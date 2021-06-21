بعد فوز مثير على كرواتيا.. إسبانيا إلى ربع نهائي أمم أوروبا

أوقفت إسبانيا انتفاضة رائعة لكرواتيا لتفوز 5-3 في مباراة مثيرة في دور الستة عشر لبطولة أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" اليوم الاثنين (28 يونيو/حزيران 2021) بفضل ثنائية ألفارو موراتا وميكل أويارزابال في الوقت الإضافي.

وافتتحت كرواتيا التسجيل عبر النيران الصديقة بعدما فشل الحارس الإسباني أوناي سيمون في السيطرة على كرة استقرت في شباكه (20). وعادل بابلو سارابيا لإسبانيا (38)، ليضيف زميلاه سيزار أسبيليكويتا من رأسية (57) وفيران توريس (77) الهدفين الثاني والثالث.

غير أن الرد الكرواتي لم يتأخر فسجل البديل ميسلاف أورسيتش هدف تقليص الفارق (85)، قبل أن يدرك البديل الآخر ماريو باساليتش التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 3-3، حيث بدأت الأهداف عندما فشل أوناي سيمون حارس إسبانيا بشكل كارثي في السيطرة على تمريرة ضعيفة أعادها له زميله بيدري ليمنح كرواتيا تقدما مفاجئا 1-صفر.

بيد أن "لا روخا" صعق منافسه بهدفين في غضون أربع دقائق في الشوط الأوّل الإضافي عبر الهداف ألفارو موراتا (100) والبديل ميكيل أويارسابال (103).

بعض لاعبي كرواتيا بعد خسارة فريقهم أمام إسبانيا.

وبهذه النتيجة، باتت إسبانيا أوّل منتخب يسجّل خمسة أهداف في مباراتين في النسخة نفسها من بطولة كبرى (فازت في ختام دور المجموعات على سلوفاكيا بخماسية أيضاً)، منذ كأس العالم 1958 في البرازيل حينما فازت 5-2 على فرنسا في نصف النهائي، وبالنتيجة ذاتها على حساب السويد في المباراة النهائية، بحسب "أوبتا" للإحصاءات. وهي المواجهة الثالثة بين الفريقين في بطولة كبرى: عام 2012 1-صفر لإسبانيا، وعام 2016 2-1 لكرواتيا.

يذكر هنا أنه وبهدف بيدري لاعب وسط إسبانيا العكسي في شباك فريقه أمام كرواتيا تكون بطولة أوروبا لكرة القدم الحالية قد عادلت عدد الأهداف التي جاءت بنيران صديقة في كل النسخ السابقة مجتمعة من المسابقة.

وبهذا تكون بطولة أوروبا الحالية قد سجلت تسعة أهداف عكسية وهو رقم يزيد بأكثر من ستة أهداف عن الرقم القياسي البالغ ثلاثة أهداف عكسية في نسخة 2016.

وقبل البطولة الحالية تظهر سجلات الاتحاد الأوروبي (اليويفا) تسجيل تسعة أهداف عكسية إجمالا في تاريخ المسابقة كلها جاءت بين 1976 و2016.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب ، رويترز، د ب أ)