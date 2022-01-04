 بعد عبور المانش.. لاجئون في بريطانيا يتهددهم الترحيل إلى رواندا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 24.12.2022

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سياسة واقتصاد

بعد عبور المانش.. لاجئون في بريطانيا يتهددهم الترحيل إلى رواندا

يواجه طالبو اللجوء في المملكة المتحدة احتمال ترحيلهم إلى رواندا، في مشروع "مرعب" يثير قلقهم، لكن ذلك لم يثن الكثيرين عن المخاطرة بركوب القوارب الهشة وعبور بحر المانش، حيث بلغ عدد الواصلين مستوى قياسيا عام 2022.

مهاجران يستعدان لعبور بحر المانس من فرنسا (3/11/2022)

مئات بل آلاف من طالبي اللجوء في بريطانيا يعيشون هاجس الترحيل إلى رواندا (ارشيف)

في فندق يقع على بعد بضع مئات من الأمتار من الأبراج الحديثة لحي المال في لندن، لكنه لا يضم رجال أو سيدات أعمال، بل طالبي لجوء فقط من أفراد وعائلات، كما يفيد تحقيق لوكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب).

مختارات

وصل هؤلاء إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني بعضهم مختبئا في شاحنات وآخرون على قوارب. ويُقدر أن في 2022 عبر أكثر من 45 ألف مهاجر بحر المانش  على هذه القوارب الهشة، وهو عدد قياسي. كثيرون لا يتحدثون الإنكليزية لكن كلمة واحدة تكفي لإثارة ردود فعل: رواندا.

قال السوداني محمد (24 عامًا) الذي وصل على متن زورق قبل عامين "لم أعد أستطيع النوم"، فيما أكد لاجئ كردي عراقي كان يدخن سيجارة أمام باب الفندق "رواندا؟ لا. هل ترغب أنت في العيش هناك؟".

أبرمت حكومة رئيس الوزراء السابق  بوريس جونسون في نيسان/ أبريل الماضي  اتفاقا مع رواندا لترحيل المهاجرين  الذين دخلوا بشكل غير قانوني إلى الأراضي البريطانية أيا كانت نقطة انطلاقهم وحتى قبل فحص طلبات لجوئهم.

وتهدف هذه السياسة المثيرة للجدل إلى ردع المهاجرين عن المجازفة بعبور البحر. ووافق القضاء البريطاني الإثنين على  المشروع الذي تريد الحكومة تنفيذه في أسرع وقت ممكن.

وقال الكردي الإيراني أمير (24 عاما): "إنه أمر مخيف فعلا ويسبب ضغطا كبير على الناس في الفندق". وصل هذا الشاب إلى المملكة المتحدة قبل أربع سنوات مختبئًا في شاحنة، وهو يعتقد أن الخطة لن تشمله. ويأمل في الحصول على وضع لاجئ قريبًا.

وصول مهاجرين إلى بريطانيا بعد عملية انقاذ (24/8/2022)

وصل إلى المملكة المتحدة عام 2022 عدد قياسي من المهاجرين، اغلبهم سلك بحر المانش بقوارب مهترئة (أرشيف)

ولا يشك أمير إطلاقا بعد سنوات عديدة أمضاها محاطًا بمهاجرين فروا من حروب أو اضطهاد في أن التهديد بإرسالهم إلى رواندا "لن يردعهم وسيواصلون القدوم" إلى بريطانيا.

قال عبد الحكيم (24 عامًا) الأثيوبي الذي وصل إلى المملكة المتحدة على قارب إن "هذا المشروع مرعب". وأضاف أنه عندما أعلن عن المشروع في نيسان/ أبريل "كنا نتحدث عنه كثيرًا كان الجميع مرعوبين".

ثم في حزيران/ يونيو ألغيت الرحلة الأولى على إثر   قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وعلى الرغم من حكم القضاء الإثنين يأمل عبد الحكيم ألا يتم تنفيذ الخطة. وقال "سيكون أمرا فظيعا. مثل البدء من الصفر"، مشيرا إلى أن "رواندا ليست مكانًا آمنًا  وحدثت إبادة جماعية في هذا البلد!".

أما الإيرانية ماري (23 عامًا) فتفضل ترحيلها إلى رواندا بدلاً من إعادتها إلى بلدها. وقالت "إذا عدت إلى إيران فسيتم اعتقالي... على الأقل في رواندا يمكن أن أبقى على قيد الحياة".

غادرت ماري إيران مع زوجها قبل عامين. استقلا قاربًا إلى إنكلترا بعدما رُفض طلب لجوئهما في هولندا. واعتنق كلاهما المسيحية، كما قالت، مؤكدة: "لا أعرف أي شيء عن رواندا باستثناء أنها في إفريقيا. ولكن إذا لم يكن لدي خيار آخر فسأذهب".

وفي مواجهة الانتقادات تصر الحكومة على أن هناك طرقًا آمنة وقانونية للمهاجرين.

غرق مهاجرين في بحر المانش خلال محاولة الوصول إلى المملكة المتحدة (24/11/2021)

بعض المهاجرين لم يسعفهم الحظ في البقاء على قيد الحياة عند عبور بحر المانش (أرشيف)

لكن في إحدى اللجان البرلمانية، واجهت وزيرة الداخلية اليمينية سويلا برافرمان صعوبة في الرد على نائب في مجلس العموم سألها كيف يمكن لطفلة يتيمة تبلغ من العمر 16 عامًا وتريد الهرب من الحرب في دولة في شرق إفريقيا أن تصل بشكل قانوني إلى المملكة المتحدة.

حاول مستشار الرد قائلا: "بناء على البلد الذي تنتمي إليه، يمكن الاتصال بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

وتشدد وزارة الداخلية على مسألة لم شمل العائلات بين هذه "الطرق الآمنة". لكن رد المهاجرين خارج الفندق جاء بالإجماع: لم يكن بإمكانهم الوصول إلى المملكة المتحدة بشكل قانوني.

وقال الإثيوبي عبد الحكيم: "من المستحيل الوصول بشكل قانوني. ربما بتأشيرة طالب؟ لكن لم يكن لدي الوسائل الكافية للدراسة".

أما أمير الكردي القادم من إيران فيقول إنه مهدد في بلده، و"طلب اللجوء من إيران لا وجود له! هل تعتقدين حقًا أن إيران كانت ستمنحني جواز سفر؟".

ع.ج.م/ع.غ ( أ ف ب)

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