بعد لقائه قادة أفارقة في كييف .. زيلينسكي يرفض أي تفاوض مع موسكو

رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجدداً أي تفاوض مع روسيا إثر لقائه الجمعة (16 حزيران/يونيو2023) رؤساء أفارقة حضروا الى كييف لمحاولة التوسط بين البلدين.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي مشترك مع هؤلاء الرؤساء إنه قبل غزوها أوكرانيا في شباط/فبراير 2022 "حاولت روسيا طويلاً أن تحتال على الجميع عبر (اتفاقات السلام التي وقعت في) مينسك" بهدف تسوية النزاع مع الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا والذين استخدمتهم روسيا للتحضير لهجوم جديد على جارتها.

وأضاف "من الواضح أن روسيا تحاول مجدداً استخدام تكتيكها القديم القائم على الغش. لكن روسيا لن تنجح بعد اليوم في الاحتيال على العالم. لن نمنحها فرصة ثانية". وتابع زيلينسكي "قلت اليوم بوضوح خلال لقائنا (الوفد الأفريقي) أن السماح بأي تفاوض مع روسيا الآن، فيما المحتل لا يزال على أرضنا، يعني تجميد الحرب وتجميد الألم والمعاناة".

ويضم وفد الزعماء الأفارقة رؤساء جنوب أفريقيا والسنغال وجمهورية الكونغو برازافيل وزامبيا وجزر القمر، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ويمثل رئيس وزراء سابق الرئيس الأوغندي.

ودعا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا أوكرانيا وروسيا إلى "وقف التصعيد". وتتعرض جنوب أفريقيا لانتقادات من الغرب بسبب بعض السياسات المشتبه بأنها موالية لروسيا، ويشتبه بأنها تورد أسلحة إلى موسكو. كما ستستضيف جنوب أفريقيا قمة دول مجموعة بريكس المقبلة هذا الصيف. وتتألف المجموعة من البرازيل وروسيا والهند والصين إضافة إلى جنوب أفريقيا.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الجمعة إن الأزمة الروسية-الأوكرانية طالت تداعياتها القارة الأفريقية وشعوبَها، وفق بيان صادر عن الحكومة المصرية.

وأوضح مدبولي أن "المواطن الأفريقي يشعر بتأثر حياته اليومية سلباً جراء افتقاره إلى احتياجات أساسية، يأتي في مقدمتها نقصُ الأسمدة والحبوب، وهو نقصٌ يتعلقُ بأمنهِ الغذائي، لاسيما أن صادرات كلٍ من روسيا وأوكرانيا من القمح تُمثل 23% من السوق العالمية".

وتعرضت كييف لهجوم صاروخي جديد، اليوم الجمعة، أثناء زيارة الزعماء الأفارقة للمدينة. ووفقاً لوزارة الداخلية، أصيب ستة أشخاص على الأقل. وقالت كييف إنه جرى اعتراض إجمالي ستة صواريخ روسية فرط صوتية من طراز كينجال، وستة من صواريخ كروز المجنحة.

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البيت الأبيض يندد بحديث بوتين عن استخدام السلاح النووي

وندد البيت الأبيض اليوم الجمعة بحديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إمكانية استخدام الأسلحة النووية لكنه قال إن الولايات المتحدة لم تجر أي تعديلات لوضعها النووي رداً على تلك التصريحات.

وجاءت تصريحات البيت الأبيض بعدما قال بوتين في وقت سابق اليوم الجمعة إن روسيا يمكن "نظرياً" أن تستخدم الأسلحة النووية في حال وجود تهديد لسلامة أراضيها أو وجودها لكنها لا تحتاج لذلك.

وصرح فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه تم تسليم أول رؤوس حربية نووية تكتيكية روسية إلى بيلاروسيا، وأشار إلى أنه لا ينوي الانخراط مع الغرب بشأن موضوع تخفيض الأسلحة.

ورداً على أسئلة الصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، أكدت أيضاً أوليفيا دالتون نائبة المتحدث باسم بالبيت الأبيض التزام الولايات المتحدة بمبدأ الدفاع المشترك لحلف شمال الأطلسي.

خ.س/ص.ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)