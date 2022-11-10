بعد قمة مجموعة العشرين..هل تزداد عزلة روسيا دوليا؟

مسودة بيان ـ مجموعة العشرين تندد بالحرب في أوكرانيا

أدانت مسودة بيان لزعماء دول مجموعة العشرين بشدة بالحرب في أوكرانيا وشددت على أنها تفاقم الهشاشة في الاقتصاد العالمي، فيما عبرت دول أخرى عن تحفظها بشأن هذه الحرب والعقوبات المرتبطة بها. ولم يتم اعتماد المسودة بعد.