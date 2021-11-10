بعد ضغوط أوروبية.. تركيا تمنع نقل مواطني ثلاث دول عربية إلى بيلاروسيا

كشف مسؤول أوروبي أن الاتحاد الأوروبي اتفق مع تركيا على أن تقوم الأخيرة بمراقبة رحلات الطيران المتجهة إلى بيلاروسيا. وبموجب هذا الاتفاق، ستتخذ أنقرة إجراءات تشمل وقف بيع تذاكر الذهاب من الأراضي التركية إلى مينسك عاصمة بيلاروسيا.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصدر، الذي لم تكشف عن هويته، قوله إن شركة الخطوط الجوية التركية وافقت على تقييد بيع التذاكر من إسطنبول إلى مينسك بالنسبة لمواطني الدول الرئيسية التي يأتي منها المهاجرون، خاصة العراق وسوريا واليمن .

وأضاف المصدر أن أنقرة ستمنع استخدام شبكات الخطوط الجوية التركية في الشرق الأوسط من جانب شركة الطيران الوطنية البيلاروسية (بيلافيا)، حتى لا تقوم الأخيرة بشراء رحلات الرمز المشترك لنقل الركاب إلى إسطنبول حتى يتمكنوا من ركوب رحلات بيلافيا إلى مينسك.

وقالت هيئة الطيران المدني التركية إن مواطني سوريا واليمن والعراق لن تباع لهم تذاكر طيران من تركيا إلى مينسك. وذكرت الهيئة الطيران على تويتر "فيما يتعلق بمشكلة عبور الحدود بشكل غير قانوني بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا، فقد تقرر عدم بيع تذاكر سفر للمواطنين من العراق وسوريا واليمن الراغبين في السفر إلى روسيا البيضاء من مطارات بلادنا، وكذلك عدم السماح لهم بركوب الطائرات" المتجهة إلى هناك.

وتواجه تركيا وشركة الخطوط الجوية التركية اتهامات بالمساهمة في تدفق المهاجرين، وهو ما تنفيه أنقرة.



من جانبها أفادت شركة طيران بيلافيا البيلاروسية اليوم الجمعة (12/11/2021) أن السلطات التركية منعت رعايا سوريا والعراق واليمن من الصعود على متن رحلات جوية متوجهة إلى بيلاروسيا. وقالت الشركة في بيان "بناء على قرار السلطات المختصة في تركيا، لن يُسمح لمواطني العراق وسوريا واليمن على الرحلات الجوية بين تركيا وبيلاروسيا". وأضافت الشركة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الجمعة.

وكان الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا ، تستهدف بشكل رئيسي شركة الطيران الحكومية بيلافيا بدعوى نقلها مهاجرين إلى بيلاروسيا.

يذكر أن بيلافيا قد مُنعت من التحليق في أجواء الاتحاد الأوروبي بعد إجبار طائرة على الهبوط في وقت سابق من العام، لكنها تواصل تسيير رحلات إلى وجهات مثل مصر والأردن والإمارات وأرمينيا وجورجيا وأذربيجان وأوزبكستان وقازاخستان.

ويتهم الاتحاد الأوروبي بيلاروسيا بتشجع الآلاف من الفارين من المناطق التي مزقتها الحروب في العالم على محاولة عبور حدودها وأنه قد يفرض عقوبات جديدة على مينسك وشركات الطيران التي تنقل المهاجرين ربما يوم الاثنين. وهناك حاليا آلاف المهاجرين عالقين على الحدود بين بيلاروس وبولندا.

ع.ج.م/و.ب (د ب ا، أ ف ب، رويترز)