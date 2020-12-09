بعد فضيحة الحكم.. سان جرمان يتأهل لدور الـ16 كمتصدر للمجموعة

احتفل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بتأهله لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه الكبير 5 / 1 على ضيفه باشاك شهير التركي، في المباراة التي استؤنفت فعالياتها اليوم الأربعاء (التاسع من ديسمبر/ كانون الأول 2020) ضمن الجولة السادسة (الأخيرة) لمباريات المجموعة الثامنة في مرحلة المجموعات للمسابقة.

وكان سان جيرمان استأنف اللقاء، الذي توقف أمس الثلاثاء بسبب إساءة عنصرية من الحكم الرابع ضد المدرب المساعد لباشاك شهير، وهو حاسما تأهله للأدوار الإقصائية في البطولة القارية، عقب خسارة مانشستر يونايتد الإنجليزي 2 / 3 أمام مضيفه لايبزيغ الألماني أمس في اللقاء الآخر بنفس الجولة بتلك المجموعة.

وتصدر سان جيرمان ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على أقرب ملاحقيه لايبزيغ، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي تأهل هو الآخر للدور القادم في البطولة. واحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد تسع نقاط، ليتحول للعب ببطولة الدوري الأوروبي، في حين ظل باشاك شهير، الذي ودع المسابقات القارية رسميا منذ الجولة الماضية، قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد ثلاث نقاط، في مشاركته الأولى بدوري الأبطال.

ع.ش/هـ.د (أ ف ب، د ب أ)