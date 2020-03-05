 بعد لقاء أردوغان.. الاتحاد الأوروبي متمسك باتفاقية اللاجئين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.03.2020

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أخبار

بعد لقاء أردوغان.. الاتحاد الأوروبي متمسك باتفاقية اللاجئين

أجرى قادة الاتحاد الأوروبي محادثات "بناءة" مع الرئيس التركي في بروكسل. وأعلنت المفوضية الأوروبية تمسكها باتفاقية اللاجئين، غير أن ذلك لا يعني أن الاتفاقية قد تم إنقاذها بالفعل، بل سيكون هناك فريق لحل الخلافات مع تركيا.

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال (وسط) مع رئيسة المفوضوية أرزولا فون دير لاين والرئيس التركي أردوغان

بعد محادثات مع أردوغان: قادة الاتحاد الأوروبي يعلنون تمسكهم باتفاقية اللاجئين.

بعد اجتماع في بروكسل دام نحو ساعتين مع الرئيس التركي أردوغان مساء الاثنين (التاسع من مارس/ آذار 2020) أعلنت المفوضية الأوروبية تمسكها باتفاقية اللاجئين، التي وقعتها مع تركيا عام 2016. وقالت رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إن "الاتفاقية لا تزال سارية والآن سنقوم بتحليل الأجزاء التي لم يتم تنفيذها وسبب ذلك". وجدير بالذكر أن الرئيس أردوغان لم يشارك في هذا المؤتمر الصحفي.

مختارات

زيادة حدة التهديدات التركية بفتح الأبواب للاجئين للعبور إلى أوروبا، وبدء تنفيذ تلك التهديدات بالفعل، يجدد مخاوف القارة العجوز على اتفاقية اللاجئين. فماذا تريد تركيا بالضبط؟ وماذا يمكن لأوروبا أن تفعل؟ (28.02.2020)

وصفت المستشارة أنغيلا ميركل فتح الرئيس التركي حدود بلاده أمام اللاجئين الراغبين في التوجه إلى أوروبا بأنه "غير مقبول"، رغم تفهمها الكامل للعبء الذي تتحمله تركيا. وفي إشارة إلى أزمة اللجوء قالت ميركل: "2020 ليست 2015". (09.03.2020)

مع تفاقم الوضع على الحدود التركية اليونانية، وتهديدات الرئيس التركي بالسماح لملايين اللاجئين بالعبور، أكدت المستشارة ميركل وساسة ألمان أن ما حدث عام 2015 لن يتكرر، مطالبين بمساعدة تركيا والالتزام باتفاقية اللجوء معها. (03.03.2020)

ومن جهته أضاف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن الخلافات في الرأي المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية سيقوم بتوضيحها جوزيف بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع فريق من الخبراء خلال الأيام المقبلة.

وامتدح ميشال وفون دير لاين المباحثات التي عقداها مع أردوغان الليلة، ووصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية بـ"البناءة". غير أن الاثنين لم يذكرا أين نتائج ملموسة لتلك المحادثات.

 وجاءت زيارة أردوغان لعاصمة الاتحاد الأوروبي بعد قراره فتح حدود تركيا أمام عبور المهاجرين واللاجئين الموجودين ضمن أراضيها.

 وعند الحدود التركية اليونانية آلاف المهاجرين الساعين لدخول أراضي الاتحاد الأوروبي. وكان أردوغان قد صرّح بعيد وصوله إلى بروكسل "نريد الارتقاء بالعلاقات بين أوروبا وتركيا إلى مستوى جديد أكثر صلابة".

 بدورها تعهدّت فون دير لاين بـ"إعادة إطلاق الحوار" مع أنقرة، معتبرة في المقابل أن "الأحداث التي تسجل على الحدود" بين تركيا واليونان "غير مقبولة".

وتستضيف تركيا نحو 3.6 مليون لاجئ من سوريا وأوقفت مد الهجرة لأوروبا بموجب اتفاقية اللاجئين، مقابل مساعدات بمليارات اليورو. وتلقت أنقرة 4.7 مليارات يورو من أصل 6 مليارات تعهد الاتحاد الأوروبي منحها لها، صرف منها 3.2 مليارات وفق المفوضية الأوروبية.

أردوغان يطالب بتضامن الناتو مع تركيا

وعقد أردوغان في بروكسل الاثنين أيضا محادثات مع حلف شمال الأطلسي (ناتو). وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ "يشهد حلف شمال الأطلسي مرحلة دقيقة عليه أن يظهر فيها بوضوح تضامنه كحلف" مع تركيا.  مضيفا أن هذا التضامن يجب أن يتجلى "من دون تمييز ومن دون شروط سياسية"، مضيفا "من الأهمية بمكان أن يتم تقديم الدعم الذي نطلبه بدون مزيد من التأخير".

  وأدت العملية العسكرية التي يشنها النظام السوري في منطقة إدلب، آخر معقل لمجموعات معارضة وجهادية، بدعم من موسكو، إلى كارثة إنسانية مع نزوح أكثر من مليون شخص إلى مناطق محاذية لها. وتخشى أنقرة دخولهم إلى أراضيها.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ  ف ب، رويترز)

   

  • Griechenland Mazedonien Flüchtlinge bei Idomeni (Getty Images/M. Cardy)

    العلاقات التركية الأوروبية ـ محطات من الاتفاق والاختلاف

    أفضت أزمة تدفق اللاجئين على أوروبا إلى تقارب المصالح بين أنقرة وبروكسل، حيث عول الأوروبيون على أنقره في وقف هذا التدفق عبر أراضيها، فيما وجدت تركيا فرصتها في الاستفادة من هذه الفرصة التي قلما جاد بها الزمن.

  • Flüchtlinge in die Türkei (picture-alliance/AP Photo/L. Pitarakis)

    العلاقات التركية الأوروبية ـ محطات من الاتفاق والاختلاف

    يقضي الاتفاق باستقبال تركيا اللاجئين الذين يتم إعادتهم من اليونان مقابل استقبال أعضاء الاتحاد الأوروبي للاجئين سورين بطريقة قانونية، لكن هذا الاتفاق تضمن شروطا ما تزال خلافية منها إعفاء الموطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، وقيام تركيا بتعديل التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وهنا كانت العقد في المنشار أمام هذا الاتفاق.

  • Türkei Angela Merkel & Recep Erdogan 2013 in Istanbul (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    العلاقات التركية الأوروبية ـ محطات من الاتفاق والاختلاف

    المستشارة أنغيلا ميركل، التي تتحمل بلادها العبء الأكبر لتدفق اللاجئين، تزعمت جهود تقريب وجهات النظر بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

  • Deutschland Bundestag Armenienresolution Abstimmung (Getty Images/AFP/S. Gallup)ذلك

    العلاقات التركية الأوروبية ـ محطات من الاتفاق والاختلاف

    لكن العلاقات بين برلين وأنقرة توترت بعد تبني البرلمان الألماني قرارا يصنف مجازر الأرمن عام قبل مئة بأنها "إبادة جماعية".

  • Türkei Putschversuch Gewalt eskaliert (picture-alliance/dpa/T. Bozoglu)

    العلاقات التركية الأوروبية ـ محطات من الاتفاق والاختلاف

    وما تزال العلاقات بين تركيا وألمانيا فاترة إثر قرار البرلمان الألماني فضلا عن إحباط أنقرة مما اعتبرته تضامنا فاترا معها في أعقاب الانقلاب العسكري الفاشل في 15 يوليو/ تموز، والذي بدأ على خلفيته فصلا جديدا من التوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

  • Türkei Mugla Verhaftungen nach Putschversuch (picture-alliance/Zuma/T. Adanali)

    العلاقات التركية الأوروبية ـ محطات من الاتفاق والاختلاف

    فإثر حملة الاعتقالات وما أسمي بحملة "التطهير" التي نفذتها وتنفذها أنقرة على خلفية محاولة الانقلاب تلك وتكميم الأفواه، تصاعدت الانتقادات الأوروبية لأنقرة، ما أفضى مجددا إلى توترات في العلاقات وعرض الاتفاق بشأن اللاجئين للجمود وربما للفشل قريبا.

  • Belgien Martin Schulz und Tayyip Erdogan (picture-alliance/epa/J. Warnand)

    العلاقات التركية الأوروبية ـ محطات من الاتفاق والاختلاف

    وكرد على محاولة الانقلاب رفضت أنقره تعديل قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل، كما أنها تسعى لاستصدار تشريع لإعادة العمل بعقوبة الإعدام التي كانت أنقره قد ألغتها بطلب من الاتحاد الأوروبي ضمن شروط مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد. وهذا ربما يشكل رصاصة الرحمة على هذه المفاوضات. (الصورة لأردوغان مع رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولتز)

  • Türkei Izmir Verhaftungen nach Putschversuch (picture-alliance/AA/E. Atalay)

    العلاقات التركية الأوروبية ـ محطات من الاتفاق والاختلاف

    وظهرت دعوات من داخل الاتحاد الأوروبي لوقف محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، حيث شككت النمسا في قدرة تركيا على الوفاء بالمعايير الأوروبية الخاصة بالديمقراطية. لكن الاقتراح النمساوي لم يحظ سوى بدعم ضئيل داخل الاتحاد رغم الاستياء داخل التكتل إزاء أنقره.

  • Mevlut Cavusoglu Türkei mit Omer Celik Federica Mogherini Johannes Hahn (picture-alliance/dpa/F.Aktas)

    العلاقات التركية الأوروبية ـ محطات من الاتفاق والاختلاف

    في بداية سبتمبر/أيلول الماضي سعى الاتحاد الأوروبي مع تركيا لاختبار الأجواء لعودة التقارب بين الجانبين عقب التوتر منذ الانقلاب الفاشل، وقال وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبور "نحتاج لتقارب ونحتاج لتطبيع الوضع". وقد عقد أول اجتماع بين وزراء خارجية التكتل مع وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا عمر جليك، كما زارت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني تركيا.

  • Türkei Festnahmen bei der Tageszeitung Cumhuriyet (picture-alliance/dpa/S. Suna)

    العلاقات التركية الأوروبية ـ محطات من الاتفاق والاختلاف

    لكن التوتر عاد مجددا بين أنقره والاتحاد الأوروبي وبينها وبين برلين على خلفية تضييق أنقره على حرية الصحافة واعتقال صحفيين، وكذلك اعتقال نواب معارضين مؤيدين للأكراد. ووصل الأمر بأردوغان مؤخرا إلى اتهام برلين بـ "إيواء إرهابيين"، وهو ما رفضته برلين.


مختارات

العلاقات التركية الأوروبية ـ محطات من الاتفاق والاختلاف

العلاقات التركية الأوروبية، والتركية الألمانية على وجه الخصوص، لم تكن يوما في غاية التناغم، لكنها شهدت خلال السنة الماضية فترة تقارب مصالح، أعقبتها توترات بلغت أوجها عقب محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان. (05.11.2016)  

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