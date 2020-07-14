بعد فراره أربعة أيام.. اعتقال ألماني انتزع أسلحة الشرطة تحت التهديد

ألقت الشرطة الألمانية القبض على مواطن في الحادية والثلاثين من العمر كان قد هدد أربعة من أفرادها بسلاح ناري وانتزع منهم مسدساتهم ولاذ بالفرار، في بلدة أوفنبورغ، بولاية بادن فورتمبورغ جنوب غربي ألمانيا. وأوضحت الشرطة أنها ضبطت أربعة مسدسات مع الرجل.

وكان الرجل الذي لا يمتلك سكنا خاصا قد قام صباح الأحد الماضي بتهديد أربعة من أفراد الشرطة عند تفتيشهم كوخا في حديقة، اتخذه الرجل سكنا، في بلدة أوبناو، بمنطقة الغابة السوداء، وأجبرهم في النهاية على تسليمه مسدساتهم الرسمية.

وذكر الادعاء العام في ندوة صحفية مشتركة مع الشرطة، أن المشتبه به وأحد عناصر الشرطة أصيبا بإصابات طفيفة أثناء عملية القبض عليه، وأن تحديد مكانه جاء بعد مساعدة من سكان المنطقة. ويواجه المشتبه به تهم الابتزاز الشديد.

واختفى الرجل على مدار أربعة أيام، وقام مئات من أفراد الشرطة بتمشيط المنطقة المحيطة بمدينة أوبناو مدعومين بالمروحيات المزودة بالكاميرات الحرارية، والقوات الخاصة.

وناشد رئيس شرطة أوفنبورغ الرجل في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة بقوله: "تواصل معنا"، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يحدث عبر الأصدقاء أو أعضاء الأسرة، و"أنها الوسيلة التي تخرج الجميع من المشكلة سالمين". وبعد عدة ساعات أعلن أفراد الشرطة القبض عليه.

وقال المدعي العام إن الرجل "مهووس بالسلاح"، وإن بلاغات عديدة بخرق قوانين السلاح سجلت ضده. وكان الرجل قد فقد مسكنه في أوبناو في الخريف الماضي وظل منذ ذلك الوقت بلا مأوى، بينما ذكرت تقارير إعلامية أنه سبق أن قضى عقوبة حبسية لسنة كاملة بعد إدانته بالاعتداء على رفيق له بأداة صيد.

إ.ع/ص.ش (أ ف ب، د ب أ)