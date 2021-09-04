بعد عام من حكم طالبان.. أفغانستان نحو مزيد من الانهيار؟

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أفغانستان بعد عام على عودة حركة طالبان إلى الحكم.. أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة وتدهور حاد في وضع حقوق الإنسان.. كيف يعيش الأفغان اليوم؟ وهل من تحسن في الأفق؟
في منتصف أغسطس 2021، انسحبت قوات الناتو من أفغانستان ودخل مقاتلو طالبان القصر الرئاسي. آنذاك قدم سياسيون ألمان وعودا كثيرة للموظفين المحليين الذين عملوا في خدمة الحكومة والمنظمات الألمانية، فهل تم الوفاء بها؟ DW تتحقق!
أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن أسفها لما اعتبرته معاناة النساء والفتيات وتراجع حقوقهن في أفغانستان تحت حكم حركة طالبان وذلك بمناسبة مرور عام على استعادة الحركة الحكم في البلاد.
هل أشاح العالم بوجهه عن أفغانستان؟ قبل عام، سيطرت طالبان على زمام الأمور، البلاد التي مزقتها الحروب. فماذا تغير فيها منذ استيلاء طالبان على السلطة؟ وما هي التحديات خاصة في ظل تضاؤل الاهتمام الدولي بأزمات أفغانستان؟
رغم التضييق، تظاهرت نساء أفغانيات مطالبات باسترجاع حقوقهن التي سلبتها طالبان بعد عودتها للحكم. لكن عناصر من الحركة فرقت المظاهرة بالقوة. وأظهرت فيديوهات وصور على وسائل التواصل لقوات طالبان وهي تطارد النساء وتعتدي عليهن.
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