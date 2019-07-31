 بعد فرانكفورت ـ برلين تدرس تشديد الرقابة الحدودية مع سويسرا | أخبار | DW | 02.08.2019

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أخبار

بعد فرانكفورت ـ برلين تدرس تشديد الرقابة الحدودية مع سويسرا

تبحث الحكومة الألمانية تشديد الرقابة على الحدود مع سويسرا من خلال وضع ضوابط حدودية وزيادة عمليات تفتيش الأشخاص، حسب رأي وزير الداخلية زيهوفر. ويأتي هذا بعد أيام من جريمة فرانكفورت، التي كان مرتكبها مقيماً في سويسرا.

Schweizer Grenze Bundespolizisten (picture-alliance/dpa/P. Seeger)

قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إنه يريد فرض ضوابط على الحدود مع سويسرا. وأضاف الوزير في حديث لمجلة "دير شبيغل" الألمانية، سينشر بالكامل يوم غد السبت: "سأبذل قصارى جهدي لوضع ضوابط ذكية على الحدود". 

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أثارت حادثة فرانكفورت التي قتل فيها طفل بعد دفعه من على رصيف القطار جدلاً واسعاً في ألمانيا حول أمن محطات القطار، وسط تحذيرات من تكرار هذه الحوادث. ولكن ماذا نعرف حتى الآن عن الحادث الذي هز المشاعر في كل أنحاء ألمانيا؟ (31.07.2019)

أثارت حادثة مقتل طفل ألماني في محطة قطارات فرانكفورت بعد دفعه من قبل رجل إريتري ردود فعل واسعة في ألمانيا، بين سياسيين ينددون ولاجئين يتخوفون ويمينيين شعبويين يستغلون الحادثة ضد سياسة الترحيب باللاجئين. (31.07.2019)

وأشار زيهوفر إلى أن ألمانيا سجلت 43 ألف حالة دخول غير شرعي للبلاد عبر الحدود في عام 2018، وتابع: "علينا أن نواجه هذا الوضع من خلال التفتيش الموسع ووضع ضوابط مؤقتة على الحدود، وعلى الحدود مع سويسرا أيضاً".

وذكر الوزير أنه سيقدم فكرته حول وضع ضوابط حدودية على الحدود مع سويسرا بحلول شهر أيلول/ سبتمبر المقبل. ورغم أنه لم يناقش الفكرة مع المستشارة أنغيلا ميركل، كما قال، إلا أنه يعتقد أن المستشارة توافقه "في هذه القضايا الأمنية".

وأكد الوزير على أنهم يعملون على زيادة الأمن في محطات القطارات أيضاً. وتأتي هذه الإجراءات بعد أيام من مقتل طفل ألماني في محطة قطارات فرانكفورت بعد دفعه من قبل رجل إريتري مقيم في سويسرا. وكان الرجل قد عبر الحدود بين البلدين رغم أنه كان مطلوباً لدى الشرطة السويسرية.
يذكر أن سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، لكن لها اتفاقيات خاصة مع الكتلة الأوروبية بشأن تنقل مواطنيها ومواطني الاتحاد بين أراضي الطرفين. 

م.ع.ح/ع.خ (ك ن أ) مهاجر نيوز

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    الكاتب: Elisabeth Yorck / ملهم الملائكة


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بحيرة تخلط وقائع التاريخ بسحر الجغرافية، تحيطها غابات وتجتمع على سواحلها ألمانيا وسويسرا والنمسا على سفوح جبال الألب. يخترقها نهر الراين قادما من الجنوب لترسم ضفافه حدود الدول. بحيرة كونستانس (بودنزي بالألمانية) في صور. (30.05.2016)  

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