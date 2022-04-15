 بعد غرق ″موسكفا″... روسيا تكثف هجماتها على كييف | مسائية DW | DW | 26.04.2022

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مسائية DW

بعد غرق "موسكفا"... روسيا تكثف هجماتها على كييف

غداة غرق بارجتها "موسكفا" في البحر الأسود، روسيا تهدد بتكثيف هجماتها الصاروخية على كييف رداً على ما قالت إنها طلعات جوية أوكرانية عابرة لحدودها، فهل بتنا أمام حرب مفتوحة في أوكرانيا، وما أفق المواجهة بين روسيا والناتو؟

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