بعد قمة مجموعة العشرين..هل تزداد عزلة روسيا دوليا؟

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دول مجموعة العشرين تدين الحرب الأوكرانية رغم رفض روسيا والأخيرة تقصف مدنا أوكرانية بالتزامن مع القمة. فهل تكرست عزلة روسيا دوليا؟
أدانت مسودة بيان لزعماء دول مجموعة العشرين بشدة بالحرب في أوكرانيا وشددت على أنها تفاقم الهشاشة في الاقتصاد العالمي، فيما عبرت دول أخرى عن تحفظها بشأن هذه الحرب والعقوبات المرتبطة بها. ولم يتم اعتماد المسودة بعد.
في مبادرة جماعية، دعت منظمات المعونة الإنمائية الدولية الدول الغنية لبذل المزيد من الجهد لدعم الدول الفقيرة في أزمات الجوع، وذلك قبيل قمة مجموعة العشرين التي تبدأ في بالي بإندونيسيا يوم غد الثلاثاء.
خلال زيارته لأوروبا يشارك الرئيس الأمريكي بايدن في قمة طارئة لحلف الناتو ويلتقي مع زعماء مجموعة السبع ويلقي كلمة أمام زعماء الاتحاد الأوروبي. ومن المنتظر حث الأوربيين على فرض مزيد من العقوبات على روسيا بسبب غزو أوكرانيا.
في ظل اختلاف كبير بين دول مجموعة العشرين، سوف تركز القمة الخاصة بأفغانستان على المساعدات والمخاوف بشأن الأمن وضمان الخروج الآمن للآلاف من الأفغان الذين خدموا مع دول غربية وما زالوا في أفغانستان.
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