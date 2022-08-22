بعد لقائه مع ترودو- شولتس: سنوسع نطاق تعاوننا في مجال الطاقة

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أهمية تعزيز التعاون مع كندا في قطاع الطاقة، وذلك في ضوء الحرب الدائرة في أوكرانيا.



وفي أعقاب لقائه مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مدينة مونتريال الكندية، قال شولتس اليوم الإثنين (22 آب/أغسطس 2022) إن:" كندا ستلعب دورًا محوريًا تمامًا في تطوير الهيدروجين الأخضر".

وأضاف شولتس: "ولذلك فإننا سعداء للغاية لأننا سنتمكن في إطار هذه الفرصة من توسيع نطاق تعاوننا في هذا المجال"، ولفت إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى استخدام الغاز الطبيعي المسال لفترة انتقالية وذلك من أجل تخفيض الاعتماد على الغاز الروسي.



وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا بدأت ألمانيا بالسعي لتنويع مصادر الطاقة على نطاق أوسع. وتمتلك كندا إمدادات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال غير أن ألمانيا لن يمكنها الاستفادة من هذا الغاز إلا على المدى المتوسط، نظرًا لنقص خطوط الأنابيب والمحطات اللازمة للنقل عبر الأطلسي. ولهذا السبب تركز زيارة شولتس لكندا على إنتاج الهيدروجين. يذكر أن الشركات الألمانية لديها اهتمام بالمعادن والفلزات الكندية.

من جانبه، قال ترودو إنه سيدرس تصدير الغاز الطبيعي عبر الأطلسي ورأى أن أحد التحديات الخاصة بالغاز الطبيعي المسال يتمثل في ارتفاع قيمة الاستثمارات في البنى التحتية في هذا المجال، وأوضح: "غير أننا ندرس كل الإمكانيات الأخرى من أجل مساعدة الألمان والأوروبيين على المدى القصير نظرًا لأنهم سيواجهون تحديًا حقيقيًا في الشتاء المقبل".

وتابع ترودو أن كندا "ستستكشف سبلًا لمعرفة ما إذا كان من المفيد تصدير الغاز الطبيعي المسال وما إذا كانت هناك جدوى في مجال الأعمال لتصدير الغاز الطبيعي المسال مباشرة إلى أوروبا... المشاورات الاقتصادية جارية بين شركات في كندا وفي ألمانيا."



وقال ترودو "سنفعل ما في وسعنا" للمساهمة في المعروض العالمي من الطاقة عن طريق زيادة القدرات في الأجل القصير، مضيفًا أنه لا ينبغي لروسيا أن تستخدم الطاقة كأحد أسلحة الحرب.

م.ع.ح/ع.ش (د ب أ ، رويترز)