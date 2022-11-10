 بعد قمة مجموعة العشرين..هل تزداد عزلة روسيا دوليا؟ | مسائية DW | DW | 15.11.2022

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مسائية DW

بعد قمة مجموعة العشرين..هل تزداد عزلة روسيا دوليا؟

دول مجموعة العشرين تدين الحرب الأوكرانية رغم رفض روسيا والأخيرة تقصف مدنا أوكرانية بالتزامن مع القمة. فهل تكرست عزلة روسيا دوليا؟

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2013***Prominent Egyptian activist Alaa Abd el-Fattah stands in a cage during a verdict hearing for 21 people over an unauthorized street protest in 2013, in a courtroom in Cairo, Egypt, Monday, Feb. 23, 2015. The court sentenced Abd el-Fattah, an icon of the country's 2011 revolt to five years in prison Monday, showing authorities' determination to continue to stifle dissent despite promises by its president to release wrongly jailed youths. Another defendant, Ahmed Abdel Rahman, was also given five years. Nineteen others were sentenced to three years. (AP Photo)

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