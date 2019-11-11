بعد عشر سنوات ـ لوف يزور قبر حارس عرين مانشافت الراحل

زار مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف يوم أمس الأحد (العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019)، قبر الحارس الدولي الألماني الراحل روبرت إنكه في الذكرى العاشرة لوفاته. ونقل موقع ياهو عن مؤسسة روبرت إنكه، أن لوف رافق تيريزا إنكه، أرملة الحارس الراحل ووضع إكليلا من الزهور على قبر حارش المنتخب السابق.

وأنتحر إنكه، الذي كان يعاني من اكتئاب، في العاشر من تشرين ثان/ نوفمبر عام .2009 ولعب إنكه ثماني مباريات لمنتخب ألمانيا تحت قيادة لوف، ما بين عامي 2007 و2009 .

ووقف دقيقة صمت في العديد من الملاعب الألمانية، أيضا خلال لقاء القمة بين بايرن ميونخ وضيفه بوروسيا دورتموند أمس السبت، تكريما لذكرى إنكه. وتترأس تيريزا مؤسسة روبرت إنكه، التي تأسست عام 2010 لمساعدة الآخرين، الذين يعانون من الاكتئاب.

وقالت تيريزا في بيان نشره اتحاد الكرة الألماني "هذا يعني الكثير بالنسبة لي، وبالطبع المؤسسة تلقت الكثير من الدعم خلال الأيام القليلة الماضية". أضافت تيريزا "الاكتئاب مرض يمكن علاجه".

وكتب نادي هانوفر ، الذي كان يشغل إنكه فيه مركز حراسة المرمى، على صفحته في موقع تويتر: "الميت هو من يطويه النسيان، لن ننسى روبرت إنكه أبدا. منذ 10 أعوام وهو غائب عنا، لكننا مازلنا نفكر فيه. حارس مرمى رائع وإنسان مميز".

كما تذكره نادي برشلونة الذي تعاقد معه إنكه بين عامي 2002 و 2004. وكتب موقع النادي على تويتر باللغة الألمانية والإنكليزية "10 أعوام من دون روبرت إنكه، سوف نبقى نتذكره إلى الأبد".

عباس الخشالي