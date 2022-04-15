بعد غرق "موسكفا"... روسيا تكثف هجماتها على كييف

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غداة غرق بارجتها "موسكفا" في البحر الأسود، روسيا تهدد بتكثيف هجماتها الصاروخية على كييف رداً على ما قالت إنها طلعات جوية أوكرانية عابرة لحدودها، فهل بتنا أمام حرب مفتوحة في أوكرانيا، وما أفق المواجهة بين روسيا والناتو؟
دعت الأمم المتحدة لـ "وقف فوري" للقتال في ماريوبول للسماح بإجلاء المدنيين المحاصرين هناك. وتتزامن الأحداث الدامية في أوكرانيا مع عيد الفصح لدى المسيحيين الأرثوذكس، الذي احتفلت به أوكرانيا وروسيا هذا العام في أجواء حزينة.
اتهمت أوكرانيا روسيا بنشر منظومة صواريخ إسكندر وسط تتكاثف جهود الدول الغربية لتزويد كييف بأسلحة أكثر تطورا، فيما يُتوقع وصول وزيرَي الخارجية والدفاع الأمريكيين اليوم الأحد إلى كييف تزامنا مع عيد الفصح الأرثوذكسي.
أعلنت واشنطن عقد اجتماع في ألمانيا مع حلفائها في الناتو ودول أخرى لمناقشة الاحتياجات الأمنية والعسكرية لكييف، مؤكداة أن الاجتماع لن يعقد برعاية الناتو. من جهة أخرى حذر المصرف المركزي الألماني من حظر فوري للغاز الروسي.
دعت الولايات المتحدة نحو 40 دولة للمشاركة في مؤتمر حول الحرب في أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا، فيما حذرت موسكو من خطر "حقيقي" لنشوب حرب عالمية ثالثة.
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