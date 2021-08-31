بعد قرابة عامين من الوباء.. دولة تسجل أول إصابة بكورونا!

أعلنت مملكة تونغا التي تقع جنوبي المحيط الهادئ، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجّد، بحسب ما ذكره رئيس الوزراء، بوهيفا تويونيتوا، اليوم الجمعة (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2021). وكانت الجزيرة التي تبعد نحو كيلومتر شمال نيوزيلندا، قد أغلقت حدودها مع بداية تفشي الوباء عالميا، ولم تسجل أي إصابة بكورونا في السابق. وقال تويونيتوا في مؤتمر صحفي إن حالة الإصابة المسجلة تعود إلى شخص عائد من مدينة كرايستشيرش، الواقعة في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا.
وأضاف تويونيتوا أنه تمّ عزل المصاب وجميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة التي أقلها، وتمّ وضعهم في الحجر الصحي منذ وصولهم إلى المملكة أمس الأول الأربعاء. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطائرة كان تقل عمالا موسميين وبعض مسؤولي الفريق الأولمبي في ممكلة تونغا، الذين علقوا في نيوزيلندا في طريق عودتهم من دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو في أغسطس/ آب الماضي. وأشارت تقارير إعلامية إلى أنه تم منع هؤلاء الأشخاص من دخول مملكة نونغا لمدة أسابيع بعد اكتشاف حالات إصابة بالفيروس في نيوزيلندا.
طالب تويونيتوا سكان تونغا بالاستعداد لفرض قيود محتملة لاحتواء الفيروس وتلقي التطعيم. وتلقى نحو 48 في المائة من السكان المؤهلين في تونغا، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بينما حصل 31 في المائة فقط على تطعيم كامل ضد الفيروس.
يذكر أن مملكة تونغا هي عبارة عن أرخبيل يضم أكثر من 170جزيرة، عدد منها غير مأهول. ويبلغ عدد سكانها ما يزيد عن 100 ألف نسمة، وهي واحدة من أعلى الدول كثافة سكانية في المحيط الهادئ. ومنذ بداية الوباء، لم يتم الإبلاغ عن أي حالة إصابة. كما أن المملكة تمنع دخول جميع الأجانب وتفرض حظر تجول من منتصف الليل حتى الساعة الخامسة صباحاً.
د.ب.أ / إ.م
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حجز كورونا الإنسان .. فدبت الحياة في البيئة
الماعز يمرح في ويلز
عندما يغيب البشر، يطل الماعز ليمرح في المدن. ففي بلدة لاندودنو الساحلية في ويلز أدى خلو الشوارع إلى ظهور قطيع من الماعز الكشميري البري يتجول بالمدينة دون إزعاج. وفي غياب البشر فائدة أخرى للماعز، حيث سمح لهم ذلك بالتمتع بوجبتهم المفضلة: إلا وهي الأسيجة النباتية حول المباني!
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حجز كورونا الإنسان .. فدبت الحياة في البيئة
كوكب القرود؟
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حجز كورونا الإنسان .. فدبت الحياة في البيئة
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حجز كورونا الإنسان .. فدبت الحياة في البيئة
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حجز كورونا الإنسان .. فدبت الحياة في البيئة
عندما يرتدي الغندول غطاءً
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حجز كورونا الإنسان .. فدبت الحياة في البيئة
نهاية الإستراحة للبيئة
بالرغم من استمرار العزل الإجتماعي وتقييد حركة الإنتاج في أغلب مدن العالم، إلا أن الأمور بدأت تعود لطبيعتها في الصين كما نرى في مصنع البطاريات المبين في الصورة بمدينة أنهوي الواقعة بشرق البلاد. وبرغم نشأة فيروس كورونا في الصين، تشير الأرقام إلى تخطيها لذروة الجائحة، مما يعني أن تعود الأمور فيها لما كانت عليه سابقاً، لتنتهي بذلك إستراحة البيئة من أنشطة البشر. الكاتبة: إنيس آيزيله/سلمى حامد