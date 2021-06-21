 بعد فوز مثير على كرواتيا.. إسبانيا إلى ربع نهائي أمم أوروبا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 28.06.2021

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رياضة

بعد فوز مثير على كرواتيا.. إسبانيا إلى ربع نهائي أمم أوروبا

احتاج المنتخب الإسباني إلى شوطين إضافيين للفوز على وصيف بطل مونديال روسيا 2018 كرواتيا بنتيجة 5-3 والتأهل إلى ربع نهائي كأس أوروبا 2020، في مباراة مثيرة في كوبنهاغن. المباراة سجلت رقما قياسيا جديدا في الأهداف العكسية.

إسبانيا تتأهل لدور الثمانية بأمم أوروبا على حساب كرواتيا بعد مباراة ماراثونية.

إسبانيا تتأهل لدور الثمانية بأمم أوروبا على حساب كرواتيا بعد مباراة ماراثونية.

أوقفت إسبانيا انتفاضة رائعة لكرواتيا لتفوز 5-3 في مباراة مثيرة في دور الستة عشر لبطولة أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" اليوم الاثنين (28 يونيو/حزيران 2021) بفضل ثنائية ألفارو موراتا وميكل أويارزابال في الوقت الإضافي.

مختارات

ودع حامل اللقب، منتخب البرتغال، منافسات كأس أوروبا 2020 على يد بلجيكا، كما خرج منتخب هولندا أمام المنتخب التشيكي بهدفين دون رد، في مباراة تحوّلت فيها الكفة لصالح التشيك بعد طرد المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت.

بينما تشتد المنافسة بين ألمانيا والمجر في انتزاع بطاقة التأهل عن "مجموعة الموت" ضمن منافسات كأس أمم أوروبا، يدور الجدل حول إضاءة ملعب ميونيخ بألوان قوس قزح.

بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف، استطاع المنتخب الإيطالي أن يحجز بطاقة التأهل لربع نهائي كأس الأمم الأوروبية 2020 بالفوز على منتخب النمسا، الذي كسب الاحترام رغم الخسارة.

وافتتحت كرواتيا التسجيل عبر النيران الصديقة بعدما فشل الحارس الإسباني أوناي سيمون في السيطرة على كرة استقرت في شباكه (20). وعادل بابلو سارابيا لإسبانيا (38)، ليضيف زميلاه سيزار أسبيليكويتا من رأسية (57) وفيران توريس (77) الهدفين الثاني والثالث.

غير أن الرد الكرواتي لم يتأخر فسجل البديل ميسلاف أورسيتش هدف تقليص الفارق (85)، قبل أن يدرك البديل الآخر ماريو باساليتش التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 3-3، حيث بدأت الأهداف عندما فشل أوناي سيمون حارس إسبانيا بشكل كارثي في السيطرة على تمريرة ضعيفة أعادها له زميله بيدري ليمنح كرواتيا تقدما مفاجئا 1-صفر.

بيد أن "لا روخا" صعق منافسه بهدفين في غضون أربع دقائق في الشوط الأوّل الإضافي عبر الهداف ألفارو موراتا (100) والبديل ميكيل أويارسابال (103).

بعض لاعبي كرواتيا بعد خسارة فريقهم أمام إسبانيا.

بعض لاعبي كرواتيا بعد خسارة فريقهم أمام إسبانيا.

وبهذه النتيجة، باتت إسبانيا أوّل منتخب يسجّل خمسة أهداف في مباراتين في النسخة نفسها من بطولة كبرى (فازت في ختام دور المجموعات على سلوفاكيا بخماسية أيضاً)، منذ كأس العالم 1958 في البرازيل حينما فازت 5-2 على فرنسا في نصف النهائي، وبالنتيجة ذاتها على حساب السويد في المباراة النهائية، بحسب "أوبتا" للإحصاءات. وهي المواجهة الثالثة بين الفريقين في بطولة كبرى: عام 2012 1-صفر لإسبانيا، وعام 2016 2-1 لكرواتيا.

يذكر هنا أنه وبهدف بيدري لاعب وسط إسبانيا العكسي في شباك فريقه أمام كرواتيا تكون بطولة أوروبا لكرة القدم الحالية قد عادلت عدد الأهداف التي جاءت بنيران صديقة في كل النسخ السابقة مجتمعة من المسابقة.

وبهذا تكون بطولة أوروبا الحالية قد سجلت تسعة أهداف عكسية وهو رقم يزيد بأكثر من ستة أهداف عن الرقم القياسي البالغ ثلاثة أهداف عكسية في نسخة 2016.

وقبل البطولة الحالية تظهر سجلات الاتحاد الأوروبي (اليويفا) تسجيل تسعة أهداف عكسية إجمالا في تاريخ المسابقة كلها جاءت بين 1976 و2016.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب ، رويترز، د ب أ)

  • كيليان مبابي

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    كيليان مبابي (فرنسا)

    ينحدر كيليان مبابي من أصول إفريقية فوالده من الكاميرون أما ووالدته من الجزائر. كان عمره 19 عاما عندما توج مع منتخب الديوك بمونديال كأس العالم 2018 في روسيا. يعد مبابي واحدا من أبرز لاعبي المنتخب الفرنسي المشارك في يورو 2020 والذين ينحدرون من أصول إفريقية إلى جانب بول بوغبا (غينيا) ونغولو كانتي وموسى سيسوكو (مالي) وعثمان ديمبيلي (كوت ديفوار) وكريم بنزيمة (الجزائر).

  • روميلو لوكاكو

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    روميلو لوكاكو (بلجيكا)

    أصبح "القاطرة البشرية" روميلو لوكاكو الذي ولد لأبوين أصلهما من الكونغو الديمقراطية، هداف منتخب بلجيكا. قاد لوكاكو منتخب الشياطين الحمر للفوز بالمركز الثالث في كأس العالم 2018. وليس لوكاكو اللاعب الوحيد من أصول إفريقية يلعب في منتخب بلجكيا المشارك في يورو 2020 إذ يضم المهاجمين ميشي باتشواي وكريستيان بينتيكي وهما مثل لوكاكو ينحدران من الكونغو الديمقراطية بالإضافة إلى جيريمي دوكو الذي ينحدر من غانا.

  • أنطونيو روديغر

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    أنطونيو روديغر (ألمانيا)

    يفخر مدافع منتخب ألمانيا أنطونيو روديغر بأصوله الإفريقية إذ قال في السابق "عائلتي كلها قدمت من إفريقيا". فر والداه من الحرب الأهلية بسيراليون في تسعينيات القرن الماضي ليستقر بهما الحال في برلين. ويضم منتخب المانشافت المشارك في يورو 2020 لاعبين آخرين من أصول إفريقية كلاعب بايرن ليروى ساني وسيرج غنابري وجمال موسيالا. ينحدر والد ساني من السنغال فيما ينحدر والدا غنابري من كوت ديفوار وموسيالا من نجيريا

  • ديفيد ألابا

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    ديفيد ألابا (النمسا)

    كان من الممكن أن يلعب المدافع القوي ديفيد ألابا في صفوف منتخب نيجيريا، لكن ألابا قرر في نهاية المطاف اللعب مع منتخب النمسا مسقط رأسه. وقد لعب المدافع النمساوي مع نادي بايرن لأكثر من 13 عاما قبل أن يتركه إلى ريال مدريد. وتضم قائمة منتخب النمسا المشارك في يورو 2020 فالنتينو لازارو الذي يلعب في الدوري الألماني وينحدر والده من أنغولا وأيضا رفيقه في البوندسليغا كريم أونيسييو الذي ولد لأب من نيجيريا.

  • بريل إيمبولو

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    بريل إيمبولو (سويسرا)

    ولد المهاجم بريل إيمبولو في الكاميرون وعندما كان في عامه السادس قررت والدته الهجرة إلى سويسرا معه وشقيقه الثاني فيما بقى الأب في إفريقيا. ويضم منتخب سويسرا المشارك في يورو 2020 لاعبين من الدوري الألماني ينحدرون من أصول إفريقية بينهم دينيس زكريا (الأب من الكونغو الديمقراطية والأم من السودان) وكيفن مبابو (الأم من الكونغو الديمقراطية).

  • ممفيس ديباي

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    ممفيس ديباي (هولندا)

    والد ممفيس ديباي من غانا وقد ترك العائلة عندما كان ديباي طفلا صغيرا ولهذا يرجع السبب وراء أنه يكتب اسمه الأول ممفيس غالبا على القميص الذي يرتديه. وإلى جوار ديباي يلعب أيضا ناثان آكي الذي ينحدر من أصول إفريقية فوالده من كوت ديفوار.

  • ويليام كارفالو

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    ويليام كارفالو (البرتغال)

    توج المدافع ويليام كارفالو مع منتخب البرتغال ببطولة يورو 2016، لكنه في يورو 2020 يتطلع لتكرار الفوز. ولد كارفالو في عاصمة أنغولا لواندا لكنه انتقل إلى البرتغال عندما كان طفلا. ويضم منتخب البرتغال المشارك في يورو 2020 لاعبين آخرين من أصول أفريقية مثل دانيلو بيريرا الذي ولد في غينيا بيساو.

  • ألكسندر إسحاق

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    ألكسندر إسحاق (السويد)

    ينحدر مهاجم منتخب السويد ألكسندر إسحاق لأبوين من إريتريا. فتى ريال سوسيداد الذهبي كان قد لعب لعامين في صفوف بوروسيا دورتموند. وتضم قائمة المنتخب السويدي المشارك في يورو 2020 مهاجم ماينز الألماني روبن كوايسون الذي ينحدر من أصول إفريقية فوالده من غانا وأيضا كين سيما الذي ولد لأبوين من الكونغو الديمقراطية.

  • غلين كامارا

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    غلين كامارا (فنلندا)

    فاز خط وسط منتخب فنلندا للتوه بلقب الدوري الاسكتلندي مع نادي رينجرز. ولد كامارا في مدينة تامبيري الفنلندية لأبوين من سيراليون. تعلم مهارات كرة القدم في أكاديمية أرسنال للشباب.

  • بوكايو ساكا

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    بوكايو ساكا (انجلترا)

    هاجر والدا بوكايو ساكا البالغ من العمر 19 عاما من نيجيريا إلى انجلترا لذا تم استدعاؤه في السابق لينضم إلى منتخب النسور إلا انه اختار اللعب في صفوف المنتخب الإنجليزي. ويعد قرار ضمه إلى المنتخب الإنجليزي المشارك في يورو 2020 أمرا مفاجئا إلى حد ما، لكن لاعب نادي الأرسنال قد يكون حاسما في مباريات المنتخب الإنجليزي. الكاتب: شتيفان نيتسلر/ م.ع


 

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