بعد ظهور مشاكل جديدة.. استرازينيكا تؤكد عدم خطورة لقاحها

أكدت شركة أسترازينيكا المصنعة للقاحات ضد فيروس كورونا المستجد اليوم الأحد (14 مارس/آذار 2021) أنها أجرت مراجعة على من تلقوا لقاحها لفيروس كورونا أسفرت عن عدم ظهور دلائل على زيادة خطر حدوث تجلط في الدم.

وقالت الشركة في بيان "مراجعة دقيقة لجميع بيانات السلامة المحتملة لأكثر من 17 مليونا حصلوا على التطعيم من كوفيد-19 بلقاح أسترازينيكا في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لم تُظهر دلائل على زيادة خطر الانسداد الرئوي أو تجلط الأوردة العميقة أو قلة الصفائح في أي فئة عمرية محددة أو جنس معين أو في أي بلد بعينه".

وأضافت "في الواقع، تبلغ الأعداد المسّجلة لأحداث كهذه بالنسبة للقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 أقل من العدد الذي كان ليسجّل بشكل طبيعي في أوساط السكان عير المحصّنين".

وجمّدت دول عدة بينها الدنمارك والنروج وبلغاريا الأسبوع الماضي استخدام اللقاح الذي تصنّعه شركة الأدوية السويدية البريطانية العملاقة، على خلفية المخاوف المرتبطة بتسببه بجلطات دموية. وأصبحت إيرلندا اليوم خامس دولة أوروبية تعلّق استخدام لقاح أسترازينيكا.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الإيرلندية لوكالة فرانس برس إنه تم "إرجاء عملية التطعيم باستخدام لقاح أسترازينيكا.. بشكل موقت اعتبارا من صباح الأحد 14 آذار/مارس". وجاءت الخطوة توصية من اللجنة الاستشارية الوطنية للتطعيم في البلاد بعد "تقرير من وكالة الأدوية النروجية عن أربعة تقارير جديدة لحالات تجلط خطرة لدى بالغين بعد التطعيم".

وقال مساعد كبير المسؤولين الطبيين في أيرلندا رونان غلين في بيان "لم يستخلص بعد وجود أي صلة" بين لقاح أسترازينيكا وحالات تجلط الدم، وتم اتخاذ الإجراء "بانتظار تلقي مزيد من المعلومات".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد شددت على أنه لم يتم التأكد من وجود علاقة سببية بين تلقي اللقاح والإصابة بجلطات في الدم.

وبعد تعليق لمدة قصيرة للتطعيم بلقاح أسترازينيكا الأحد إثر وفاة مدرسة تلقت اللقاح السبت، قررت منطقة بييمونتي الإيطالية بعد عمليات تدقيق، استئناف استخدامه مستبعدة فقط دفعة لقاحات واحدة احترازا.

وقال مسؤولون نروجيون السبت إن البلاد "تلقت عدة تقارير غير سارة بشأن أشخاص غير متقدمين بالسن عانوا نزيفا تحت الجلد" بعد أخذ الحقنة. وقالت أيضا إنها تلقت "ثلاثة تقارير أخرى عن إصابات خطرة بتجلط أو نزيف في المخ لدى أشخاص غير متقدمين بالسن تلقوا لقاح أسترازينيكا".

وتلقت سمعة أسترازينيكا ضربة أخرى السبت عندما أعلنت عن تقصير في تسليم في الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي. وكان هذا الإعلان بمثابة ضربة أخرى لقادة الاتحاد الذين واجهوا انتقادات بشأن البداية المتعثرة لحملة التطعيم في القارة التي يضربها الوباء بشدة.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، رويترز)