بعد "عامين رائعين" في تشيلسي .. تيمو فيرنر يعود إلى لايبزغ

أعلن نادي لايبزغ الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء (التاسع من أغسطس/ آب 2022)، ضم الألماني الدولي تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي الإنجليزي وتوقيعه عقدا لمدة أربعة أعوام حتى عام 2026. وذكرت وسائل إعلام أن قيمة الصفقة بلغت قرابة 20 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت اللاعب.

وقال فيرنر في بيان أصدره لايبزغ :"قضيت عامين رائعين في تشيلسي، وأنا ممتن للغاية وتوجت خلال تلك الفترة بلقب دوري أبطال أوروبا. تجربة اللعب في دولة أخرى وفي دوري آخر ساعدتني كثيرا في مشواري".

ووصل فيرنر (26 عاما) إلى لايبزغ مساء أمس الاثنين في طائرة خاصة يمتلكها ائتلاف ريد بول التجاري. وتم اصطحابه مباشرة من المطار إلى فندق في وسط مدينة لايبزغ، حيث كانت الجماهير تنتظره لالتقاط الصور التذكارية والحصول على توقيعه. وانتقل فيرنر لتشيلسي من لايبزغ مقابل 55 مليون يورو في عام 2020 بعد أن قضى أربعة أعوام في الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا).

تيمو فيرنر مع مدرب تشيلسي توماس توخيل (أرشيف)

وكان فيرنر جزءا من فريق تشيلسي الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا في 2021، ولكن عانى مؤخرا لحجز مقعد في التشكيل الأساسي وأراد الرحيل في محاولة للحفاظ على مكانه في المنتخب الألماني، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تقام في وقت لاحق من العام الحالي في دولة قطر.

ومن جانبه أعرب هانزي فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا عن فرحته بعودة فيرنر إلى البوندسليغا وقال اليوم الثلاثاء: "سعيد جدا بعودة تيمو فيرنر من أجل البوندسليغا". وأضاف المدرب صاحب الأعوام ال57 "بسبب قدراته فإنه إثراء لأي دوري" يلعب فيه.

ز.أ.ب/ص.ش (د ب أ)