بعد ضربات إسرائيل.. واشنطن تحث إيران على "وقف هجماتها"

قالت واشنطن إن الضربات الإسرائيلية على إيران يجب أن "توقف" تبادل إطلاق النار بين الطرفين وحذرت طهران من "عواقب" الرد وحثتها على التوقف عن مهاجمة إسرائيل لكسر دوامة العنف مؤكدة أن الولايات المتحدة لم تشارك في الهجوم.

حضت الولايات المتحدة إيران اليوم السبت (26 أكتوبر / تشرين الأول 2024) على التوقف عن مهاجمة إسرائيل لكسر دوامة العنف، و"لإنهاء دوامة القتال من دون مزيد من التصعيد" وفق ما قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي شون سافيت. وجاء ذلك بعدما شنت إسرائيل ضربات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ردا على هجوم صاروخي واسع شنته طهران عليها مطلع الشهر.

وشدد شون سافيت على أن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربات الإسرائيلية ومضيفاً أن الرد الإسرائيلي "كان دفاعا عن النفس وقد تجنب عمدا المناطق المأهولة وركز حصرا على أهداف عسكرية خلافا لهجوم إيران على إسرائيل الذي استهدف أكثر مدينة إسرائيلية تعدادا للسكان" ومؤكدا أن الهدف الأمريكي "هو في تسريع المسار الدبلوماسي وخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط".

وقال مسؤول أمريكي تحدث للصحفيين بشرط عدم الكشف عن هويته إن العملية الإسرائيلية بموجب القواعد الأساسية التي وضعها البيت الأبيض "كانت واسعة النطاق، وكانت محددة الأهداف، وكانت دقيقة". وأكد المسؤول أن الولايات المتحدة لم تشارك في الهجوم.

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وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على إيران السبت مستهدفا قواعد عسكرية ومواقع صواريخ وأنظمة دفاعية أخرى في مناطق عدة من البلاد. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الرئيس جو بايدن وفريق الأمن القومي في البيت الأبيض عملوا مع "الإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة لحثهم على القيام برد محدد الأهداف ومتناسب مع خطر متدن لإلحاق أضرار مدنية". وقال المسؤول لصحافيين "ويبدو أن هذا ما حصل بالتحديد ...".

من جانبه حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إيران من أي تصعيد جديد وذلك في أعقاب انتهاء إسرائيل من هجماتها الانتقامية على إيران.

ع.م / ع.ج (أ ف ب ، د ب أ ، أ ب)