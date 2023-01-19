 بعد عودتها من سوريا ـ بدء محاكمة ألمانية بتهمة استعباد إيزيدية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.01.2023

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بعد عودتها من سوريا ـ بدء محاكمة ألمانية بتهمة استعباد إيزيدية

من جديد تحاكم ألمانيا، امرأة ألمانية بتهمة استعباد شابة إيزيدية. وبدأت في كوبلنز محاكمة "نادين ك." التي جعلت هي وزوجها من امرأة إيزيدية عبدة لهما. وكان الزوج يقوم باغتصاب وضرب الشابة الأيزيدية بانتظام بعلم زوجته.

الألمانية نادين ك. في أولى جلسات محاكمتها في كوبلنز بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية واستعباد شخص والتواطؤ في ارتكاب إبادة وجرائم حرب.(11/1/2023)

الألمانية "نادين ك." في أولى جلسات محاكمتها في كوبلنز بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية واستعباد شخص والتواطؤ في ارتكاب إبادة وجرائم حرب.(11/1/2023)

بتهمة اضطهاد أيزيدية واستعبادها، بدأت الأربعاء (11 يناير/ كانون الثاني 2023) في كوبلنز في غرب ألمانيا محاكمة ألمانية يُشتبه في انتمائها لتنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلاميا باسم "داعش".

مختارات

أدت الاشتباكات الأخيرة في منطقة سنجار التابعة لمحافظة نينوى في شمال العراق إلى نزوح ألف عائلة إيزيدية. ورغم وقف إطلاق النار لا يزال الوضع صعبا ومتوترا، ما أثار المخاوف حول وضع هذه الأقلية الدينية الكردية.

يمثل قانون الناجيات الإيزيديات بارقة أمل لإنصاف الإيزيديات اللواتي تعرضن للسبي والاختطاف والاستعباد من لدن عناصر "داعش" في العراق، غير أن المتأمل لأحوال البلد ولبنود القانون قد يتعرف على عدة نواقص.

تمثل مواطنة ألمانية يشتبه في انتمائها لـ"داعش" أمام المحكمة الإقليمية العليا بمدينة دوسلدورف بتهمة استعباد إيزيديات، حسبما أعلن الادعاء العام بمدينة دوسلدورف، غربي ألمانيا.

متهمة بترك فتاة في الخامسة من العمر، تموت عطشا. إنها سيدة ألمانية عائدة من تنظيم "داعش" الإرهابي، بدأت جلسات محاكمتها اليوم في ميونيخ. تُهمتها إلى جانب "القتل نتيجة الإغفال" الانتماء إلى تنظيم إرهابي.

وتحاكم المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز المدعوة نادين ك. (37 عامًا) الموضوعة في الحبس الاحتياطي منذ عودتها إلى ألمانيا في مارس/ آذار 2022 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية واستعباد شخص والتواطؤ في ارتكاب إبادة وجرائم حرب.

وبحسب المحكمة، فإن المشتبه بها لم تعلق بعد على هذه الاتهامات، ومع ذلك، أعلن الدفاع اليوم الأربعاء عن أنها ستتكلم في المستقبل أمام المحكمة.

كيف حدثت القصة؟

وبحسب لائحة الاتهام فإن الألمانية "نادين ك." سافرت مع زوجها السوري إلى سوريا في عام 2014 للانضمام إلى "داعش"، وفي عام 2015 انتقل الزوجان إلى الموصل في العراق؛ حيث عمل الزوج كطبيب يعالج مقاتلي "داعش"، بينما دعمته زوجته في إدارة المنزل وتربية ابنتيهما.

وكان الزوجان يعيشان في منزل مسروق، حيث كانا يخزّنان أسلحة ومتفجرات ويستضيفان عازبات من أعضاء تنظيم "داعش" قبل زواجهن.

واعتبارًا من ربيع 2016، بحسب صحيفة الدعوى، أحضر الزوج فتاة إيزيدية تبلغ من العمر 22 عامًا إلى المنزل كعبدة له ولزوجته. ووفقًا للادعاء، فقد قام مقاتلو داعش بسبيها أثناء اقتحام قريتها في عام 2014 وتم إتاحتها سابقًا لأعضاء آخرين في "داعش" كرقيق منزلي وعبيد جنس. ويقول الادعاء إن الشابة أُجبرت على الطهي والتنظيف والاعتناء بأطفال الزوجين.

وأصدرت النيابة الاتحادية في ألمانيا في سبتمبر/ أيلول الماضي لائحة اتهام بحق "نادين ك." جاء فيها أن "الزوج كان يغتصب ويضرب المرأة باستمرار، وكانت زوجته تعرف ذلك"، موضحة أن هذه الأخيرة "كانت تراقب بنفسها الأسيرة لكي لا تتمكن من الهرب".

وأشارت النيابة إلى أن الشابة الإيزيدية "أُجبرت على الصلاة يومياً حسب الشعائر الإسلامية والصوم في رمضان"، مؤكدة أن "كل ذلك يخدم الهدف المعلن لـ(تنظيم) الدولة الإسلامية (داعش) وهو تدمير العقيدة الإيزيدية".

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نهاية الاستعباد والقبض على "نادين ك."

ثم انتقل الزوجان والأسيرة إلى سوريا في نهاية 2016 ومكثوا هناك حتى مطلع مارس/ آذار 2019، حين تمكنت الشابة الإيزيدية من استعادة حريتها، في أعقاب هزيمة التنظيم على أيدي قوات سوريا الديموقراطية التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري. وبحسب المدعي الاتحادي، اعتقلت القوات الكردية العائلة أثناء فرارها من الباغوز في سوريا. وتم اعتقال المتهمة وبناتها من قبل المقاتلين الأكراد.

واحتُجزت "نادين ك." في مخيم للقوات الكردية في شمال شرق سوريا. وخلال حملة العودة التي قامت بها الحكومة الألمانية، تم إحضارها إلى ألمانيا في مارس/ آذار 2022 مع تسعة آخرين من أنصار "داعش" المشتبه بهم و27 طفلاً. وقام المدعي العام الاتحادي بإصدار أوامر باعتقالها هي وثلاث نساء أخريات مباشرة في مطار فرانكفورت. ومنذ ذلك الحين وهي رهن الاحتجاز.

يذكر أنه في أغسطس/ آب 2014، اجتاح تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) جبل سنجار في شمال العراق، حيث تعيش غالبية من الأقلية الإيزيدية الناطقة بالكردية التي تعرضت للقتل والاضطهاد على يد التنظيم الإرهابي خلال سيطرته على المنطقة بين عامي 2014 و2017.

وقتل مقاتلو التنظيم الإرهابي الآلاف من أبناء هذه الأقلية وسبوا نساءها وجنّدوا أطفالها.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

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    الكاتب: إعداد: أمين بنضريف