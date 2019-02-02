بعد فحوصات طبية.. طبيب ترامب يكشف عن حقيقة وضعه الصحي

قال طبيب البيت الأبيض شون كونلي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "في حالة صحية جيدة جدا" وذلك بعد فحوص استمرت أربع ساعات لقياس مدى التزامه بنصائح طبيبه باتباع نظام غذائي أفضل. ولم يعلن بيان كونلي تفاصيل محددة عن وزن ترامب أو مستويات الكولسترول وضغط الدم لديه بعدما أخضع كونلي و11 أخصائيا الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 72 عاما لعدد من الفحوص الطبية.

ومعروف عن ترامب أنه لا يحتسي الكحول ولا يدخّن السجائر لكنّه يشرب الكثير من الكوكا كولا لايت ويتناول وجبات سريعة بكثرة. ويؤكد ترامب أنه لم يشرب يوما كأس بيرة. وفي بيانه المقتضب الذي لم يأت على ذكر أي معلومات بالأرقام عن وزن ترامب أو سرعة نبضات قلبه أو ضغط دمه، أوضح الطبيب نفسه أنّه بصدد وضع اللمسات الأخيرة على تقريره الطبي وتوصياته للرئيس.

وأجرى ترامب الفحص، وهو ثاني فحص طبي منذ توليه الرئاسة، في مركز والتر ريد الطبي العسكري في ضاحية بيثسيدا بولاية ماريلاند. وقال كونلي إن ترامب لم يخضع لأي فحص يحتاج إلى مسكنات أو تخدير مما يعني أنه لم يخضع لفحص للقولون بالمنظار.

وكان طبيب ترامب قد أعلن قبل أكثر من عام إن الرئيس الأمريكي "في حالة صحية ممتازة" لكنه نصحه بمحاولة خسارة ما يتراوح بين 4.5 و6.8 كيلوجرام من وزنه من خلال تحسين جودة الطعام وممارسة التمرينات الرياضية. لكن ليس ثمة دليل على أن ترامب خسر قدرا كبيرا من الوزن.

وقال مساعدون لترامب إن الرئيس أصبح الآن يأكل المزيد من الأسماك لكنه ما زال يحب تناول شرائح اللحم مع الصلصة والبطاطا (البطاطس) المقلية التي يعدها الطهاة في البيت الأبيض وفي فندق ترامب الدولي في واشنطن. ويعرف عن ترامب منذ وقت طويل حبه للوجبات السريعة.

واعترف ترامب بأنه لا يلتزم كثيرا بخطة نظامه الغذائي ولم ترد تقارير تفيد بأنه دخل صالة الألعاب الرياضية في البيت الأبيض يوم ما.

وبعد إجراء الفحص الطبي له العام الماضي تبين أن ترامب يزن 108 كيلو. ويتناول ترامب يوميا جرعة 10 ملليغرامات من عقار كريستور لخفض نسبة الكوليسترول في الدم و81 ملليغراما من الأسبرين للحفاظ على الحالة الصحية للقلب كما يتناول عقارا للوقاية من تساقط الشعر.

ح.ع.ح/ع.ج.م(أ.ف.ب/د.ب.أ/رويترز)