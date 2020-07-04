 بعد ضغوط أمريكية.. بريطانيا تستبعد هواوي من شبكة الجيل الخامس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.07.2020

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بعد ضغوط أمريكية.. بريطانيا تستبعد هواوي من شبكة الجيل الخامس

أعلنت الحكومة البريطانية عن قرارها بحظر مشاركة شركة هواوي الصينية في شبكة الجيل الخامس, قرار يؤثر على الشركات البريطانية لكنه يمنح انتصاراً لواشنطن في معركتها التجارية مع بكين. هواوي وصفت القرار بـ"المحبط" و "المُسيَّس".

معرض هواوي في لاس فيغاس عام 2019

بريطانيا تعتزم حظر هواوي من المشاركة في تطوير شبكة الجيل الخامس. الصورة لأحد معارض هواوي في الولايات المتحدة (أرشيف)

قال وزير الإعلام البريطاني أوليفر دودن اليوم الثلاثاء (14 تموز/ يوليو 2020) إن حكومة رئيس الوزراء  بوريس  جونسون ستحظر مشاركة هواوي في شبكة الجيل الخامس في بريطانيا من خلال إصدار تعليمات لشركات الاتصالات بالتخلص من معدات  الشركة الصينية في مجال شبكة الجيل الخامس بحلول عام 2027.

مختارات

حذرت واشنطن حلفائها في دول الخليج من مخاطر أمنية لتكنولوجيا الجيل الخامس لشركة هواوي، وفقاً لمسؤولين أمريكيين. وفي حين لم تعلق السعودية والإمارات بعد على الأزمة بين واشنطن وهواوي، تقول البحرين إن الشركة "لا تثير القلق". (12.09.2019)

كان من المخطط أن تتأثر شركة هواوي الصينية بالعقوبات الأميركية فتخسر، لكن هواوي قلبت المعادلة وحققت أرباحاً غير متوقعة خلال النصف الأول من عام 2019 ، بجانب تجنيدها 10 آلاف مطور في مشروع "الخطة البديلة". (31.07.2019)

وقال دودن لمجلس العموم بعد اجتماع لمجس الأمن القومي البريطاني ترأسه جونسون "مركز الأمن القومي السيبراني أبلغ الوزراء الآن بأنه عدل بشكل كبير تقييمه الأمني لمشاركة هواوي في شبكة الجيل الخامس في المملكة المتحدة"، وأضاف: "من نهاية هذا العام، على مزودي الاتصالات عدم شراء أي من معدات الجيل الخامس من هواوي".

وأشار دودن إلى أن هذه الخطوة سوف ترجئ بدء عمل شبكات الجيل الخامس في بريطانيا لمدة عام، وأضاف: "هذا لم يكن قراراً سهلاً، ولكنه قرار سليم بالنسبة لشبكات الاتصالات البريطانية، وبالنسبة لأمننا القومي واقتصادنا، الآن وعلى المدى الطويل على السواء".

من جانبها، دعت شركة هواوي الحكومة البريطانية لإعادة النظر في قرارها فرض حظر على شراء معدات شبكة الجيل الخامس منها، معتبرة أن الإجراء "محبِط" و"مُسيَّس".

وقال المتحدث باسم الشركة الصينية في بريطانيا ايد بروستير: "للأسف مستقبلنا في بريطانيا بات مسيساً، الأمر متعلق بالسياسة التجارية الأمريكية وليس الأمن"، وتابع: "هذا القرار محبط. إنه خبر سيء لأي شخص في بريطانيا ولديه هاتف نقّال".

وبقرار الاستغناء التدريجي عن هواوي، تكون الحكومة البريطانية قد رضخت للضغوط الأميركية، رغم تحذيرات بكين لها من إجراءات انتقامية. ويمنح القرار البريطاني إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتصاراً كبيراً في معركتها الجيوسياسية والتجارية مع الصين.

واضطرت لندن إلى مراجعة عقودها مع هواوي بسبب العقوبات الأميركية الجديدة في أيار/مايو والهادفة لمنع هواوي من تطوير أشباه النواقل في الخارج بالاعتماد على التكنولوجيا الأميركية.

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هل يضطر مستخدمو هواوي للتخلي عن أجهزتهم بسبب قيود واشنطن؟

وتعتقد واشنطن أن الشركة الصينية الخاصة يمكنها إما التجسس لمصلحة بكين واما إغلاق شبكات الجيل الخامس للدول المنافسة في أوقات الحرب.

ونفت هواوي هذه الاتهامات مراراً وأشارت إلى عقدين من التعاون مع وكالات الأمن البريطانية التي تحققت من سلامة شبكات الجيلين الثالث والرابع الحالية. ولا يشمل القرار الجديد شبكات الجيلين الثالث والرابع إذ إنّ معداتها غير مشمولة بالعقوبات الأميركية.

لكنّ القرار يهدد بالحاق مزيد من الأضرار بعلاقات بريطانيا مع الصين، ويحمل كلفة كبيرة لمقدمي خدمات الهاتف المحمول في المملكة المتحدة الذين يعتمدون على معدات هواوي منذ ما يقرب 20 عاماً.  وحذّرت شركات الاتصالات البريطانية من أن التخلص من جميع معدات هواوي الحالية قد يكلفها مليارات وقد يستغرق تنفيذه سنوات. وأثار الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات البريطانية فيليب يانسين احتمال تعرض بريطانيا "لانقطاعات" في الخدمة.

واعترف دودن بأن القرار "ستكون له تبعات حقيقية على الاتصالات" التي يعتمد عليها الجميع. وتدفع بريطانيا باتجاه تشكيل مجموعة دول معتمدة على شبكات الجيل الخامس بوسعها تقاسم مواردها وتوفير مكونات لبديل يمكن تطبيقه في ارجاء العالم.

وأوضح دودن أن شركتي سامسونغ الكورية الجنوبية ونيك اليابانية من أبرز المرشحين لتعويض خروج هواوي، مشيراً إلى أن المباحثات تجري على "مستوى تقني"، وقال: "ببساطة الدول حول العالم وليس فقط بريطانيا باتت تعتمد، بشكل خطير، على شركات قليلة جداً".


م.ع.ح/ص.ش (د ب أ – أ ف ب – رويترز)

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