بعد كبوة روسيا.. الماكينات في قطر لتصحيح المسار ورد الاعتبار

كما جرت العادة، وعلى خلاف النسخة السابقة من بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا، تنتظر الجماهير الألمانية من منتخب بلادها الدخول إلى منافسات مونديال قطر 2022 للظفر بلقب البطولة والعودة بالكأس إلى الديار، خاصة في ظل التاريخ الحافل للمنتخب الألماني في هذه المنافسة العالمية.

ويتفق لاعبو المنتخب الألماني مع جماهيرهم في هذا المطلب، وهو ما عبر عنه نجم "الماكينات" الصاعد جمال موسيالا (19 عاما)، الذي يعتبر منتخب بلاده مرشحا واعدا للتتويج بلقب بطولة كأس العالم 2022. وقال موسيالا، لاعب خط وسط فريق بايرن ميونخ الألماني، في مقابلة مع مجلة "كيكر" الرياضية المتخصصة "أعتقد أن لدينا فريقا جيدا للغاية ويمكننا أن نذهب بعيدا. نذهب للبطولة وفي أذهاننا قدرتنا على رفع الكأس".

وعن مجموعة المنتخب الألماني التي تضم منتخبات إسبانيا واليابان وكوستاريكا، قال موسيالا إنها "ليست مجموعة سهلة" ولكن المباريات ستكون "مؤشرا جيدا على مدى جودتنا. هؤلاء المنافسون سيكونون جيدين بالنسبة لنا لاكتشاف طريقنا في البطولة".

وأوضح اللاعب الشاب أن من بين المرشحين إلى جانب المنتخب الألماني لنيل لقب بطولة كأس العالم منتخبات البرازيل والأرجنتين وفرنسا.

تشكيلة المنتخب الألماني

وبحسب استطلاع أنجزته مؤسسة "سيفي" لفائدة موقع "تي أونلاين الألماني"، فإن غالبية الألمان راضون عن التشكيلة التي اختارها المدرب هانزي فليك لخوض غمار بطولة كأس العالم 2022.

موسيالا: نذهب للبطولة وفي أذهاننا قدرتنا على رفع الكأس.

ووفقًا للاستطلاع، يعتقد 36 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع أن قد اختيار فليك كان جيدًا. بل إن 15 في المئة منهم يعتبرون أن اختيار اللاعبين كان جيداً جدًا. وفيما اعتبر 13 في المئة اختيارات فليك بأنها سيئة، رأى 3 في المئة أنها سيئة للغاية، بينما لم يحسم 33 في المئة ممن شملهم الاستطلاع رأيهم في تشكيلة فليك، إذ مازالوا مترددين بشأن جودتها.

وانضم المهاجم الصاعد يوسوفا موكوكو (17 عاما) ونيكلاس فولكروغ (29 عاما) للمرة الأولى لقائمة منتخب ألمانيا الذي يستعد للمشاركة في مونديال قطر 2022.

كما شهدت القائمة التي أعلن عنها المدرب هانزي فليك الخميس الماضي، عودة ماريو غوتسه (30 عاما) صاحب هدف الفوز على الأرجنتين في نهائي مونديال البرازيل 2014 بعد غياب دام لمدة خمس سنوات، فيما جرى استبعاد ماركو رويس قائد بوروسيا دورتموند. وبذلك سيغيب رويس عن ثالث بطولة كبرى بسبب الإصابة، كما سيغيب زميله ماتس هوميلس بسبب اختيارات المدرب من القائمة التي ضمت 26 لاعبا.

الإصابة تحول دون مشاركة رويس في مونديال قطر.

وتضم القائمة أيضا مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ وزميله توماس مولر، إذ يشارك الثنائي في رابع بطولة لكأس العالم، بعد أن أسهما في فوز المنتخب بلقب مونديال البرازيل. كما تضم القائمة كذلك خماسي بايرن ميونخ، جوشوا كيميش وليون غوريتسكا والنجم الصاعد جمال موسيالا بالإضافة إلى سيرج غنابري وليروي ساني.

حظوظ "الماكينات" الألمانية

وبخصوص حظوظ المنتخب الألماني في البطولة، يرى يورغن كلينسمان أن ألمانيا دائما ما تكون من المرشحين للفوز باللقب. وقال المدير الفني السابق للماكينات في مقابلة مع قناة سكاي الرياضية الألمانية: "أتمنى أن نلعب بطولة جيدة للغاية وأن يكون الحد الأدنى هو بلوغ الدور نصف النهائي".

وتابع بطل العالم لعام 1990 "ندخل هذه البطولة دائما على أمل أن نخرج منها أبطالا للعالم، ولأننا أبطال العالم أربع مرات وأبطال أوروبا ثلاث مرات، فإننا نشارك دائما مع نية البقاء حتى النهاية".

أما باستيان شفاينشتايغر، فلديه "أكثر من علامة استفهام" بخصوص المنتخب الألماني، كما صرح بذلك في مقابلة مع DW. وقال بطل العالم مع المنتخب الألماني عام 2014 في البرازيل "نحن قادرون على هزيمة أي فريق، لكننا غالباً ما نفتقر إلى الثبات في المستوى. فغالبا ما نلعب 60 دقيقة بشكل جيد، لكن مستوانا يبدأ في التدهور خلال الثلاثين دقيقة الأخيرة".

شفاينشتايغر: قادرون على هزيمة أي فريق، لكننا غالباً ما نفتقر إلى الثبات في المستوى.

ولفت شفاينشتايغر إلى الصعوبة التي يجدها المنتخب الألماني حينما يواجه منتخبات تلعب بعمق دفاعي جيد على غرار المجر التي واجهها المنتخب الألماني في بطولة دوري الأمم الأوروبية. وتوقع شفاينشتايغر أن يلعب المنتخب الياباني الذي يواجه ألمانيا في أول مباراة بخطة دفاعية مع الاعتماد على الهجمات المرتدة الخاطفة.

20 مشاركة ألمانية في المونديال

شارك المنتخب الألماني في نهائيات المونديال في 20 مناسبة، وهو المنتخب الأكثر خوضا للدور النهائي، حيث شارك 8 مرات في مباراة النهائي وتوج باللقب في أربع مناسبات، وكان ذلك أعوام 1954 و1974 و1990 و2014، بينما خسر أربع مباريات نهائية سنوات 1966 و1982 و1986 و2002.

وكان أول تتويج للمنتخب الألماني بأول لقب لبطولة كأس العالم في دورة سويسرا عام 1954 بعد انقضاء العقوبة التي فرضت عليه بعد الحرب العالمية الثانية. وكان منتخب ألمانيا الغربية آنذاك واحدا من أضعف المرشحين للذهاب بعيدا في تلك البطولة، لكنه وصل إلى المباراة النهائية وهزم منتخب المجر الذي كان مرشحا فوق العادة لإحراز اللقب.

وفي عام 1974 توجت ألمانيا الغربية بالمونديال الذي استضافته على أراضيها بعد الفوز في النهائي على منتخب هولندا في ميونيخ، قبل أن يتوج مجددا باللقب العالمي الثالث في 1990 في إيطاليا بعد أن هزم المنتخب الأرجنتيني بقيادة الأسطورة مارادونا في النهائي بهدف دون رد.

غوتسه صاحب هدف الفوز على الأرجنتين في نهائي مونديال البرازيل 2014.

وفي مونديال البرازيل، نجح منتخب "الماكينات" في التتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخهم بالفوز مرة أخرى على الأرجنتين بهدف دون رد في الوقت الإضافي. حمل توقيع ماريو غوتسه.

وتعد النسخة الأخيرة من المونديال التي استضافتها روسيا في 2018 أسوأ مشاركة للمنتخب الألماني، وذلك بعد خروجه المفاجئ من الدور الأول لأول مرة في تاريخه بحلوله في المركز الرابع والأخير للمجموعة السادسة بعد هزيمتين أمام كوريا الجنوبية والمكسيك، وفوز يتيم على منتخب السويد.

يشار إلى أن القرعة أوقعت المنتخب الألماني في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات إسبانيا وكوستاريكا واليابان. ويبدأ المنتخب الألماني حملته بمواجهة المنتخب الياباني يوم 23 تشرين الثاني/ نوفمبر، قبل أن يواجه المنتخب الإسباني في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، فيما سيختتم مباريات الدور الأول أما منخب كوستاريكا في الأول من ديسمبر/ كانون الأول.