 بعد فراره أربعة أيام.. اعتقال ألماني انتزع أسلحة الشرطة تحت التهديد | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 17.07.2020

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منوعات

بعد فراره أربعة أيام.. اعتقال ألماني انتزع أسلحة الشرطة تحت التهديد

حلّت الشرطة الألمانية لغز فرار مواطن كان قد هدّد عددا من عناصرها وسرق منهم مسدساتهم قبل أن تتمكن من إلقاء القبض عليه، مستعينة بمئات من أفرادها ومروحيات وقوات خاصة.

الشرطة الألمانية

الشرطة الألمانية - أرشيف

ألقت الشرطة الألمانية القبض على مواطن في الحادية والثلاثين من العمر كان قد هدد أربعة من أفرادها بسلاح ناري وانتزع منهم مسدساتهم ولاذ بالفرار، في بلدة أوفنبورغ، بولاية بادن فورتمبورغ جنوب غربي ألمانيا. وأوضحت الشرطة أنها ضبطت أربعة مسدسات مع الرجل.

وكان الرجل الذي لا يمتلك سكنا خاصا قد قام صباح الأحد الماضي بتهديد أربعة من أفراد الشرطة عند تفتيشهم كوخا في حديقة، اتخذه الرجل سكنا، في بلدة أوبناو، بمنطقة الغابة السوداء، وأجبرهم  في النهاية على تسليمه مسدساتهم الرسمية.

مختارات

في رد حكومي على استفسار برلماني، قالت وزارة الداخلية الألمانية إن عدد قطع السلاح التي ضبطتها الشرطة في إطار تحقيقات في جرائم على خلفية يمينية متطرفة قد ارتفع 2018 إلى ضعف ما كان عليه في العام 2017. (28.09.2019)

رغم توصية المفوضية الأوروبية ومطالبات داخلية عدة، بإجراء دراسة عن مدى وجود عنصرية داخل أجهزة الشرطة الألمانية، إلا أن وزير الداخلية الاتحادي يرفض منح تكليف بإجراء هذه الدراسة، ما يثير الجدل في الأوساط السياسية الألمانية. (07.07.2020)

وذكر الادعاء العام في ندوة صحفية مشتركة مع الشرطة، أن المشتبه به وأحد عناصر الشرطة أصيبا بإصابات طفيفة أثناء عملية القبض عليه، وأن تحديد مكانه جاء بعد مساعدة من سكان المنطقة. ويواجه المشتبه به تهم الابتزاز الشديد.

واختفى الرجل على مدار أربعة أيام، وقام مئات من أفراد الشرطة بتمشيط  المنطقة المحيطة بمدينة أوبناو مدعومين بالمروحيات المزودة بالكاميرات الحرارية، والقوات الخاصة.

وناشد رئيس شرطة أوفنبورغ الرجل في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة بقوله: "تواصل معنا"، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يحدث عبر الأصدقاء أو أعضاء الأسرة، و"أنها الوسيلة التي تخرج الجميع من المشكلة سالمين". وبعد عدة ساعات أعلن أفراد الشرطة القبض عليه.

وقال المدعي العام إن الرجل "مهووس بالسلاح"، وإن بلاغات عديدة بخرق قوانين السلاح سجلت ضده. وكان الرجل قد فقد مسكنه في أوبناو في  الخريف الماضي وظل منذ ذلك الوقت بلا مأوى، بينما ذكرت تقارير إعلامية أنه سبق أن قضى عقوبة حبسية لسنة كاملة بعد إدانته بالاعتداء على رفيق له بأداة صيد.

 إ.ع/ص.ش (أ ف ب، د ب أ)

  • Symbolbild Apotheke

    المهن الأكثر شعبية في ألمانيا

    المرتبة العاشرة: احتلتها مهنة الصيدلة. حيث قال 22% ممن شملهم الاستطلاع إنهم يقدرون هذه المهنة، ويتمنون لو أنهم يعملون فيها.

  • Symbolbild Zschäpe spricht sich gegen ihre Anwälte aus

    المهن الأكثر شعبية في ألمانيا

    المرتبة التاسعة: المحاماة. الدفاع عن المتهمين والمساهمة في إحقاق العدالة يعجب الكثيرين. فقد عبر 24% من المستطلعة أراؤهم عن تقديرهم للمحاماة.

  • Symbolbild - Architekt

    المهن الأكثر شعبية في ألمانيا

    المرتبة الثامنة: الهندسة هي المهنة التي احتلت المرتبة رقم 8، فقد صرح 26 % من المستجوبين بأنهم يقدرون هذه المهنة، ويعتبرونها مهنة "أنيقة".

  • Symbolbild Lehrer und Schüler

    المهن الأكثر شعبية في ألمانيا

    المرتبة السابعة: حازت مهنة الأستاذ الجامعي على 26 % في هذا الاستطلاع. كيف لا وهي المهنة التي تحضر الطلبة لمهنة المستقبل.

  • Symbolbild Betende Muslime und Christen

    المهن الأكثر شعبية في ألمانيا

    المرتبة السادسة: 29% من المستجوبين يقدرون مهنة رجل الدين. لكن يبدو أن التقدير تراجع، ففي سنة 2008 كان 39% من المستجوبين يقدرونها.

  • Symbolbild Schmied

    المهن الأكثر شعبية في ألمانيا

    المرتبة الخامسة: الحرف بتنوعها، كالنجار والسباك، احتلت المرتبة الخامسة، بعد أن قال 38 % من المشاركين في الاستطلاع إنهم يقدرون الحرفيين.

  • Lehrer in Klassenzimmer

    المهن الأكثر شعبية في ألمانيا

    المرتبة الرابعة: هنا جاء الذي قال فيه الشاعر العربي: "كاد أن يكون رسولا". مهنة معلم المدرسة حظيت بتقدير 41 % من المستجوَبين.

  • Deutschland Polizistin

    المهن الأكثر شعبية في ألمانيا

    المرتبة الثالثة: الشرطة. هي مهنة يحلم بها الكثير من الأطفال، لكن يبدو أن الكبار يقدرونها أيضا. 49 % من المستجوبين يقدرون هذه المهنة.

  • Symbolbild Betreutes Wohnen

    المهن الأكثر شعبية في ألمانيا

    المرتبة الثانية: التمريض، أو مهنة ملائكة الرحمة كما يلقبون، هي ثاني مهنة يقدرها الألمان. 63 % ممن استطلعت آراؤهم يقدرون مهنة التمريض.

  • Symbolbild Arzt Patient

    المهن الأكثر شعبية في ألمانيا

    المرتبة الأولى: 76 % من المستجوبين يقدرون مهنة الطبيب، وبذلك تكون المهنة الأولى التي تحظى بالتقدير في ألمانيا. الكاتب: ريم نجمي/ ف.ي


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