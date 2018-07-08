 بعد عملية مثيرة ..إنقاذ جميع ″أطفال الكهف″ في تايلاند | أخبار | DW | 10.07.2018

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أخبار

بعد عملية مثيرة ..إنقاذ جميع "أطفال الكهف" في تايلاند

تمت بنجاح عملية إنقاذ جميع الفتية البالغ عددهم 12 طفلا برفقة مدربهم، من الكهف الذي سقطوا فيه في تايلاند. وبعد مضي 18 يوما من المحنة، أعلنت وحدة تابعة للقوات الخاصة بالبحرية التايلاندية انتهاء عملية الإنقاذ بنجاح.

Bildergalerie Thailand Höhlenrettung (picture-alliance/dpa/Chiang Rai PR office)

 أعلنت وحدة تابعة للقوات الخاصة بالبحرية التايلاندية اليوم الثلاثاء (العاشر من يوليو/ تموز)  انتهاء عملية إنقاذ جميع الفتية البالغ عددهم 12 ومدربهم لكرة القدم من الكهف الغارق الذي ظلوا محاصرين فيه لأكثر من أسبوعين.
ونشر فريق الإنقاذ المسمى "فقمات البحر" بوستا على صفحة فيسبوك جاء فيه " كل أعضاء فريق" الخنازير البرية" البالغ عددهم 12 ومدربهم قد جرى إخراجهم من الكهف".

وكشف البوست المذكور" كلهم خرجوا بسلام" وختم البوست بصرخة "هويا ا ا ا"، وهي توقيع طاقم فريق "فقمات البحر" الذي تولى إنجاز المهمة الصعبة.

بوست فيسبوك المذكور كشف أيضاً أن 4 من غواصي الفريق، بمن فيهم طبيب، الذين كانوا قد ساهموا في إخراج الفتيان، لم يطفوا بعد على سطح الماء خارجين من الكهف.

واختتم اليوم الحافل بالإثارة، بخروج الفتيان الخمسة، مع اقتراب المساء، من خلال مساعدة وتوجيهات فريق الإغاثة الدولي، الذي لعب دورا حاسما في إنجاز عملية إنقاذ لا سابقة لها.

وكان فريق كرة القدم المسمى" الخنازير البرية" قد دخل إلى مجمع كهوف في  حزيران/ يونيو المنصرم وظلوا عالقين هناك. 

م.م/ ه.د ( أ ف ب)

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سباق مع الزمن والطقس لإنقاذ أطفال الكهف

مختارات

تايلاند: إنقاذ عدد من "أطفال الكهف" والعمليات تستأنف الاثنين

تضاربت المعلومات حول عدد الأطفال الذين أنقذوا في تايلاند من أصل 12 محاصرين منذ أسبوعين في كهف تحت الأرض حيث تسابق فرق الإنقاذ الزمن. فبعد الإعلان عن إنقاذ ستة أكدت مصادر رسمية أن عددهم أربعة وأن العمليات ستستأنف الاثنين. (08.07.2018)  

عملية إنقاذ "أطفال الكهف" المحاصرين في تايلاند متواصلة

يبدو أن عملية إطلاق الصبية المحاصرين منذ أسبوعين في كهف بتايلاند تتكلل بالنجاح، إذ تمكن فريق الإنقاذ من إخراج نصفهم. فقد كشف مسؤول محلي إن ستة أطفال من أصل 12 طفلا تم إخراجهم من الكهف حتى الآن. (08.07.2018)  

تايلاند: إنقاذ مجموعة جديدة من "أطفال الكهف"

تسابق السلطات التايلاندية وفرق الإنقاذ الزمن وهي تحاول إخراج 12 طفلا ومدربا لهم محاصرين في كهف غمرته المياه منذ أسبوعين. عمليات الإنقاذ متواصلة والمعلومات تفيد بإخراج ثمانية منهم حتى الآن. (09.07.2018)  

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