 بعد كبوة روسيا.. الماكينات في قطر لتصحيح المسار ورد الاعتبار | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 15.11.2022

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رياضة

بعد كبوة روسيا.. الماكينات في قطر لتصحيح المسار ورد الاعتبار

بعد الفوز ببطولة كأس العالم 2014 في البرازيل والخروج التاريخي من دور المجموعات في مونديال 2018 بروسيا، سيواجه المنتخب الألماني منتخبات إسبانيا واليابان وكوستاريكا في دور المجموعات بمونديال قطر في مهمة رد الاعتبار.

سيواجه المنتخب الألماني منتخبات إسبانيا واليابان وكوستاريكا في دور المجموعات بمونديال قطر في مهمة لرد الاعتبار.

عرفت تشكيلة المنتخب الألماني عودة ماريو غوتسه واستبعاد ماركو رويس قائد دورتموند وزميله ماتس هوميلس.

كما جرت العادة، وعلى خلاف النسخة السابقة من بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا، تنتظر الجماهير الألمانية من منتخب بلادها الدخول إلى منافسات مونديال قطر 2022 للظفر بلقب البطولة والعودة بالكأس إلى الديار، خاصة في ظل التاريخ الحافل للمنتخب الألماني في هذه المنافسة العالمية.

مختارات

ويتفق لاعبو المنتخب الألماني مع جماهيرهم في هذا المطلب، وهو ما عبر عنه نجم "الماكينات" الصاعد جمال موسيالا (19 عاما)، الذي يعتبر منتخب بلاده مرشحا واعدا للتتويج بلقب بطولة كأس العالم 2022. وقال موسيالا، لاعب خط وسط فريق بايرن ميونخ الألماني، في مقابلة مع مجلة "كيكر" الرياضية المتخصصة "أعتقد أن لدينا فريقا جيدا للغاية ويمكننا أن نذهب بعيدا. نذهب للبطولة وفي أذهاننا قدرتنا على رفع الكأس".

وعن مجموعة المنتخب الألماني التي تضم منتخبات إسبانيا واليابان وكوستاريكا، قال موسيالا إنها "ليست مجموعة سهلة" ولكن المباريات ستكون "مؤشرا جيدا على مدى جودتنا. هؤلاء المنافسون سيكونون جيدين بالنسبة لنا لاكتشاف طريقنا في البطولة".

وأوضح اللاعب الشاب أن من بين المرشحين إلى جانب المنتخب الألماني لنيل لقب بطولة كأس العالم منتخبات البرازيل والأرجنتين وفرنسا.

 

تشكيلة المنتخب الألماني

وبحسب استطلاع أنجزته مؤسسة "سيفي" لفائدة موقع "تي أونلاين الألماني"، فإن غالبية الألمان راضون عن التشكيلة التي اختارها المدرب هانزي فليك لخوض غمار بطولة كأس العالم 2022.

تعلق الجماهير الألمانية آمالا كبيرة على النجم الصاعد للمنتخب الألماني جمال موسيالا.

موسيالا: نذهب للبطولة وفي أذهاننا قدرتنا على رفع الكأس.

ووفقًا للاستطلاع، يعتقد 36 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع أن قد اختيار فليك كان جيدًا. بل إن 15 في المئة منهم يعتبرون أن اختيار اللاعبين كان جيداً جدًا. وفيما اعتبر 13 في المئة اختيارات فليك بأنها سيئة، رأى 3 في المئة أنها سيئة للغاية، بينما لم يحسم 33 في المئة ممن شملهم الاستطلاع رأيهم في تشكيلة فليك، إذ مازالوا مترددين بشأن جودتها.

وانضم المهاجم الصاعد يوسوفا موكوكو (17 عاما) ونيكلاس فولكروغ (29 عاما) للمرة الأولى لقائمة منتخب ألمانيا الذي يستعد للمشاركة في مونديال قطر 2022.

كما شهدت القائمة التي أعلن عنها المدرب هانزي فليك الخميس الماضي، عودة ماريو غوتسه (30 عاما) صاحب هدف الفوز على الأرجنتين في نهائي مونديال البرازيل 2014 بعد غياب دام لمدة خمس سنوات، فيما جرى استبعاد ماركو رويس قائد بوروسيا دورتموند. وبذلك سيغيب رويس عن ثالث بطولة كبرى بسبب الإصابة، كما سيغيب زميله ماتس هوميلس بسبب اختيارات المدرب من القائمة التي ضمت 26 لاعبا.

سيغيب رويس عن ثالث بطولة كبرى بسبب الإصابة.

الإصابة تحول دون مشاركة رويس في مونديال قطر.

وتضم القائمة أيضا مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ وزميله توماس مولر، إذ يشارك الثنائي في رابع بطولة لكأس العالم، بعد أن أسهما في فوز المنتخب بلقب مونديال البرازيل. كما تضم القائمة كذلك خماسي بايرن ميونخ، جوشوا كيميش وليون غوريتسكا والنجم الصاعد جمال موسيالا بالإضافة إلى سيرج غنابري وليروي ساني.

حظوظ "الماكينات" الألمانية

وبخصوص حظوظ المنتخب الألماني في البطولة، يرى يورغن كلينسمان أن ألمانيا دائما ما تكون من المرشحين للفوز باللقب. وقال المدير الفني السابق للماكينات في مقابلة مع قناة سكاي الرياضية الألمانية: "أتمنى أن نلعب بطولة جيدة للغاية وأن يكون الحد الأدنى هو بلوغ الدور نصف النهائي".

وتابع بطل العالم لعام 1990 "ندخل هذه البطولة دائما على أمل أن نخرج منها أبطالا للعالم، ولأننا أبطال العالم أربع مرات وأبطال أوروبا ثلاث مرات، فإننا نشارك دائما مع نية البقاء حتى النهاية".

أما باستيان شفاينشتايغر، فلديه "أكثر من علامة استفهام" بخصوص المنتخب الألماني، كما صرح بذلك في مقابلة مع DW. وقال بطل العالم مع المنتخب الألماني عام 2014 في البرازيل "نحن قادرون على هزيمة أي فريق، لكننا غالباً ما نفتقر إلى الثبات في المستوى. فغالبا ما نلعب 60 دقيقة بشكل جيد، لكن مستوانا يبدأ في التدهور خلال الثلاثين دقيقة الأخيرة".

شفاينشتايغر بقميص المنتخب الألماني.

شفاينشتايغر: قادرون على هزيمة أي فريق، لكننا غالباً ما نفتقر إلى الثبات في المستوى.

ولفت شفاينشتايغر إلى الصعوبة التي يجدها المنتخب الألماني حينما يواجه منتخبات تلعب بعمق دفاعي جيد على غرار المجر التي واجهها المنتخب الألماني في بطولة دوري الأمم الأوروبية. وتوقع شفاينشتايغر أن يلعب المنتخب الياباني الذي يواجه ألمانيا في أول مباراة بخطة دفاعية مع الاعتماد على الهجمات المرتدة الخاطفة.

20 مشاركة ألمانية في المونديال

شارك المنتخب الألماني في نهائيات المونديال في 20 مناسبة، وهو المنتخب الأكثر خوضا للدور النهائي، حيث شارك 8 مرات في مباراة النهائي وتوج باللقب في أربع مناسبات، وكان ذلك أعوام 1954 و1974 و1990 و2014، بينما خسر أربع مباريات نهائية سنوات 1966 و1982 و1986 و2002.

وكان أول تتويج للمنتخب الألماني بأول لقب لبطولة كأس العالم في دورة سويسرا عام 1954 بعد انقضاء العقوبة التي فرضت عليه بعد الحرب العالمية الثانية. وكان منتخب ألمانيا الغربية آنذاك واحدا من أضعف المرشحين للذهاب بعيدا في تلك البطولة، لكنه وصل إلى المباراة النهائية وهزم منتخب المجر الذي كان مرشحا فوق العادة لإحراز اللقب.

وفي عام 1974 توجت ألمانيا الغربية بالمونديال الذي استضافته على أراضيها بعد الفوز في النهائي على منتخب هولندا في ميونيخ، قبل أن يتوج مجددا باللقب العالمي الثالث في 1990 في إيطاليا بعد أن هزم المنتخب الأرجنتيني بقيادة الأسطورة مارادونا في النهائي بهدف دون رد.

غوتسه خلال تسجيله هدف الفوز في مرمى الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2014 بعد تمريرة من شورله.

غوتسه صاحب هدف الفوز على الأرجنتين في نهائي مونديال البرازيل 2014.

وفي مونديال البرازيل، نجح منتخب "الماكينات" في التتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخهم بالفوز مرة أخرى على الأرجنتين بهدف دون رد في الوقت الإضافي. حمل توقيع ماريو غوتسه.

وتعد النسخة الأخيرة من المونديال التي استضافتها روسيا في 2018 أسوأ مشاركة للمنتخب الألماني، وذلك بعد خروجه المفاجئ من الدور الأول لأول مرة في تاريخه بحلوله في المركز الرابع والأخير للمجموعة السادسة بعد هزيمتين أمام كوريا الجنوبية والمكسيك، وفوز يتيم على منتخب السويد.

يشار إلى أن القرعة أوقعت المنتخب الألماني في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات إسبانيا وكوستاريكا واليابان. ويبدأ المنتخب الألماني حملته بمواجهة المنتخب الياباني يوم 23 تشرين الثاني/ نوفمبر، قبل أن يواجه المنتخب الإسباني في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، فيما سيختتم مباريات الدور الأول أما منخب كوستاريكا في الأول من ديسمبر/ كانون الأول.

  • Sepp Maier (picture-alliance/dpa)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    زيب ماير

    زيب ماير لُقّب أيضا "بالقطة" بفضل مرونته في الحركة. ويحمل ماير من خلال مشاركته في 95 مباراة رقما قياسيا كحارس مرمى للمنتخب الألماني لكرة القدم. أحرز في عام 1972 لقب البطولة الأوروبية إضافة إلى لقب بطولة العالم في 1974.

  • Paul Breitner (r.) kämpft mit dem italienischen Stürmer Sandro Mazzola (l.) um den Ball (picture-alliance/dpa)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    باول برايتنر

    لاعب الوسط المدافع باول برايتنر كان بمثابة لاعب استراتيجي ثوري محنك فوق عشب الملاعب. وفي 1974 أحرز لقب بطولة العالم وقبلها بعامين تُوج بطلا أوروبيا مع المنتخب الألماني لكرة القدم.

  • Franz Beckenbauer reckt den WM-Pokal in die Höhe. (picture-alliance/empics/N. Simpson)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    فرانتس بكنباور

    نجاحات فرانتس بكنباور الكبرى كانت لقب بطولة العالم كلاعب في 1974 وفي 1990 كمدرب الفريق. واعتُبر لوقت طويل شخصية لامعة في كرة القدم الألمانية وغيّر بخفته وتقنيته العالية دور لاعب الوسط أكثر من أي لاعب في العالم. وهو يُعتبر أيضا قائدا شرفيا للمنتخب الألماني لكرة القدم.

  • Andreas Brehme bejubelt seinen Treffer gegen Italien zum 1:0 (picture-alliance/ dpa/dpaweb)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    أندرياس بريمه

    المدافع أندرياس بريمه سطر التاريخ في عالم المستديرة من خلال إبداعة في قذف الكرة، اللاعب المولود في هامبورغ سجل في نهائي البطولة العالمية ضد إيطاليا في 1990 ركلة جزاء ليفوز المنتخب الألماني بواحد مقابل صفر. وظل بريمه طوال سنوات مدافعا مرموقا وكان يجيد بنفس المستوى قذف الكرة بالرجلين ـ ما شكل تطورا جديدا في كرة القدم الدولية.

  • Fritz Walter im jahr 1954 mit dem WM-Pokal in Berner Wankdorf-Stadion in der Hand. (picture-alliance/dpa)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    فريتس فالتر

    فريتس فالتر يُعد من بين الشخصيات المتميزة في عالم كرة القدم الألمانية. وخلال الفوز ببطولة العالم عام 1954 لم يكن فقط قائدا للفريق، بل أيضا اليد الممتدة للمدرب زيب هيربيرغر في الملعب. وتم تتويج فالتر كأول قائد شرفي للمنتخب الألماني لكرة القدم.

  • Fußball WM 90 Nationalmannschaft Deutschland Lothar Matthäus (picture-alliance/dpa/F. Kleefeldt)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    لوتار ماتيوس

    كان لوتار ماتيوس الشخصية المتميزة خلال بطولة العالم 1990 في إيطاليا. وبفضل سيطرته على اللعب انتزع المنتخب الألماني لقب البطولة في النهاية. شارك في 75 مباراة كقائد لمنتخب بلاده، كما شارك في 150 مباراة دولية ليصبح في حوزته رقم قياسي على هذه الصعيد. شارك ماتيوس في خمس بطولات عالمية وهو واحد من بين ستة قادة شرف المنتخب الألماني.

  • Bildergalerie Fußballspiele Deutschland vs Spanien (Bongarts/Getty Images/Lutz Bongarts)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    ماتياس زامير

    كان محفزا واستراتيجيا ورائدا، لعب ماتياس زامير 23 مرة في صفوف منتخب ألمانيا الديمقراطية سابقا، وبعد الوحدة الألمانية لصالح منتخب ألمانيا. سجّل ثمانية أهداف في 51 مباراة ضمن صفوف المنتخب الألماني. أما نجاحاته الكبرى فكانت الفوز في البطولة الأوروبية بإنكلترا عام 1996 والحصول على لقب وصيف البطولة الأوروبية بالسويد عام 1992.

  • Deutschland Fußball Günter Netzer wird 70 Fußball-WM 1974 Günter Netzer im Training (picture-alliance/dpa/I. Bajzat)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    غونتر نيتسر

    كان يُعتبر الروح الرقيقة والرجل الأول لكرة القدم الألمانية، وأحد أفضل لاعبي الوسط لجميع الأوقات. غونتر نيتسير اشتهر بتمريراته الدقيقة. وفي 1972 أحرز مع المنتخب الألماني لقب البطولة الأوروبية، وفي البطولة العالمية عام 1974 شارك في مباراة واحدة، ولم يشعر بأنه بطل عالمي. وكان لاعبا في المنتخب الوطني لمدة أكثر من عشر سنوات.

  • Bildergalerie Geschichte Deutschland vs Frankreich WM 1958 (picture-alliance/dpa)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    هلموت ران

    الآن يتوجب على ران قذف الكرة، ران يصيب الهدف، هذا ما دوّى به في عام 1954 صوت المذيع هربيرت تسيمرمان عبر الراديو. لاعب الجناح الأيمن هلموت ران أحرز الهدف الحاسم 3:2 ضد المجر في نهائي بطولة العالم لتهلل الأمة برمتها. وشارك "الزعيم" وهو لقب ران بفضل شخصيته القيادية في 40 مباراة دولية وسجل 21 هدفا.

  • Bildergalerie Gerd Müller Fußball WM gegen Niederlande Vorlage Tor 1974 (picture-alliance/dpa/P.Robinson)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    غيرد مولر

    غيرد مولر كان قناص أهداف نادر الوجود. سجل في مبارياته الدولية الـ 62 ما يعادل 68 هدفا. وكان مولر يسجل الأهداف عندما يكون الأمر ملحا، ففي نهائي بطولة العالم في 1974 سجل الهدف الحاسم 2:1 ضد هولندا. وفي 1972 أحرز "مفجّر الأمة" لقب البطولة الأوروبية. مولر كان يسجل الأهداف من كل زاوية وفي كل فرصة.

  • Uwe Seeler geht nach dem WM-Finale 1966 enttäuscht vom Platz (picture-alliance/dpa/K. Schnoerrer)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    أوفيه زيلر

    أوفيه زيلر هو قائد الشرف الوحيد من المنتخب الألماني الذي لم يحرز لقب بطولة العالم. وفي زمنه كان زيلر مهذبا للغاية ويُعد أفضل مهاجم في العالم. وكقائد للمنتخب الوطني أصبح في 1966 وصيف بطل العالم واحتل في البطولة العالمية 1970 المرتبة الثالثة. وسجل زيلر 43 هدفا في 72 مباراة مع المنتخب الألماني.

  • Sepp Herberger Bundestrainer Deutschland (picture-alliance/dpa)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    زيب هيربيرغر

    المدرب زيب هيربيرغر يُعتبر الرأس المدبر وراء "أعجوبة بيرن". فتح بأسلوبه المتميز الطريق أمام لقب البطولة العالمية في 1954. هيربيرغر كان بمثابة الأب للاعبين وكان يهتم بربط علاقة إنسانية جيدة معهم. ومن 1936 إلى 1942 ومن 1950 إلى 1964 قاد مصير المنتخب الوطني الألماني.


 