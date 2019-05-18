بعد فضيحة نائبه.. مستشار النمسا يعلن عن انتخابات مبكرة

أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس اليوم السبت (18 أيار / مايو 2019) عن إجراء انتخابات مبكرة بعد أن أجبر نائبه، الزعيم اليميني المتطرف هانز كريستيان شتراخه، على الاستقالة، ما ينهي الائتلاف الحكومي بين الطرفين.

وقال كورتس في مؤتمر صحفي في فيينا مساء اليوم السبت "يكفي هذا" وأضاف "لذلك اقترحت على رئيس الجمهورية إجراء انتخابات جديدة في أقرب وقت ممكن".

وأظهرت تقارير إعلامية الجمعة أن شتراخه، حسب شريط فيدو تم تداوله، وعد بعقود مقاولات عامة في مقابل الحصول على مساعدة من سيدة أعمال روسية قبل بضعة أشهر من الانتخابات البرلمانية في النمسا عام 2017.

خ.س/ص.ش (أ ف ب، د ب أ)