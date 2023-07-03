بعد عمليتها في جنين.. عباس يعلن وقف الاتصالات مع إسرائيل

أعلنت السلطة الفلسطينية اليوم الاثنين (الثالث من يوليو/تموز 2023) في بيان عقب اجتماع طارئ ترأسه الرئيس محمود عباس "وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي.. والاستمرار بوقف التنسيق الأمني"، الذي سبق لعباس أن علقه مؤقتا عدة مرات بالتزامن مع موجات عنف سابقة.

وأقرت القيادة الفلسطينية عقب اجتماعها، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله، التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ القرار 2334 الخاص بوقف الاستيطان وقرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة ترى أن المستوطنات الإسرائيلية التي أقيمت في الضفة الغربية بعد حرب حزيران عام 1967، مخالفة للقانون الدولي. فيما يرى مراقبون أن هذه المستوطنات تقسم الضفة الغربية إلى بلدات معزولة مما يجعل إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة أمرا مستبعدا.

كما قررت القيادة الفلسطينية، وفق البيان، "تقنين العلاقة" مع الإدارة الأمريكية، مشيرة إلى أنه "في ظل عدم الالتزام الإسرائيلي بتفاهمات (اجتماعات) العقبة وشرم الشيخ (قبل أسابيع) تعلن القيادة أن هذه التفاهمات لم يعد لها جدوى ولم تعد قائمة".

"أعلن الرئيس محمود عباس "وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي.. والاستمرار بوقف التنسيق الأمني

من جانبها قالت الخارجية الأمريكية "من الضروري اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع إزهاق أرواح المدنيين"، وفق المتحدث باسم الوزارة، الذي أكد التصريحات السابقة للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض التي قال فيها "ندعم أمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن شعبها في مواجهة حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين وجماعات إرهابية أخرى".

يشار إلى أن حركة "حماس" هي مجموعة مسلحة إسلاموية فلسطينية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول العربية على أنها منظمة إرهابية. كما تصنف حركة "الجهاد الإسلامي" على أنها منظمة إرهابية أيضاً، وهناك دلالات على تبعيتها لإيران.

الأمم المتحدة تدعو لاحترام القانون الدولي في عملية جنين

قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء التطورات الجارية في جنين بالضفة الغربية، حيث شنت القوات الإسرائيلية هجمات بطائرات مسيرة في واحدة من أكبر العمليات في المنطقة منذ 20 عاما.

وأضاف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في بيان أن غوتيريش "يؤكد أن جميع العمليات العسكرية يجب أن تتم في ظل الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني".

و قصف الجيش الإسرائيلي فجر اليوم أهدافا في مخيم جنين ، وقال المتحدث باسم الجيش اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت للصحافيين "نتخذ إجراءات" ضد أشخاص محددين، ووصف الناطق العسكري للجيش الإسرائيلي مخيم جنين بأنه "ملاذًا آمنًا للإرهاب لمن ينفذون هجمات في جميع أنحاء الضفة الغربية ضد الإسرائيليين، ويهرعون عائدين للاختباء داخل المخيم.. وهذا هو سبب تحركنا".

وذكر الجيش في وقت سابق أنّ قوّاته قصفت "مركز عمليّات مشتركة" يشكّل مركز قيادة "كتيبة جنين" التي أعلن شبان من انتماءات مختلفة تشكيلها في 2021 بهدف "مقاومة الاحتلال".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 8 فلسطينيين وإصابة أكثر من 80 آخرون، حالة 17 منهم خطيرة، في العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين بالضفة الغربية.

من جهتها، أعلنت جامعة الدول العربية عقد اجتماع طارئ الثلاثاء، وذلك بناء على دعوة مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة السفير مهند العكلوك.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)