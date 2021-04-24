 بعد عقود من العداء.. زيارة مرتقبة لوزير خارجية أرمينيا لتركيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.01.2022

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بعد عقود من العداء.. زيارة مرتقبة لوزير خارجية أرمينيا لتركيا

انفراجة قريبة ربما تحصل في العلاقات بين الجارتين تركيا وأرمينيا، بعد انقطاع العلاقات الدبلوماسية والتجارية منذ التسعينيات. وبعد جولة محادثات أولية، يفترض أن يشارك مسؤولون أرمينيون في منتدى دبلوماسي بأنطاليا.

لا تقيم تركيا وأرمينيا أية علاقات دبلوماسية أو تجارية منذ التسعينيات. لكن ذلك قد يتغير قريباً

لا تقيم تركيا وأرمينيا أية علاقات دبلوماسية أو تجارية منذ التسعينيات. لكن ذلك قد يتغير قريباً

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الخميس (27 يناير/ كانون الثاني 2022) إن بلاده ستستقبل وزير الخارجية الأرميني، أرارات ميرزويان، في مارس/ آذار، في وقت تسعى فيه الجارتان لإصلاح العلاقات بعد عقود من العداء.

مختارات

ولا تقيم تركيا علاقات دبلوماسية أو تجارية مع جارتها الشرقية منذ تسعينيات القرن الماضي. ويختلف البلدان حول عدة قضايا، أبرزها ما تُعرف بـ"مذبحة الأرمن"، والتي تتهم فيها يريفيان القوات العثمانية بقتل 1.5 مليون سنة 1915.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت الدولتان إن أول جولة من المحادثات منذ أكثر من عشر سنوات بين مبعوثين يناقشون تطبيع العلاقات كانت "إيجابية وبناءة"، مما يعزز احتمالات عودة العلاقات وفتح الحدود.

وفي حين تصف أرمينيا أعمال القتل التي وقعت في 1915 بأنها إبادة جماعية، تقر تركيا من جانبها بمقتل كثيرين من الأرمن الذين كانوا يعيشون في الإمبراطورية العثمانية خلال اشتباكات مع القوات العثمانية في الحرب العالمية الأولى، لكنها تعترض على الأرقام وتنفي أن تكون أعمال القتل تمت بطريقة ممنهجة أو تمثل إبادة جماعية.

وفي تصريحات بالعاصمة التركية أنقرة، قال جاويش أوغلو إن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان رد بشكل إيجابي على دعوة تركيا لحضور منتدى أنطاليا الدبلوماسي، المقرر عقده في الفترة بين 11 و13 مارس/ آذار، وإن عملية التطبيع تمضي قدماً بإجراءات لبناء الثقة.

وأضاف جاويش أوغلو: "وُجهت الدعوة لوزير الخارجية الأرميني والمبعوث الخاص روبين روبينيان، وأخيراً قال باشينيان إن بإمكانهما المشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي".

ي.أ/ أ.ح (رويترز)

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من هم الأرمن؟

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