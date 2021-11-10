 بعد ضغوط أوروبية.. تركيا تمنع نقل مواطني ثلاث دول عربية إلى بيلاروسيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.11.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بعد ضغوط أوروبية.. تركيا تمنع نقل مواطني ثلاث دول عربية إلى بيلاروسيا

اتفق الاتحاد الأوروبي وتركيا على قيام أنقرة بمراقبة رحلات الطيران المتجهة إلى بيلاروسيا، في محاولة لمنع استخدامها لنقل المهاجرين باتجاه حدود بولندا. وطيران بيلاروسيا يعلن التزامه بعدم نقل مواطني ثلاث دول عربية إلى منسك.

شركة الطيران الحكومية البيلاروسية (بيلافيا)

شركة الطيران الحكومية البيلاروسية (بيلافيا) تعلن التزامها بقرار تركيا بعدم نقل موطني ثلاث دول عربية إلى منسك

كشف مسؤول أوروبي أن الاتحاد الأوروبي اتفق مع تركيا على أن تقوم الأخيرة بمراقبة رحلات الطيران المتجهة إلى بيلاروسيا. وبموجب هذا الاتفاق، ستتخذ أنقرة إجراءات تشمل وقف بيع تذاكر الذهاب من الأراضي التركية إلى مينسك عاصمة  بيلاروسيا.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصدر، الذي لم تكشف عن هويته، قوله إن شركة الخطوط الجوية التركية وافقت على تقييد بيع التذاكر من إسطنبول إلى مينسك بالنسبة لمواطني الدول الرئيسية التي يأتي منها المهاجرون،  خاصة العراق وسوريا واليمن .

وأضاف المصدر أن أنقرة ستمنع استخدام شبكات الخطوط الجوية التركية في الشرق الأوسط من جانب شركة الطيران الوطنية البيلاروسية (بيلافيا)، حتى لا تقوم الأخيرة بشراء رحلات الرمز المشترك لنقل الركاب إلى إسطنبول حتى يتمكنوا من ركوب رحلات بيلافيا إلى مينسك.

وقالت هيئة الطيران المدني التركية إن مواطني سوريا واليمن والعراق لن تباع لهم تذاكر طيران من تركيا إلى مينسك. وذكرت الهيئة الطيران على تويتر "فيما يتعلق بمشكلة عبور الحدود بشكل غير قانوني بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا، فقد تقرر عدم بيع تذاكر سفر للمواطنين من العراق وسوريا واليمن الراغبين في السفر إلى روسيا البيضاء من مطارات بلادنا، وكذلك عدم السماح لهم بركوب الطائرات" المتجهة إلى هناك.

وتواجه تركيا وشركة الخطوط الجوية التركية اتهامات بالمساهمة في تدفق المهاجرين، وهو ما تنفيه أنقرة.
 

من جانبها أفادت شركة طيران بيلافيا البيلاروسية اليوم الجمعة (12/11/2021) أن السلطات التركية منعت رعايا سوريا والعراق واليمن من الصعود على متن رحلات جوية متوجهة إلى بيلاروسيا. وقالت الشركة في بيان "بناء على قرار السلطات المختصة في تركيا، لن يُسمح لمواطني العراق وسوريا واليمن على الرحلات الجوية بين تركيا وبيلاروسيا". وأضافت الشركة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الجمعة.

Infografik Migrationsroute von Iraq nach Belarus AR

وكان الاتحاد الأوروبي  يخطط لفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا ، تستهدف بشكل رئيسي شركة الطيران الحكومية بيلافيا بدعوى نقلها مهاجرين إلى بيلاروسيا.

يذكر أن بيلافيا قد مُنعت من التحليق في أجواء الاتحاد الأوروبي بعد  إجبار طائرة على الهبوط  في وقت سابق من العام، لكنها تواصل تسيير رحلات إلى وجهات مثل مصر والأردن والإمارات وأرمينيا وجورجيا وأذربيجان وأوزبكستان وقازاخستان.

ويتهم الاتحاد الأوروبي بيلاروسيا بتشجع الآلاف من الفارين من المناطق التي مزقتها الحروب في العالم على محاولة عبور حدودها وأنه قد يفرض عقوبات جديدة على مينسك وشركات الطيران التي تنقل المهاجرين ربما يوم الاثنين. وهناك حاليا آلاف المهاجرين عالقين على الحدود بين بيلاروس وبولندا.

ع.ج.م/و.ب (د ب ا، أ ف ب، رويترز)

مشاهدة الفيديو 24:30

مسائية DW: أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.. إلى أين؟

 

مختارات

شباب كردستان على أبواب أوروبا .. مغامرة بعد اليأس من التغيير؟  

مواضيع ذات صلة

Merkel Putin Telefon Kombobild

أزمة تدفق اللاجئين ـ ميركل تطلب من بوتين "التاثير" على بيلاروسيا 10.11.2021

فيما تسود الفوضى على الحدود البولندية البيلاروسية، طلبت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممارسة نفوذ على حكومة بيلاروسيا لوقف تدفق اللاجئين نحو أوروبا.

GRODNO REGION, BELARUS - NOVEMBER 10, 2021: Migrants are seen at a tent camp on the Belarusian-Polish border. According to the Polish Border Guard, several thousand migrants have been approaching the Polish border since November 8, 2021. Since the start of 2021, over 30 thousand migrants have attempted to cross the Belarusian-Polish border. Poland has declared a state of emergency in the regions bordering Belarus. Belarus State Border Committee/TASS THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS117662

ست دول غربية تتهم بيلاروسيا بـ"استغلال منظم" للمهاجرين 12.11.2021

اتّهمت ست دول غربية بيلاروسيا بممارسة "استغلال منظّم للبشر" بهدف "زعزعة استقرار" الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وفيما نفت موسكو مساعدة المهاجرين للوصول إلى الحدود الأوروبية، حذرت دول البلطيق من تصعيد عسكري في المنطقة.