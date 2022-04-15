بعد غرق "موسكفا"... روسيا تكثف هجماتها على كييف

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غداة غرق بارجتها "موسكفا" في البحر الأسود، روسيا تهدد بتكثيف هجماتها الصاروخية على كييف رداً على ما قالت إنها طلعات جوية أوكرانية عابرة لحدودها، فهل بتنا أمام حرب مفتوحة في أوكرانيا، وما أفق المواجهة بين روسيا والناتو؟
رغم تأكيدها في البداية أنها احتوت الحريق، إلّا أن موسكو اعترفت نهاية بغرق طراد "موسكفا"، أكبر قطعة بحرية لها في البحر الأسود، وأعلنت كييف مسؤوليتها عن إغراق الطراد. وكييف تتعرض لأعنف قصف منذ انسحاب الجيش الروسي من محيطها
تعرضت السفينة الرئيسية في أسطول البحر الأسود الروسي "موسكفا" لأضرار بالغة بعد انفجار على متنها. روسيا قالت إن الأضرار جاءت بسبب انفجار ذخائر على متن السفينة، فيما تقول أوكرانيا إن "مفاجأة كانت في انتظار السفينة".
حذرت روسيا من توسيع أعضاء الناتو ليشمل السويد وخصوصا جارتها فنلندا. وهدد مسؤول روسي بـ "عواقب" ضمنها نشر أسلحة نووية في بحر البلطيق.
لا تزال أصداء إغراق الطراد الروسي موسكفا تتردد، وتتوقع كييف انتقاماً روسياً عنيفاً إثر ذلك. فيما توعدت روسيا بتكثيف الهجمات الصاروخية على العاصمة الأوكرانية بسبب ما قالت إنه اختراق جوي أوكراني لحدودها.
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