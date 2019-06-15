بعد غياب ثلاث سنوات.. هوملز يعود لأحضان دورتموند

أعلن ناديا بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ اليوم الأربعاء (19 حزيران/يونيو 2019) أن ماتس هوملز أكمل عودته إلى دورتموند عقب ثلاث سنوات أمضاها مع بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". وذكر بايرن في بيان "...توصل بايرن ودورتموند لاتفاق مبدئي بشأن انتقال قلب الدفاع. تم الاتفاق على عدم الكشف عن تفاصيل تخص صفقة الانتقال".

ولكن تقارير إعلامية ذكرت أن قيمة الصفقة، التي تنتظر استكمال الفحص الطبي، تقدر بنحو 38 مليون يورو (42.59 مليون دولار).

وكان من المتوقع على نطاق واسع خلال الأسابيع الماضية عودة قلب الدفاع هوملز (30 عاما) لدورتموند، والذي كان قد خاض 306 مباريات وسجل 25 هدفا معه في الفترة ما بين 2009 و2016.

يذكر أنه تم استبعاد هوملز من تشكيلة ألمانيا إلى جانب ثنائي بايرن الآخر والفائز بكأس العالم 2014 والمؤلف من توماس مولر وجيروم بواتينغ في مارس/ آذار الماضي كجزء من عملية تجديد شاملة للتشكيلة. كما فقد هوملز مكانه ضمن التشكيلة الأساسية في بايرن ميونخ في تشكيلة المدرب كوفاتش وسط تزايد المنافسة على مركز قلب الدفاع.

وكان هوملز ضمن تشكيلة دورتموند التي فازت بلقب الدوري عامي 2011 و2012 إضافة لكأس ألمانيا في 2012 مع بلوغ الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا 2013 حيث خسر أمام بايرن. وسينافس دورتموند، وصيف بطل الدوري الألماني الموسم الماضي، في دور المجموعات بدوري الأبطال الموسم المقبل.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ، رويترز))