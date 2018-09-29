بعد فوزه على فولفسبورغ.. بايرن يعود إلى طريق الانتصارات



عاد فريق بايرن ميونخ إلى طريق الانتصارات بتغلبه على مضيفه فولفسبورغ 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت (20 تشرين أول/أكتوبر 2018) في الجولة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز بوروسيا دورتموند على شتوتغارت 4 / صفر وهوفنهايم على نورنبيرغ 3 / 1 وتعادل أوغسبورغ مع لايبزغ سلبيا وهانوفر مع باير ليفركوزن 2 / 2.

وعلى ملعب فولكسفاغن أرينا، استعاد بايرن ميونخ ذاكرة الانتصارات التي غابت عن الفريق في آخر ثلاث مباريات له بالدوري بتغلبه على مضيفه فولفسبورج بثلاثة أهداف مقابل هدف. وتقدم بايرن ميونخ بهدف سجله روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 30 ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 48 ثم قلص فريق فولفسبورغ النتيجة عن طريق هدف سجله فوتر فيجورست في الدقيقة 63 إلا أن خاميس رودريغيز سجل الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 72. واضطر بايرن ميونخ لإكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 57 بعد طرد آرين روبين.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 16 نقطة وقفز من المركز السادس إلى المركز الثاني وتوقف رصيد فولفسبورغ عند تسع نقاط في المركز الحادي عشر.

وعلى ملعب مرسيدس بينز أرينا، واصل فريق بوروسيا دورتموند انطلاقته في الدوري هذا الموسم وتغلب على شتوتغارت 4 / صفر. وسجل أهداف بوروسيا دورتموند جادون سانشو في الدقيقة الثالثة وماركو رويس في الدقيقة 23 وباكو ألكاسير في الدقيقة 25 وماكسيمليان فيليب في الدقيقة 85. ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 20 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد شتوتغارت عند خمس نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير.

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وعلى ملعب فرانكن ستاديون، قلب فريق هوفنهايم تأخره بهدف أمام مضيفه نورنبيرغ إلى فوز 3 / 1. وتقدم نورنبيرغ بهدف سجله هاننو بيهرينز في الدقيقة 18 من ركلة جزاء وتعادل ريس نيلسون لهوفنهايم في الدقيقة 50 قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 57 ثم اختتم أدم شالاي أهداف هوفنهايم في الدقيقة 67. ورفع هوفنهايم رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثامن كما رفع نورنبيرغ رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الرابع عشر.

وعلى ملعب باي آرينا، خيم التعادل 2/2 على المباراة التي جمعت باير ليفركوزن بضيفه هانوفر. وسجل هدفي باير ليفركوزن لارس بيندر وكريم بلعربي في الدقيقتين 34 والرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، فيما سجل هدفي هانوفر فلورينت موسليجا وفيليبي مارتينز في الدقيقتين 25 و54. وأهدر فيندل بورجيس لاعب باير ليفركوزن ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة السابعة. وشهدت المباراة طرد فيليبي مارتينز لاعب هانوفر في الدقيقة 58. ورفع باير ليفركوزن رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث عشر كما رفع هانوفر رصيده إلى ست نقاط في المركز السادس عشر.

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وعلى ملعب إمبولس آرينا، تعادل أوغسبورغ مع ضيفه لايبزيغ سلبيا. وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة. ورفع أوغسبورغ رصيده إلى تسع نقاط في المركز التاسع كما رفع لايبزغ رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث.

وفي مباراة سادسة مساء اليوم السبت تمكن بريمن المنتفض هذا الموسم من إلحاق هزيمة بشالكه بهدفين نظيفين. وارتفع رصيد بريمن إلى 17 نقطة ليحتل المركز الاثني مزيحا بايرن ميونيخ إلى المركز الثالث، فيما تجمد رصيد شالكه عند ست نقاط ليحتل المركز السادس عشر.

وكانت المرحلة الثامنة من الدوري الألماني قد انطلقت أمس الجمعة بلقاء جمع فرانكفورت مع ديسلدورف وانتهى بفوز فرانكفورت بسبعة أهداف مقابل هدف.

ح.ع.ح/ه.د(د.ب.أ)