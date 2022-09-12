 بعد عامي توقف.. افتتاح مهرجان ″أكتوبر فيست″ في ميونيخ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.09.2022

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أخبار

بعد عامي توقف.. افتتاح مهرجان "أكتوبر فيست" في ميونيخ

مهرجان البيرة الأشهر في العالم يعود إلى مدينة ميونيخ الألمانية بعد توقف سنتين بسبب كورونا. ورغم التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، إلا أن التوقعات كبيرة بحضور ضخم للمهرجان.

افتتاح مهرجان اكتوبر فيست في ميونيخ 17.09.2022

البهجة كبيرة بعودة مهرجان "أكتوبر فيتست" وكثيرون يتسابقوون ليكون من أوائل من يحتسون البيرة مع بداية انطلاق المهرجان

بعد توقف لمدة عامين، انطلق اليوم السبت (17 أيلول/ سبتمبر 2022) مهرجان "أكتوبر فيست" للبيرة، المشهور عالميا، في دورته الـ    187 بمدينة ميونخ في جنوب ألمانيا، ويستمر 16 يوما.

مختارات

أربعة أو خمسة كؤوس تحملها كل ذراع، حركة صعبة بين جموع الناس الغفيرة، موسيقى وصراخ ورقص، لكنهن مثل عاملات النحل لا يتوقفّن عن الحركة منذ الصباح الباكر وحتى منتصف الليل في مخيمات مهرجان البيرة في ميويخ.

قررت حكومة ولاية بافاريا إلغاء مهرجان أكتوبر "أكتوبر فيست" للمرة الثانية على التوالي بسبب جائحة كورونا، المهرجان الشعبي هو الأكبر من نوعه ويزوره قرابة ستة ملايين شخص كل عام ويدر المليارات من اليوروهات.

وتم نصب الخيام، وكذلك دولاب الملاهي "عجلة فيريس" وأفعوانية. وعُلق خبز الزنجبيل المشكل على هيئة قلوب على الأكشاك، وتم تحميص كيلوغرامات من اللوز ليلتهمها الزائرون.

وفي شوارع العاصمة البافارية ميونخ، يرتدي كثير من الناس الملابس التقليدية، بما في ذلكفساتين "الدرندل" المميزةو"الليدرهوزن" أو السراويل الجلدية والسراويل القصيرة.

وافتتح عمدة مدينة ميونخ الألمانية ديتر رايتر اليوم السبت أول برميل جعة بالضربات الثلاث التقليدية إيذانا بانطلاق فعاليات مهرجان "أكتوبر فست"، أكبر مهرجان شعبي في العالم، بعد عامين من توقفه بسبب جائحة كورونا.

وفي ظل عدم انتهاء الجائحة وانتشار مخاوف من موجة عدوى جديدة في الخريف والشتاء بألمانيا، يرى العمدة أن الأجواء الآن ليست كما كانت في فترة ما قبل كورونا، مشيرا أيضا إلى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، وهو ما ينتظر أن يثقل كاهل وعقول المشاركين في المهرجان.

عمدة ميونيخ ديتر رايتر برفقة رئيس وزراء بافاريا ماركوس زودر في افتتاح مهرجان اكتوبر فيست 17.09.2022

عمدة ميونيخ فتح أول برميل بيرة بالمطرقة الخشبية برفقة رئيس وزراء ولاية بافاريا

ورغم ذلك، قال رايتر، "أنا سعيد لأن عدة آلاف من الناس سعداء". وتوقع المنظم الرئيسي للمهرجان، كليمنس باومغيرتنر، أن مهرجان 2022 المعروف محليا باسم "فيزن" يمكن أن يشهد حضورا أفضل من آخر مهرجان أقيم عام 2019. وقال: "أجواء المهرجان والتوقعات هائلة".

يُذكر أن حوالي 6 ملايين ضيف حضروا المهرجان قبل اندلاع جائحة كورونا، وشكل الأجانب حوالي 20 بالمائة من الزائرين.

 ودعا وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ الزائرين إلى توخي الحذر، بمناسبة افتتاح المهرجان. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال الوزير: "لا أريد أن أكون مفسد البهجة، لكن على من يزور المروج أن ينتبه، ولا أنصح أصحاب التاريخ المرضي بالزيارة على أية حال، وعلى الآخرين الاستعداد لإجراء اختبارات أخرى قبل دخول أي خيمة".

وأعرب لاوترباخ عن اعتقاده بأن معاودة إقامة المهرجان الشعبي الضخم مرة أخرى لها ما يبررها، مشيرا إلى أن عوامل مثل "الاستعداد للتطعيم وتفهم التدابير والتزام السكان الحيطة جعلت هذا ممكنا". ووفقا لتصريحات لوزارة الصحة، فإن لاوترباخ رفض دعوة لزيارة المهرجان.

ع.ا/ع.ج ( د ب أ)

  • leeres Bierzelt beim Oktoberfest(picture-alliance/sampics/C. Pahnke)

    ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"

    ميونيخ بلا "أكتوبر فيست"

    مقاعد فارغة وخيم بلا زوار: هذا هو المشهد الذي ينتظر مدينة ميونيخ هذا العام بعد أن تقرر إلغاء مهرجان "أكتوبر فيست" السنوي الذي يحضره كل عام ما يقارب ستة ملايين إنسان. في العام الماضي قدم للتمتع بالمهرجان زائرون من 45 دولة.

  • Markus Söder (r, CSU), Ministerpräsident von Bayern, und Dieter Reiter (SPD), Oberbürgermeister von München, bei einer Pressekonferenz (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"

    قرار صعب

    "ما يميز مهرجان أكتوبر هو البهجة والحيوية والروح الاحتفالية الجماعية. لكن يتعين علينا الاهتمام أيضاً بصحة أهالي ميونيخ وصحة الزائرين"، هكذا علل رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر (يمين الصورة) إلغاء المهرجان هذا العام، إلا أن زودر متفائل أنه من الممكن إقامة المهرجان كالمعتاد في العام المقبل.

  • Leeres Zelt auf dem Oktoberfest (picture-alliance/SVEN SIMON/F. Hoermann)

    ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"

    ليست المرة الأولى

    مهرجان أكتوبر، والمعروف أيضاً بـ"مهرجان الجعة"، يقام في ميونيخ منذ 1810، ويعد من أهم فعالياتها. لكن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء المهرجان. ففي عامي 1854 و1873 أُلغي المهرجان بسبب مرض الكوليرا، وألغي مرة أخرى خلال الحربين العالميتين. وأخيراً لم يتم الاحتفال بـ"أكتوبر فيست" في 1923 بسبب أزمة الكساد المالي العالمي.

  • Kellnerin im Festzelt stemmt Maßkrüge Bier (picture-alliance/chromorange/R. Peters)

    ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"

    ضرر اقتصادي كبير

    يُعد مهرجان أكتوبر من أهم مصادر الدخل للعديد من أصحاب المهن مثل المزارعين وسائقي التاكسي وأصحاب المتاجر بالإضافة إلى مصنعي الجعة وغيرهم ممن سيتسبب الإلغاء في خسائر كبيرة لهم هذا العام. ففي 2019، حقق المهرجان عائدات بقيمة 1،2 مليار يورو، وتراوح سعر قدح الجعة (البيرة) الواحد بين 10،80 و11،80 يورو.

  • Sprecher der Wiesnwirte, Peter Inselkammer, aufgenommen beim Oktoberfest 2019 (Imago Images/M. Westermann)

    ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"

    تفهم للقرار رغم الخسارة

    بالرغم من الخسائر الاقتصادية المنتظرة، يتفهم المشغلون وأصحاب الخيم قرار الإلغاء. وعلق بيتر إينزلكامر، المتحدث باسم القائمين على المهرجان: "مسنا قرار الإلغاء معنوياً أيضاً، لكن سلامة الزوار أمر مهم وأولوية لنا." (إنزلكامر في الصورة في مهرجان أكتوبر في 2019).

  • Menschen, die sich beim Oktoberfeat zuprosten (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"

    نراكم في العام المقبل!

    كان من المخطط إقامة مهرجان أكتوبر خلال الفترة من 19 سبتمبر/أيلول إلى 4 أكتوبر/تشرين الأول، ولم تُحدث الصفحة الرسمية للمهرجان بعد، ولكن من المؤكد أن المشهد الذي نراه في هذه الصورة سيتكرر فقط في 2021، وليس هذا العام.


مختارات

بالصور - مهرجان "أكتوبر فيست" البافاري في الضفة الغربية

في الوقت الذي تفصل فيه أيام قليلة فقط عن افتتاح مهرجان "أكتوبر فيست" في مدينة ميونيخ الألمانية، احتفلت قرية الطيبة المسيحية الصغيرة في الضفة الغربية بمهرجان أكتوبر فيست الخاص بها. ألبوم الصورة يقرب أكثر من الأجواء.  

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بالصور - مهرجان أكتوبر فيست البافاري في الضفة الغربية

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