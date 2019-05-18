بعد فضيحة شريط الفيديو ـ الرئيس النمساوي يقترح سبتمبر موعدا لانتخابات عامة مبكرة

بعد محادثاته مع المستشار سيباستيان كورتز اليوم الأحد (19 مايو/أيار 2019)، طرح الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين أمام الصحفيين شهر أيلول/ سبتمبر كموعد محتمل لإجراء انتخابات مبكرة كان قد دعا إليها المستشار كورتز عقب إنهاء تحالفه مع حزب الحرية القومي.
وانهار تحالف اليمين واليمين المتطرف، بسبب فضيحة الفيديو التي أطاحت بنائب المستشار من حزب "الحرية" هاينز كريستيان شتراخه، والتي على إثرها قدم استقالته.
ويقول الرئيس النمساوي إنه يتعين اتخاذ الإجراءات القانونية لتحديد الموعد خلال الأسابيع المقبلة، حيث من المقرر أن يجري فان دير بيلين مزيدا من المحادثات مع قادة الأحزاب الآخرين.
وكانت تقارير إعلامية قد أظهرت أول أمس الجمعة، استناداً إلى شريط فيديو تم تداوله، أنّ شتراخه وعد بعقود عامة في مقابل الحصول على مساعدة من رجل اعمال روسي قبل بضعة أشهر من الانتخابات البرلمانية في النمسا عام 2017.
ونشرت وسائل إعلام ألمانية فيديو صوِّر بكاميرا خفية يُظهر شتراخه وهو يناقش في جزيرة إيبيزا قبل أشهر من انتخابات 2017 التشريعية، امرأة يُعتقد أنها مرتبطة بشخصية روسية احتمالَ تقديم مساعدات مالية مقابل منحها مدخلاً لعقود حكومية مع النمسا.
وخلف شتراخه يورغ هايدر في رئاسة حزب الحرية عام 2005، ووجد نفسه مضطراً إلى تلميع صورة الحزب بإبراز نفسه كنائب جدير بالثقة، بعدما كان يتحرك في أوساط النازيين الجدد في شبابه.
و.ب/ح.ز (د ب أ، أ ف ب، رويترز)
-
رؤساء وراء القضبان بتهمة الفساد
مبارك وقضية "القصور الرئاسية"
حوكم الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك بعدد من التهم إحداها قضية فساد تعرف بقضية "القصور الرئاسية" وهي القضية الوحيدة التي أدين فيها وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات. المحكمة أدانت مبارك ونجليه بعد أن تأكد لها استيلاءهم على مبلغ 125 مليون جنيه مصري من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية.
-
رؤساء وراء القضبان بتهمة الفساد
قضية رشوة تطيح برئيس وزراء إسرائيل
يعد إيهود أولمرت أول رئيس وزراء إسرائيلي يسجن في قضية فساد، إذ قضت محكمة إسرائيلية سنة 2015 بسجنه 6 سنوات على خلفية تلقيه رشى مالية عندما كان رئيسا لبلدية القدس. دخل أولمرت السجن سنة 2016 وحصل على عفو جزئي وخرج من السجن عام 2017.
-
رؤساء وراء القضبان بتهمة الفساد
جوزيف استرادا الممثل الذي ضحك على الشعب
يعتبر رئيس الفلبين الأسبق جوزيف استرادا من أكثر رؤساء العالم فسادا، فقد كان نجما سينمائيا قبل أن يصبح رئيسا. أدانته محكمة فلبينية بنهب الأموال العامة وقامت ضده ثورة شعبية أطاحت به عام 2001. وفي سنة 2006 عاد ليقف أمام المحكمة بتهمة تحويل 80 مليون دولار من المال العام لصالحه. حكم عليه بالسجن المؤبد، لكن صدر بحقه عفو رئاسي ليصبج حرا طليقا وفي سنة 2013 أصبح عمدة للعاصمة مانيلا.
-
رؤساء وراء القضبان بتهمة الفساد
الوضع الصحي يوقف المحاكمة
اتهم محمد سوهارتو الرئيس الأندونيسي الأسبق باختلاس 571 مليون دولار لتمويل أحد المشاريع الخاصة به وبعائلته، وبدأت محاكمته فعليا بتهمة الفساد بعد خروجه من السلطة؛ لكن المحاكمة توقفت بسبب وضعه الصحي. توفي سنة 2008 وهو تحت الإقامة الجبرية.
-
رؤساء وراء القضبان بتهمة الفساد
12 سنة سجن بتهمة الفساد
أدان القضاء الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا بتهمة الفساد وتليقه رشوة أثناء فترة حكمه، إذ شددت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وحكمت عليه بـ 12 سنة سجن. الرئيس البرازيلي أكد مرارا أن محاكمته سياسية وأنه رغم قرار المحكمة عازم على العودة إلى السلطة.
-
رؤساء وراء القضبان بتهمة الفساد
عفو رئاسي عن رئيس "فاسد"
حكمت محكمة بيروفية على الرئيس البيروفي الأسبق ألبرتو فوجيموري بالسجن 25 عاما بعد إدانته بارتكاب جرائم تتعلق بحقوق الإنسان والكسب غير المشروع. غير أنه وبعد قضاء 12 عاما في السجن صدر بحقه عفو رئاسي بسبب وضعه الصحي، وهو الأمر الذي أدى لخروج مظاهرات احتجاجية في البيرو.
-
رؤساء وراء القضبان بتهمة الفساد
جرائم حرب وتهم فساد
إلى جانب اتهامه في جرائم ضد الإنسانية فإن الرئيس اليوغسلافي الراحل سلوبودان ميلوسوفيتش اتهم أيضا في قضايا تتعلق باختلاس أموال عامة قدرت بملايين الدولارات. استمرت محاكمته أمام محكمة العدل الدولية خمس سنوات وتوفي في زنزانته سنة 2006 بأزمة قلبية.
-
رؤساء وراء القضبان بتهمة الفساد
تهم ثقيلة تلاحق ساركوزي
الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي متهم بالفساد واستغلال النفوذ. وسيحاكم الرئيس الفرنسي الأسبق بتهم تتعلق بحصوله على تفاصيل مسربة من تحقيق بشأن مزاعم عن تجاوزات ارتكبت خلال حملته الانتخابية عام 2007. إعداد: ريم نجمي