 بعد عام من حكم طالبان.. أفغانستان نحو مزيد من الانهيار؟ | مسائية DW | DW | 15.08.2022

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مسائية DW

بعد عام من حكم طالبان.. أفغانستان نحو مزيد من الانهيار؟

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