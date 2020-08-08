بعد عام على هجوم "هاله".. تدنيس جدران مبنى يهودي في المدينة

قام مجهولون بتدنيس مبنى تابع للجالية اليهودية في مدينة هاله الألمانية، بكتابات على الجدران (غرافيتي). وقال متحدث باسم الشرطة صباح اليوم الجمعة (23 تشرين الأول/أكتوبر 2020) إن الخطوط المكتوبة غير قابلة للقراءة، مضيفاً أن الشرطة لا تستطيع لذلك الإدلاء ببيانات عن وجود خلفية معادية للسامية وراء هذا الفعل، مشيراً إلى أنه يُجرى التحقيق في الواقعة بتهمة التسبب في أعمال تخريب.



وكانت الشرطة قد اكتشفت يوم الثلاثاء الماضي كتابات على نصب تذكاري يهودي وسط المدينة، ولم تستبعد في هذه الحالة خلفية معادية للسامية. وشارك جهاز أمن الدولة في التحقيقات.

وتصدّرت المدينة التي تقع في ولاية ساكسونيا-أنهالت عناوين الصحف قبل نحو عام بسبب هجوم "إرهابي" يميني. ففي 9 تشرين الأول/أكتوبر 2019 قام رجل مدجج بالسلاح بإلقاء عبوات ناسفة على جدار الكنيس في المدينة وحاول اقتحامه، وتزامن الهجوم مع احتفال أكثر من 50 يهودياً داخل الكنيس بأهم عيد ديني لديهم، يوم الغفران.

وعندما فشل المهاجم في اقتحام الكنيس، أطلق النار على امرأة من المارة تبلغ من العمر 40 عاماً، وشاب (20 عاماً) كان متواجداً في مطعم شاورما قريب، ما أسفر عن مقتل الاثنين. كما أصاب منفذ الهجوم العديد من الأشخاص بجروح وصدمات قبل أن يتم القبض عليه بعد حوالي ساعة ونصف. واعترف الألماني شتيفان بالييت البالغ من العمر 28 عاماً بارتكاب الجريمة في إطار محاكمته الجارية حالياً بمحكمة نورنبيرغ الإقليمية العليا.

م.ع.ح/خ.س (د ب أ)