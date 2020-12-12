بعد "فضيحة" شتوتغارت.. دورتموند يقيل مدربه السويسري لوسيان فافر

أقال بوروسيا دورتموند الألماني مدربه السويسري لوسيان فافر اليوم الأحد (13 ديسمبر/ كانون الأول 2020)، عقب تعرضه لخسارة مذلة على أرضه في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) أمس السبت أمام شتوتغارت 1-5، هي الأثقل للنادي خلال عقد من الزمن.

وأكد دورتموند في تغريدة عبر حسابه على تويتر أن "لوسيان لم يعد مدرب دورتموند"، لافتاً إلى أن مساعد فافر إدين ترزيتش سيحل بدلاً منه في مهمة التدريب التي ستكون مؤقتة "حتى نهاية الموسم".

وقال المدير الرياضي للنادي ميشائيل تسورك "من الصعب علينا اتخاذ هذه الخطوة، لكننا نعتقد أن التطور السلبي الحالي وضع أهداف الموسم في خطر وعلينا اتخاذ إجراءات".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للنادي هانس يواخيم فاتسكه "نحن جميعاً ممتنون للوسيان فافر لعمله الرائع في العامين ونصف العام الماضيين".

وكان عقد فافر (63 عاما) الذي درب سابقاً هرتا برلين ومونشنغلادباخ الألمانيين ونيس الفرنسي ووصل إلى دورتموند قبل سنتين ونصف، سينتهي في ختام الموسم الحالي.

وفي موسمين مع النادي الأصفر، قاده مرتين إلى لقب الوصيف وراء غريمه بايرن ميونيخ، لكنه تعرض لانتقادات مستمرة لعدم قدرته على مقارعة الفريق البافاري.

وأثارت خسارة دورتموند أمام ضيفه شتوتغارت بخمسة أهداف علامات استفهام حول مستوى الفريق من دون هدافه النرويجي المصاب إرلينغ هالاند.

وكانت المباراة الثالثة توالياً التي يخسر فيها دورتموند على ملعب "سيغنال ايدونا بارك" هذا الموسم في الدوري المحلي بعد بايرن 2-3 وكولن 1-2.

وتراجع دورتموند بخسارته الساحقة إلى المركز الخامس في الدوري، فيما يعرف مصيره الاثنين في قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

م.أ.م/ ع.ش ( أ ف ب، رويترز)