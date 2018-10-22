بعد فوز ريال مدريد .. البعض يطالب بمنح كاسيميرو أوسكار في التمثيل

البعض يسميه فوزا، والآخر فضيحة ورياضيون آخرون يسخرون من نتيجة مباراة ريال مدريد وليفانتي، التي انتهت لصالح ريال مدريد بهدفين لهدف، بداية اللقاء كانت قوية لصالح ليفانتي، إذ تعرض ريال مدريد لضغط كبير خلال الدقائق الأولى، لكن كريم بنزيمة سجل هدفاً من ضربة جزاء عند نهاية الشوط الأول بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد. ثم حقق ليفانتي تعادلا مستحقا في الدقيقة 60 من المباراة.

لم يتمكن ريال من فرض سيطرته على المباراة، لكنه حصل على ركلة جزاء ثانية مثيرة للجدل بعد مراجعة الفيديو، نتيجة سقوط كاسيميرو داخل المنطقة بسبب احتكاك بسيط، حتى أن صحيفة ماركا الرياضية المقربة من ريال مدريد اعترفت أن ضربة الجزاء التي حصل عليها كاسيميرو ليست صحيحة على الإطلاق. ونشرت تغريدات في مقال لها من موقع تويتر يسخر المغردون فيها من كاسيميرو وضرورة منحه جائزة أوسكار في التمثيل، خصوصا وأن المباراة جرت قبل ساعات من منح جوائز الأوسكار في لوس أنجلوس.





على خط السخرية دخل أيضا نادي أتلتيكو مدريد الذي نشر تغريدة يقول فيها إن ليلة الأوسكار انطلقت بفيلم، في إشارة إلى ضربة الجزاء. فما كان من لاعب ريال مدريد داني كارفخال سوى الرد على التغريدة قائلا: عليكم أن تشاهدوا فيلم "قلب العاشرة" و"الحادية عشر"، لدي نسخة DVD منهما" في إشارة إلى تتويج ريال مدريد بلقبي دوري أبطال أوروبا في نسختي 2014، و2016 على حساب أتلتيكو مدريد في نهائي البطولة.

وبغض النظر عن السخرية والسخرية المقابلة، فإن البعض يرى أن الهدف من استعمال تقنية الفيديو هو مساعدة الحكام على اتخاذ قرارات صائبة لا العكس. ويتساءل كثيرون عن سبب اتخاذ الحكم قرارا بمنح ضربة جزاء لريال مدريد سجل من خلاله غاريث بيل هدف الفوز لفريقه، رغم أن حكم الفيديو قد شاهد فيديو "مسرحية" كاسيميرو أكثر من مرة؟ صحيفة ماركا الإسبانية عنونت مقال لها حول المباراة بالقول: إن تقنية VAR وقفت بجانب ريال مدريد للفوز على ليفانتي.

عباس الخشالي