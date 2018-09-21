بعد طردها.. السماح لنائبة ألمانية بإحضار رضيعها إلى جلسات البرلمان

أعلن كريستيان كاريوس، رئيس برلمان ولاية تورينغن شرقي ألمانيا، السماح "مؤقتا" لنائبة في البرلمان بإحضار رضيعها خلال الجلسات. وجاء في خطاب بعث به كاريوس إلى النائبة عن حزب الخضر مادلاينه هينفلينغ أنه" مستعد، حتى إشعار آخر، للتسامح" مع مثل هذا التصرف.

وكان كاريوس قد طرد النائبة هينفلينغ من قاعة المجلس، بعدما حضرت الأخيرة إلى البرلمان ومعها رضيعها. وقال كاريوس إن النظام الداخلي للبرلمان لا يسمح بحضور الطفل. وتسببت الواقعة في تعرض كاريوس لانتقادات عنيفة، ما جعله يقترح تعديل النظام الداخلي لينص بشكل صريح على الحق في إحضار الأطفال لدى حضور الجلسات. ويسعى حزب الخضر إلى الحصول على قرار من المحكمة الدستورية بهذا الشأن.

وقد عرفت البرلمانات حول العالم حالات مشابهة؛ فالنائبة البرلمانية الأسترالية لاريسا ووترز قامت هى الأخرى بإرضاع طفلها خلال اجتماع عقد في البرلمان الأسترالي. كما سبقتها إلى ذلك عضوة البرلمان الأوروبي، السويدية غيتي غوتلاند، التي اصطحبت صغيرها إلى المجلس للتصويت على أحد القرارات.

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