بعد قضائه نحو عقدين في السجن ظلماً... تعويض لأمريكي بالملايين!

قال مسؤولون إن رجلاً من ولاية كاليفورنيا الأمريكية أدين خطأ بقتل صديقته السابقة وابنها قبل نحو 40 عاماً حصل على تعويض قدره 21 مليون دولار من مدينة سيمي فالي بموجب تسوية. وصدر بحق كريغ كولي (71 عاماً) حكم بالسجن مدى الحياة بعد اتهامه عام 1978 بقتل شريكته السابقة روندا ويتشت وابنها دونالد (4 سنوات) في شقتهما.
وأصر المتهم مراراً وتكراراً على أنه بريء، وحصل على عفو في 2017 من حاكم كاليفورنيا وقتها جيري براون، بعدما عثر المحققون على دليل من عينة حمض نووي لصالحه.
وقال رئيس بلدية سيمي فالي إريك ليفيت في بيان: "رغم أنه لا يمكن تعويض ما حدث للسيد كولي بأي أموال، فإن تسوية هذه القضية هي الخيار الصحيح الذي يجب القيام به له ولمجتمعنا".
وقال مايك بيندر، وهو صديق مقرب من كولي ومحقق سابق بالشرطة في سيمي فالي، التي تقع على مشارف لوس أنجيليس، إن كولي يتحدث منذ إطلاق سراحه مع مسؤولين في جهات إنفاذ القانون بشأن جمع الأدلة. كما يلتقي بذوي سجناء يصرون على براءتهم.
ويطالب بيندر بإطلاق سراح كولي منذ ما يقرب من ثلاثين عاماً بعد أن أزعجه عدم اتساق جوانب القضية. وقال في هذا الصدد: "رسالة كريغ هي عدم اليأس أبداً".
ومنحت السلطات في كاليفورنيا كولي 1.95 مليون دولار العام الماضي، احتسبت على أساس 140 دولاراً عن كل يوم قضاه في السجن، وكان ذلك أكبر تعويض عن إدانة خطأ من مجلس الولاية لتعويض الضحايا.
ر.م/ ي.أ ( رويترز)
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أخطر المدن في العالم
مدينة بالميرا الكولومبية
احتلت مدينة بالميرا الكولومبية المركز الثاني والثلاثين في قائمة المدن الأخطر في العالم، حسب تصنيف موقع "وورلد أتلاس" الإلكتروني لعام 2015. ويبلغ معدل الجريمة في المدينة 37.66 حالة قتل لكل 100 ألف من السكان. وتشتهر المدينة بارتفاع نسبة الجريمة المنظمة وتجار المخدرات الذين دخلوا حرباً مفتوحة مع القوات الكولومبية.
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أخطر المدن في العالم
غواتيمالا دي لا أسونسيون
مدينة غواتيمالا دي لا أسونسيون هي عاصمة غواتيملا وكانت في المركز الخامس والعشرين في قائمة المدن الأخطر في العالم بنسبة 41.90 حالة لكل 100 ألف شخص. وغواتيملا هي من الدول الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أمريكا الوسطى وشهدت حروباً أهلية دامية وتعد من أفقر عشرة بلدان في أمريكا اللاتينية.
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أخطر المدن في العالم
ديترويت الأمريكية
تشتهر مدينة ديترويت الأمريكية بأنها مركز صناعة السيارات في الولايات المتحدة. لكن انسحاب الكثير من الشركات الكبرى فيها وإفلاس المدينة قادها إلى تبوؤ المركز الثاني والعشرين في قائمة المدن الخطرة في العالم بسبب الارتفاع الكبير لمعدلات القتل والجريمة المنظمة فيها.
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أخطر المدن في العالم
سانت لويس الأمريكية
تشهد مدينة سانت لويس الأمريكية من حين إلى آخر تظاهرات واحتجاجات ضد قمع الشرطة للمواطنين، لكن الشرطة تبدو عاجزة عن حماية المواطنين، خاصة مع ارتفاع معدلات القتل في المدينة، والتي جعلتها تقفز إلى المركز التاسع عشر عالمياً بنسبة 49.93، وإلى المركز الأول على صعيد الولايات المتحدة.
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أخطر المدن في العالم
كيب تاون بجنوب أفريقيا
كيب تاون في جنوب أفريقيا هي المدينة الأخطر في العالم خارج أمريكا اللاتينية. يبلغ عدد سكان المدينة نحو ثلاثة ملايين نسمة ويبلغ معدل جرائم القتل فيها 60 جريمة لكل 100 ألف شخص، وهي تحتل بذلك المركز الرابع عشر عالمياً.
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أخطر المدن في العالم
ديستريتو سنترال في هندوراس
مدينة ديستريتو سنترال في هندوراس حصلت على المركز الخامس بمعدل جرائم قتل يصل إلى 77.65. ويقطن هذه المدينة 850 ألف شخص وتعد مركزاً للعصابات المنظمة.
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أخطر المدن في العالم
مدينة جواو بيسوا البرازيلية
احتلت مدينة جواو بيسوا البرازيلية المركز الأول على صعيد البرازيل والمركز الرابع في قائمة أخطر المدن في العالم، إذ وصلت فيها معدلات القتل إلى 79.41 لكل 100 ألف شخص. وتقع المدينة على الساحل ويسكنها نحو 770 ألف شخص وكانت تعرف بالمدينة التي "تشرق فيها الشمس أولاً" لوقوعها في أقصى القارة.
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أخطر المدن في العالم
أكابولكو المكسيكية
أكابولكو المكسيكية هي مدينة وميناء بحري تقع على ساحل المحيط الهادي ويسكنها أكثر من 670 ألف شخص وتشتهر بمنتجعاتها السياحية والحياة الليلية فيها. لكنها تعد في الوقت نفسه واحدة من أخطر المدن في العالم وأخطر مدينة في المكسيك، إذ يبلغ معدل القتل فيها 104.16 لكل مائة ألف شخص.
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أخطر المدن في العالم
كاراكاس الفنزويلية
أما العاصمة الفنزويلية كاراكاس، فحلت في المركز الثاني في قائمة المدن الأخطر في العالم وفقاً لتصنيف موقع "وورلد أتلاس" الإلكتروني لعام 2015. ويسكن المدينة أكثر من 3.3 مليون شخص ويبلغ معدل القتل في المدينة 115.98 لكل 100 ألف شخص.
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أخطر المدن في العالم
سان بيدرو سولا في هندوراس
تقع سان بيدرو سولا في شمال غرب هندوراس ويبلغ تعداد سكان المدينة أكثر 800 ألف شخص، وتحتل المركز الأول عالمياً في قائمة المدن الخطرة بسبب الجريمة المنظمة وارتفاع نسبة جرائم القتل، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفساد في هندوراس وفي سان بيدرو سولا بالتحديد. وصل معدل القتل فيها إلى 171.20 لكل مائة ألف شخص.
الكاتب: زمن البدري