، كما سبق وأعلن قبل أسبوعين.

ويشار إلى أن كروس سبق أن اعتزل اللعب مع منتخب بلاده بعد كأس أمم أوروبا الأخيرة عام 2021، لكنه عاد وتراجع عن قراره بعد إقناعه من طرف المدير الفني للمنتخب الألماني يوليان ناغلسمان.

وفي أول ظهور له بعد عودته إلى صفوف المنتخب الألماني، حقق الماكينات فوزين متتاليين في مباراتين وديتين استعدادا لمنافسات يورو 2024. وجاء الفوز الأول خارج الديار في 23 مارس/ آذار على حساب فرنسا (2/0)، فيما كان الفوز الثاني في فرانكفورت على حساب المنتخب الهولندي (2/1)، وساهم كروس بتمريرة حاسمة في تسجيل الهدف الثاني الذي حمل توقيع نيكلاس فولكروغ.

ويشار إلى أنّ كروس لم يشارك في مباراة المنتخب الألماني الودية مع أوكرانيا الاثنين (الثالث من يونيو/ حزيران) التي انتهت بالتعادل السلبي.

يسعى توني كروس لاهتتام مسيرته الكروية بالفوز مع منتخب المانيا ببطولة كاس أمم أوروبا صورة من: Arne Dedert/dpa/picture alliance

مسيرة حافلة للاعب استثنائي

وظهر المنتخب الألماني تحت قيادة توني كروس في خط الوسط أكثر تماسكا، خاصة في المباراة الثانية أمام هولندا رغم تأخره في النتيجة في وقت مبكر، حيث نجح في العودة في النتيجة مما أعطاه دفعة معنوية قوية أسابيع قليلة قبل بداية بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وسيواجه المنتخب الألماني في المجموعة الأولى منتخبات اسكتلندا والمجر وسويسرا، حيث يأمل الماكينات في الوصول إلى المباراة النهائية في العاصمة الألمانية برلين يوم 14 تموز / يوليو المقبل.

وسواء نجح توني كروس أو لم ينجح في اختتام مسيرته الكروية التي تمتد لـ 17 عام بلقب جديد مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أوروبا، فإن التاريخ سيسجل انتهاء مسيرة حافلة للاعب استثنائي وهو في أوج عطائه في وقت محسوب بدقة لا تختلف عن دقة وتوقيت تمريراته.

ويشار إلى أنّ كروس لم يشارك في مباراة المنتخب الألماني الودية مع أوكرانيا الاثنين (الثالث من يونيو/ حزيران) التي انتهت بالتعادل السلبي.