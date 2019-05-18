 بعد فضيحة نائبه.. مستشار النمسا يعلن عن انتخابات مبكرة | أخبار | DW | 18.05.2019

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أخبار

بعد فضيحة نائبه.. مستشار النمسا يعلن عن انتخابات مبكرة

دعا المستشار النمساوي سباستيان كورتس إلى إجراء انتخابات مبكرة في "أسرع وقت" ممكن، وذلك على خلفية فضيحة فساد دفعت هاينتس-كريستيان شتراخه، نائب المستشار وزعيم حزب الحرية النمساوي اليميني الشعبوي، إلى تقديم استقالته.

Österreichs Vizekanzler Strache vor dem Aus (picture-alliance/dpa/APA/K. Techt)

رئيس الوزراء النمساوي ونائبه المستقيل هاينز-كريستين شتراخه

أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس اليوم السبت (18 أيار / مايو 2019) عن إجراء انتخابات مبكرة بعد أن أجبر نائبه، الزعيم اليميني المتطرف هانز كريستيان شتراخه، على الاستقالة، ما ينهي الائتلاف الحكومي بين الطرفين.

وقال كورتس في مؤتمر صحفي في فيينا مساء اليوم السبت "يكفي هذا" وأضاف "لذلك اقترحت على رئيس الجمهورية إجراء انتخابات جديدة في أقرب وقت ممكن".

وأظهرت تقارير إعلامية الجمعة أن شتراخه، حسب شريط فيدو تم تداوله، وعد بعقود مقاولات عامة في مقابل الحصول على مساعدة من سيدة أعمال روسية قبل بضعة أشهر من الانتخابات البرلمانية في النمسا عام 2017.

 

خ.س/ص.ش (أ ف ب، د ب أ)

  • Wahlen in Österreich - ÖVP, Sebastian Kurz (picture-alliance/R.Jaeger)

    بالصور - أصغر رؤساء حكومة سناً في العالم بينهم عربي

    سيباستيان كورتس – النمسا

    سيباستيان كورتس البالغ من العمر 31 عاماً على أعتاب أن يكون من أصغر قادة حكومة في العالم بعد فوز حزب الشعب النمساوي المحافظ الذي يترأسه في الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/ تشرين الأول 2017. كورتس الذي شغل منصب وزير الخارجية بالنمسا قد يرأس الحكومة المستقبلية كمستشار، وبذلك يصبح من أصغر رؤساء حكومة أوروبية على الإطلاق.

  • Liechtensteiner - Mario Frick bei Parlamentswahl 2001 (picture-alliance/dpa/KEYSTONE/S. Beham)

    بالصور - أصغر رؤساء حكومة سناً في العالم بينهم عربي

    ماريو فريك – ليشتنشتاين

    وفي كانون الأول/ ديسمبر 1993 أصبح فريك الذي كان يبلغ من العمر 28 عاماً فقط رئيس حكومة ليشتنشتاين. وهذا جعله أصغر رئيس حكومة في العالم. واستمر فريك في حكم سادس أصغر دولة في العالم حتى نيسان/ أبريل 2001. وفيما بعد بين عامي 2005 و 2014، شغل منصب رئيس نقابة المحامين في ليشتنشتاين.

  • Pandeli Majko - Vorsitzender des Ministerrates der Republik Albanien. (picture-alliance/dpa/S. Simon)

    بالصور - أصغر رؤساء حكومة سناً في العالم بينهم عربي

    بانديلي ماجكو – ألبانيا

    كان ماجكو الذي يشغل الآن منصب وزير الدولة للمغتربين في ألبانيا، رئيساً لحكومة بلاده في الفترة من سبتمبر/ أيلول 1998 إلى أكتوبر/ تشرين الأول 1999، وكذلك من فبراير/ شباط إلى يوليو/ حزيران 2002. وفي عام 1998 عندما شغل منصب رئيس الحكومة، كان عمره 30 عاماً إلا أنه بدأ حياته السياسية في سن مبكرة حيث انتُخب كعضو بالبرلمان الألباني في عام 1992.

  • Igor Luksic Außenminister von Montenegro (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

    بالصور - أصغر رؤساء حكومة سناً في العالم بينهم عربي

    إيغور لوكسيك – مونتينيغرو

    لوكسيك هو وزير خارجية مونتينيغرو الحالي من الحزب الديمقراطي الاشتراكي. وشغل منصب رئيس وزراء من عام 2010 إلى عام 2012 حيث كان عمره لا يتعدى 34 عاماً. وقبل ذلك، كان وزيراً للمالية في مونتينيغرو (الجبل الأسود) منذ عام 2004، حيث لم يكن قد وصل بعد إلى 30 عاماً.

  • Benazir Bhutto - pakistanische Premierministerin 1996 (picture-alliance/dpa/T. röstlund)

    بالصور - أصغر رؤساء حكومة سناً في العالم بينهم عربي

    بنظير بوتو – باكستان

    في عام 1988، فازت بنظير بوتو بالانتخابات الباكستانية لتصبح أول امرأة في دولة إسلامية تتسلم رئاسة الوزراء في سن لا يتعدى 35 عاماً. أدت اليمين كرئيسة وزراء باكستان في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر 1988، حيث شغلت المنصب حتى عام 1990 ثم مرة أخرى من عام 1993 إلى عام 1996. عادت لتترشح لرئاسة الوزراء في 2007، ولكن قبل أسبوعين من الانتخابات البرلمانية، قُتلت بوتو في محاولة اغتيال إرهابية.

  • Brüssel - EU-Gipfel - Viktor Orban (Reuters/F. Lenoir)

    بالصور - أصغر رؤساء حكومة سناً في العالم بينهم عربي

    فيكتور أوربان – هنغاريا

    هو رئيس وزراء هنغاريا الحالي، والمعروف بسياساته المناهضة للمهاجرين. قبل فترة حكمه الحالية، كان رئيساً للحكومة بين عام 1998 وعام 2002. وحين تسلم منصبه آنذاك، كان أوربان الذي لم يتعد حينها 35 عاماً رئيساً ومؤسساً لحزب المحافظين المدني الهنغاري المعروف بالاختصار فيدز.

  • Präsidentin Kosovo Atifete Jahjaga ARCHIV 2014 (picture-alliance/AP Photo/V. Kryeziu)

    بالصور - أصغر رؤساء حكومة سناً في العالم بينهم عربي

    عاطفة يحيى آغا – كوسوفو

    كانت عاطفة يحيى آغا رئيسة لكوسوفو في الفترة من 2011 إلى 2016، وهي أول امرأة تقود الحكومة في البلاد على الإطلاق. وفي سن الـ36، كانت أيضاً أصغر شخص يُنتخب لمنصب حكومي في كوسوفو حيث أن الحد الأدنى لسن الترشح هو 35 سنة.

  • Emmanuel Macron in Bulgarien (Reuters/S.Nenov)

    بالصور - أصغر رؤساء حكومة سناً في العالم بينهم عربي

    إيمانويل ماكرون – فرنسا

    في 7 مايو/ أيار 2017 فاز إيمانويل ماكرون الذي يبلغ من العمر 39 عاماً الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ضد اليمينية مارين لو بان، ليصبح أصغر رئيس فرنسي سناً على الإطلاق. قبل عام من شغله منصب الرئيس أسس حركة "آن مارش" (الآن لا ريبوبليك آن مارش، أو "الجمهورية إلى الأمام"). وقبل ذلك، كان وزيراً للشؤون الاقتصادية في الفترة من 2014 إلى 2016 خلال رئاسة الرئيس الاشتراكي فرانسوا أولاند.

  • Tunesien Premierminister Youssef Chahed (Reuters/Z. Souissi)

    بالصور - أصغر رؤساء حكومة سناً في العالم بينهم عربي

    يوسف الشاهد – تونس

    الشاهد هو رئيس وزراء تونس منذ أغسطس/ آب 2016 حيث كان عمره 40 عاماً عندما تولى منصبه. ومنذ 2015 شغل الشاهد الذي درس العلوم الزراعية، عدة مناصب في أول حكومة منتخبة ديمقراطياً في البلاد تحت رئاسة رئيس الوزراء حبيب الصيد. وعندما أعربت جمعية ممثلي الشعب عن شكوكها بحكومة الصيد، اقترح الرئيس التونسي الشاهد كرئيس للوزراء حيث تولى منصبه في 27 أغسطس/ آب 2016.


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بالصور - أصغر رؤساء حكومة سناً في العالم بينهم عربي

عمره 31 عاماً فقط، سيباستيان كورتس على أعتاب أن يكون المستشار التالي للنمسا، مما يجعله من أصغر رؤساء حكومة سناً على الإطلاق. هنا نعرض أصغر رؤساء الحكومات سناً في العالم ومن ضمنهم عربي. (16.10.2017)  

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