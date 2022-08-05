 بعد ″عامين رائعين″ في تشيلسي .. تيمو فيرنر يعود إلى لايبزغ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 09.08.2022

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رياضة

بعد "عامين رائعين" في تشيلسي .. تيمو فيرنر يعود إلى لايبزغ

وقع اللاعب الدولي الألماني تيمو فيرنر عقداً مع فريقه السابق لايبزغ قادماً من تشيلسي. ويستمر العقد لمدة أربعة أعوام حتى عام 2026، مقابل 20 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت اللاعب. ومدرب المانشافت سعيد بعودته للبوندسليغا.

تيمو فيرنر بقميص لايبزغ ناديه القديم الجديد (17/12/2019)

بعدما فاز مع تشيلسي بدوري أبطال أوروبا تيمو فيرنر يعود إلى ناديه السابق ار بي لايبزغ ، الصورة من عام 2019 قبل الانتقال إلى تشيلسي لمدة عامين

أعلن نادي لايبزغ الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء (التاسع من أغسطس/ آب 2022)، ضم الألماني الدولي تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي الإنجليزي وتوقيعه عقدا لمدة أربعة أعوام حتى عام 2026. وذكرت وسائل إعلام أن قيمة الصفقة بلغت قرابة 20 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت اللاعب.

وقال فيرنر في بيان أصدره لايبزغ :"قضيت عامين رائعين في تشيلسي، وأنا ممتن للغاية وتوجت خلال تلك الفترة بلقب دوري أبطال أوروبا. تجربة اللعب في دولة أخرى وفي دوري آخر ساعدتني كثيرا في مشواري".

ووصل فيرنر (26 عاما) إلى لايبزغ مساء أمس الاثنين في طائرة خاصة يمتلكها ائتلاف ريد بول التجاري. وتم اصطحابه مباشرة من المطار إلى فندق في وسط مدينة لايبزغ، حيث كانت الجماهير تنتظره لالتقاط الصور التذكارية والحصول على توقيعه. وانتقل فيرنر لتشيلسي من لايبزغ مقابل 55 مليون يورو في عام 2020 بعد أن قضى أربعة أعوام في الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا).

تيمو فيرنر مع مدرب تشيلسي توماس توخيل (أرشيف)

تيمو فيرنر مع مدرب تشيلسي توماس توخيل (أرشيف)

وكان فيرنر جزءا من فريق تشيلسي الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا في 2021، ولكن عانى مؤخرا لحجز مقعد في التشكيل الأساسي وأراد الرحيل في محاولة للحفاظ على مكانه في المنتخب الألماني، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تقام في وقت لاحق من العام الحالي في دولة قطر.

ومن جانبه أعرب هانزي فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا عن فرحته بعودة فيرنر إلى البوندسليغا وقال اليوم الثلاثاء: "سعيد جدا بعودة تيمو فيرنر من أجل البوندسليغا". وأضاف المدرب صاحب الأعوام ال57 "بسبب قدراته فإنه إثراء لأي دوري" يلعب فيه. 

ز.أ.ب/ص.ش (د ب أ)

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    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كاي هافرتس ـ 100 مليون يورو

    رسوم النقل وصلت إلى ملايين اليوروهات التي دفعها تشيلسي فورا لباير ليفركوزن منها 70 مليون و30 مليون إضافية قد تتبع حسب النجاح. مدير نادي باير، رودي فولر لم يشأ تقديم "تخفيض كورونا"، لكن وجب عليه في النهاية تقديم تنازلات. ماريا دورف وآخن وليفركوزن ولندن، بالنسبة إلى هافرتس البالغ من العمر 21 عاما كان الانتقال إلى "البلوز" خطوته الكبيرة المقبلة.

  • Fußball: Bundesliga, FC Schalke 04 - Hannover 96 Schalkes Leroy Sane

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    لروي ساني ـ 50 مليون يورو

    لاعب الجناح السابق في صفوف شالكه تحول عاما بعد زميله دي بروين في موسم 2016/2017 إلى صفوف مانشستر سيتي. ووصلت قيمة الانتقال بما في ذلك مبلغ العلاوة إلى 50 مليون يورو.

  • Bundesliga RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim (Getty Images/AFP/O. Andersen )

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    تيمو فيرنير ـ 53 مليون يورو

    " إنها صفقة ممتازة" ـ بهذه الكلمات تخلى فريق لايبتزيغ عن أفضل مهاجميه. فلاعب المنتخب الألماني ينتقل بمبلغ قياسي بقيمة 53 مليون يورو إلى تشيلسي في الدوري الممتاز. ولم يتم قبل تاريخ الإعلان عن الصفقة، دفع مبلغ انتقال بهذا الحجم للاعب ألماني.

  • Europa League - Eintracht Frankfurt vs FC Chelsea | Luka Jovic (Getty Images/AFP/D. Roland)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكا يوفيتش ـ 60 مليون يورو

    في صفوف أينتراخت فرانكفورت حقق الهداف الصربي لاسيما في موسم 2018/19 نجاحا كبيرا. وقد تمكن كأصغر لاعب في الدوري الألماني من تسجيل خمسة أهداف في مباراة واحدة حيث أحرز 17 هدفا في الموسم. والكثير من النوادي كانت مهتمة به إلى أن ضمن ريال مدريد خدمات المهاجم مقابل 60 مليون يورو.

  • UEFA Europa League | Eintracht Frankfurt vs Arsenal (Getty Images/AFP/D. Leal-Olivas)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    بيير امريك أوبامايانغ ـ 63.75 مليون يورو

    ظل المهاجم الخطير في صفوف دورتموند لفترة طويلة اللاعب المحبوب لدى الجمهور إلى أن حصل على التصريح بمغادرته وساءت علاقته مع أنصاره في دورتموند. فبعد أخذ ورد طويل انتقل اللاعب الغابوني في يناير 2018 من بوروسيا دورتموند إلى أرسنال الانجليزي.

  • Bundesliga Borussia Dortmund v VfB Stuttgart | Jubel Pulisic (Reuters/W. Rattay )

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كريستيان بولزيتش ـ 64 مليون يورو

    إنه ربما لاعب كرة القدم الموهوب في جيله: كريستيان بولزيتش جاء في 2015 من بنسيلفانيا كلاسيكس إلى فريق الشباب 17 عاما في بوروسيا دورتموند وتحول إلى اللاعب الأكثر نجاحا في الدوري الألماني. وقد غادر بوروسيا دورتموند في صيف 2019 مقابل 64 مليون يورو في اتجاه تشيلسي الانجليزي.

  • 1. Bundesliga RB Leipzig v FC Ingolstadt 04 (Getty Images/AFP/R. Michael)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    نابي كايتا ـ 70 مليون يورو

    بشيء من التأخر انتقل مهاجم لايبتزيغ في صيف 2018 إلى ليفربول. وأُعلن عن الانتقال بفترة طويلة. ويبدو أن النادي الانجليزي حول مبلغ 70 مليون يورو إلى لايبتزيغ وبذلك نحو 18 مليون يورو أكثر مما كان سيحصل عليه لايبتزيغ حسب عقد الانتقال.

  • Deutschland Fußballspieler Kevin de Bruyne

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كفين دي بروين ـ 74 مليون يورو

    بعد جولة مقارعة استمرت عدة أسابيع ومقابل المبلغ القياسي السابق للدوري الألماني بقيمة 74 مليون يورو وقع لاعب فولفسبورغ في صيف 2015 عقدا مع مانشستير سيتي. إلا أن الصفقة التي جلبت هذا المبلغ الكبيرلخزائن فولفسبورغ ، فإن النادي افتقد خدمات دي بروين المميزة.

  • Fußball-Profi Lucas Hernandez (Getty Images/A. Alcalde)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكاس هرنانديس ـ 80 مليون يورو

    إنها عملية الشراء القياسي لفريق بايرن ميونيخ: مقابل 80 مليون يورو قدم لوكاس هرنانديس، بطل العالم في 2018 مع فرنسا، من أتلتيكو مدريد إلى ميونيخ ـ كأغلى صفقة(شراء) في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم وأغلى مدافع في العالم. .

  • Ousmane Dembélé (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان دمبيلي من دورتمون إلى برشلونة

    105 مليون يورو حولها برشلونة في صيف 2017 مقابل عثمان دمبيلي من بوروسيا دورتموند. المهاجم الفرنسي الصاعد كان قد أثار انتقادات لدى البعض في دورتموند، وفي برشلونة حصلت بعض الانتكاسات والإصابات. وقيمة انتقال دمبيلي إلى دورتموند لم تكن قد كلفت "سوى" 14 مليون يورو. إعداد: يوشا فيبر/ م.أ.م


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