 بعد فضيحة بيغاسوس..إسرائيل تشدد قواعد بيع أجهزة الأمن الإلكتروني | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.12.2021

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أخبار

بعد فضيحة بيغاسوس..إسرائيل تشدد قواعد بيع أجهزة الأمن الإلكتروني

في إطار مراجعة سياستها لتصدير التقنيات الإلكترونية، وزارة الدفاع الإسرائيلية تعلن عن آليات جديدة تلتزم بها الدول المهتمة ببرامج التسلل الإلكتروني، تشمل قائمة محددة من الجرائم. تدابير جديدة تأتي بعد فضيحة بيغاسوس.

ما يعرف بفضيحة بيغاسوس تفجرت بعدما كشفت تقارير إستقصائية شاركت فيها أكثر من 170 مؤسسة إعلامية حول العالم، عن تعرض صحفيين ونشطاء ورؤساء دولة للتجسس بواسطة برنامج بيغاسوس.

ما يعرف بفضيحة بيغاسوس تفجرت بعدما كشفت تقارير إستقصائية شاركت فيها أكثر من 170 مؤسسة إعلامية حول العالم، عن تعرض صحفيين ونشطاء ورؤساء دولة للتجسس بواسطة برنامج بيغاسوس الذي طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية.

في أحدث خطوة تعلن عنهابعد أن تفجرت قضية برنامج بيغاسوس، أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية الاثنين (السابع من ديسمبر/ كانون الأول 2021)، إنه بات على الدول المهتمة بشراء تقنياتها الإلكترونية الالتزام باستخدامها فقط لمنع قائمة محدودة من الأعمال الإرهابية والجرائم الخطيرة.

يأتي ذلك في ظل الجهود المعلنة لتعزيز رقابتها على بيع هذه المنتوجات، إثر مخاوف من احتمال إساءة استخدام أداة تسلل إلكتروني تبيعها شركات إسرائيلية على غرار "إن.إس.أو" غروب.

 وتسرد شهادة محدثة، بأنه بات مقرراً أن توقع البلدان المشترية، بالتفصيل على قائمة بما يرقى إلى تصنيف "أعمال إرهابية"، مثل الهجمات على الأفراد والمرافق العامة واحتجاز الطائرات وإطلاق مواد خطرة، فضلا عن "الجرائم الخطيرة" التي تشير إلى الجرائم التي يصدر بموجبها حكم قضائي بالسجن لمدة لا تقل عن ست سنوات.

وأوضحت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنه "جرى وضع تعريفات محددة للجرائم الخطيرة والأعمال الإرهابية لمنع التوسع في حدود (المفاهيم) في هذا السياق". كما توضح الشهادة الاستخدامات المحظورة مثل استهداف الأفراد بسبب انتماءات سياسية أو تطبيقات تنتهك قوانين الخصوصية في ذلك البلد، والتي يمكن لإسرائيل بسببها إلغاء التراخيص لتلك البلدان وإغلاق أنظمة التشغيل.

وتتعرض إسرائيل لضغوط من أجل كبح صادراتها من برامج التجسس منذ يوليو/ تموز الماضي، حين صدر تقرير استقصائي شاركت فيه نحو 170 مؤسسة إعلامية حول العالم، كشف أن برنامج بيغاسوس الذي طورته شركة "إن.إس.أو" جرى استخدامه في اختراق هواتف صحفيين ومسؤولين حكوميين وناشطين حقوقيين في العديد من الدول.

ودفعت هذه التقارير إسرائيل إلى مراجعة سياسة تصدير التقنيات الإلكترونية التي تديرها وزارة الدفاع.

والشهر الماضي، أفادت تقارير بأن إسرائيل خفضت قائمة الدول المؤهلة لشراء تقنياتها الإلكترونية.

يذكر أن شركة "إن.إس.أو" نفت ارتكاب أي مخالفات، قائلة إنها تبيع أدواتها فقط للحكومات ووكالات إنفاذ القانون وإن لديها ضمانات لمنع سوء الاستخدام.

و.ب/ م.س (رويترز)

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  • في براثن إطلاعات الإيرانية

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  • في خدمة شتازي

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    عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا

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  • إدوارد سنودن

    عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا

    إدوارد سنودن

    قبل خمس سنوات أصابت بعض شظايا فضيحة "وكالة الأمن القومي الأمريكية" ألمانيا. كشف الموظف السابق في الجهاز إدوارد سنودن عن الأنشطة التجسسية لواشنطن ولندن. أهداف ألمانية وأوروبية جرى اختراقها، ولكن حتى اليوم يدور الجدل حول حجم ذلك الاختراق وفيما إذا كان ذلك يتم بشكل منهجي أم لا. وقد لجأ سنودن إلى روسيا حيث تم تجديد إقامته حتى 2020.

  • جاسوس صغير

    عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا

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  • تجسس لصالح الهند

    عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا

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قالت مصادر من داخل البرلمان الألماني (بوندستاغ) إن الحكومة الألمانية أقرت باستخدام شرطتها الفدرالية لبرنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس" المثير للجدل، وهو ما أثار انتقادات واسعة في صفوف الصحفيين والحقوقيين.

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طالبت منظمة العفو الدولية بوقف بيع واستخدام تقنيات التجسس بشكل مؤقت بعد فضيحة برنامج بيغاسوس الإسرائيلي إلى حين وضع إطار تنظيمي لها، محذرة من التأثير المدمر لصناعة برامج التجسس غير المنظمة على حقوق الإنسان في العالم.

28.08.2016 An Israeli woman uses her iPhone in front of the building housing the Israeli NSO group, on August 28, 2016, in Herzliya, near Tel Aviv. - Apple iPhone owners, earlier in the week, were urged to install a quickly released security update after a sophisticated attack on an Emirati dissident exposed vulnerabilities targeted by cyber arms dealers. Lookout and Citizen Lab worked with Apple on an iOS patch to defend against what was called Trident because of its triad of attack methods, the researchers said in a joint blog post. Trident is used in spyware referred to as Pegasus, which a Citizen Lab investigation showed was made by an Israel-based organization called NSO Group. (Photo by JACK GUEZ / AFP) (Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

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