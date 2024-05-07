أشهر سمفونيات بيتهوفن تعرض بصيغتها الأصلية بعد قرنين

بعد 200 سنة على تقديمها للمرة الأولى، تحتفي مدينة فوبرتال الألمانية بذكرى أول عرض لأشهر سمفونيات الموسيقي الكبير بيتهوفن. السمفونية التاسعة، عمل موسيقي صار رمزا للحوار الثقافي العالمي. في هذا التقرير تفاصيل عن قصتها.

كان اهتمامه بالغاً جداً، إذ أبان عن حرص كبير حول كل تفاصيل تقديمها للجمهور، إنها السمفونية التاسعة للموسيقار الألماني، لودفيغ فان بيتهوفن، التي عرضت في 7 مايو/ أيار 1824. تقرر بعد مرور 200 عام على عرضها الأول، أن يتم إحياؤها بصيغتها الأصلية.

تفكير عميق في كيفية إحياء مقطوعة موسيقية من الأشهر عالمياً، وتذكير بإرث فني وثقافي خلفه الفنان لودفيغ فان بيتهوفن، تبلور في شكل عرض يحاكي أول عرض للسمفونية التاسعة. وستكون مدينة فوبرتال مسرح هذا الحدث الثقافي المميز.

تقول بيات أنجيليكا كراوس، موسيقية ضمن فريق قسم أبحاث "بيتهوفن هاوس" في بون "غالباً ما يرى الجمهور بيتهوفن على أنه العبقري الذي يبدع موسيقى متميزة بكل تفاصيلها بنفسه، في حين أنه كان يعمل مع فريق كبير".

لودفيغ فان بيتهوفن الذي ولد خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 1770، قام بأداء سيمفونيته التاسعة لأول مرة في فيينا عام 1824، بعدما نجح في إبداع تحفة فنية موسيقية غير مسبوقة، وقرر مشاركتها مع العالم.

ليودوفيغ فان بيتهوفن صورة من: Heinz-Dieter Falkenstein/Zoonar/picture alliance

بيتهوفن مدير للفريق وجزء منه!

تقول كراوس، التي قامت بتحرير السيمفونية التاسعة كجزء من الطبعة الكاملة لبيتهوفن، التي تحظى بأهمية علمية كبيرة "علينا أيضًا أن نفكر في بيتهوفن كمدير لفرقة موسيقية، نظم حياته المهنية مع شبكة من المتعاونين".

كان على المسرح أشخاص لهم دور مهم في إدارة الفرقة والأوركسترا، وقاد قائد الفرقة الموسيقية الحفلة بأكملها، كان بيتهوفن إلى جانبه يضبط الإيقاع. إضافة لقائد الحفلة الموسيقية على الكمان الأول، تولى عازف البيانو أيضًا مسؤولية كبيرة. يقول كراوس: "كان ذلك أمراً معتادًا في ذلك الوقت، كان من المألوف أن يقدم عازف البيانو المساعدة في التسييرإذا لزم الأمر".

تفاصيل السمفونية!

كانت السمفونية التاسعة علامة فارقة في تاريخ الموسيقى و"رمزًا للثقافة والإنسانية"، وأصبحت المخطوطة الأصلية المكتوبة بخط يد بيتهوفن للسيمفونية التاسعة إرثاً ثقافياً عالمياً تابعاً لليونسكو منذ عام 2001. وقد تم أداء السيمفونية الأخيرة التي أكملها الملحن بيتهوفن من طرف فرقة موسيقية، لمدة وصلت إلى ما يناهز 70 دقيقة، لقد كان طول مدتها استثنائياً.

السمفونية التاسعة، التي أطلق عليها أيضاً "نشيد الفرح"، ترمز إلى السلام و التعايش. صارت نشيد مجلس أوروبا منذ عام 1972، والنشيد الرسمي للاتحاد الأوروبي منذ عام 1985. وصارت أشهر سمفونية في العالم، مما جعل منظمة اليونسكو تعتبر العمل الموسيقي التاريخي مساهمة في "الحوار الثقافي العالمي".

منزل الموسيقار الألماني بيتهوفن في مدينة بون الألمانية صورة من: Vincenzo Vanacore/Zoonar/IMAGO

قائدة الأوركسترا الأوكرانية أوكسانا لينيف، أحيت حفلاً بعد يوم واحد من الهجوم الروسي على كييف وخاركيف في فبراير 2022. بالنسبة لها، كانت المقاطع التي خطها قلم الشاعر الألماني فريدريش شيلر مؤثرة بشكل كبير، بالنظر لعمق المعاني التي يحتويها.

تقول في حوار مع DW "يجب على الجميع، في جميع أنحاء العالم تنمية حس التعاطف عبر الموسيقى، لقد تأثر حينها الجمهور كثيراً، حتى أنهم ألقوا قبعاتهم في الهواء".

نسخ من السمفونية!

أول نسخة من السمفونية يعود تاريخها إلى عام 1815، لكن كانت هناك اثنتا عشرة نسخة أخرى منها، وهو عدد العروض التي أداها بيتهوفن للسمفونية التاسعة خلال حياته. تقول الباحثة الألمانية كراوس "على مدى 12 عامًا، ظهر بيتهوفن لجمهوره عبر العالم في مناسبات مختلفة بنسخ متغيرة من السمفونية ذاتها".

كانت المقطوعة التاسعة التي تم أداؤها في العرض الأول النسخة الأصلية، وكانت مختلفة عن تلك التي أرسلها إلى الناشر وهي النسخة الخاصة بالملك البروسي، الذي أهداه بيتهوفن سيمفونيته في آخر المطاف. تقول كراوس "إن السمفونية التاسعة ليست كما يُعتقد الجميع عملاً موسيقياً ثابتًا، بل هو عمل كان دائماً قيد التطور".

تكليف من جمعية لندن الفيلهارمونية!

أبدع بيتهوفن السيمفونية التاسعة بتكليف من جمعية لندن الفيلهارمونية، لذلك كان من الطبيعي أن يتم العرض الأول في إنجلترا. توصل الموسيقار برسائل من 30 صديقًا، طلبوا منه أن يؤدي آخر أعماله في فيينا أولاً.

تقول كراوس "الجميع كان يعلم بأمر هذه الرسائل منذ فبراير 1824، لكننا الآن نراها من منظور مختلف، فقد كان العديد ممن بعثوا الرسائل على اتصال وثيق ببيتهوفن. وبالتالي فإن السؤال الذي يطرح نفسه، هو ما إذا كان بيتهوفن من اتخذ القرار النهائي بعرض السمفونية لأول مرة في العاصمة النمساوية".

تمثال للموسيقار بيتهوفن في مركز مدينة بون الألمانية صورة من: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/picture alliance

نسخة من العرض الأول في ذكراه المئوية الثانية!

قدم لودفيغ فان بيتهوفن آخر أعماله المكتملة للجمهور في حفلة في الأكاديمية، وذلك يوم 7 مايو/ أيار 1824، في مسرح محكمة فيينا في كارنتنيرتور، إضافة إلى مقطوعات أخرى أمام جمهور يزيد عن 2000 شخص.

تقول كراوس "لم يكن أحد ليذهب إلى حفل موسيقي في ذلك الوقت، استمر لمدة ساعة واحدة فقط، أو عرض خصص لعرض السيمفونية التاسعة لأول مرة".

خلال عرض السمفونية الأول، كان بيتهوفن يعاني من ضعف شديد في السمع، لقد كان يعاني من فقدان السمع منذ سن مبكرة ولم يعد بإمكانه سماع النغمات العالية.

تقول كراوس "لقد كان بيتهوفن يعاني أيضًا من طنين الأذن، لقد كانت الأصوات العالية مؤلمة بالنسبة له، رغم فقدانه السمع. ومع ذلك، استمر بيتهوفن بالتواجد على خشبة المسرح ليحرص على ضبط الإيقاع. ربما كان مازال بإمكانه سماع الترددات المنخفضة للآلات الموسيقية".

قبر الموسيقار العالمي بيتهوفن في فيينا صورة من: Daniel Kalker/picture alliance

إحياء النسخة الأصلية من السمفونية التاسعة!

أخذ فريق بيتهوفن-هاوس في مدينة بون الألمانية على عاتقه مسؤولية إعادة عرض النسخة الأولى والأصلية من السمفونية التاسعة بأمانة، بمناسبة الذكرى المئوية الثانية للسيمفونية التاسعة.

سيقام الحفل العالمي الأول في 7 مايو/ أيار 2024 في مدينة فوبرتال الألمانية، حيث لم يعد لمكان العرض الأول وجود، أي مسرح Vienna Court. وستعزف أوركسترا أكاديمية فيينا على الآلات الموسيقية الأصلية تحت إشراف مارتن هاسيلبوك.

وكما كان العرض الأول، لن تقف الجوقة خلف الأوركسترا، بل أمامها، وبالتالي، كما قال قائد الأوركسترا هاسيلبوك في تصريحات إعلامية: "ستتحدث بشكل مباشر إلى الجمهور، وستخاطب السمفونية التاسعة مرة أخرى العالم بلغة السلام".

سيتم بث الحفل مباشرة عبر قناة دويتشه فيله على قناة DW Classical Music على اليوتيوب.

سر التوق إلى سمفونية بيتهوفن التاسعة To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

أعدته للعربية: ماجدة بوعزة