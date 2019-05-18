بعد صراع مثير للنهاية.. بايرن يحرز لقب الدوري الألماني

تُوج بايرن ميونيخ بلقب بطل الدوري الألماني (البوندسليغا) للمرة السابعة تواليا بفوزه على ضيفه أينتراخت فرانكفورت 5-1 عصر السبت (18 أيار/ مايو 2019) في الجولة الرابعة والثلاثين، آخر جولات البطولة الألمانية.

وسجل الفرنسي كينغسلي كومان (4) والنمسوي دافيد ألابا (53) والبرتغالي ريناتو سانشيز (58) والفرنسي فرانك ريبيري (72) والهولندي أريين روبن (78) أهداف بايرن ميونيخ، الذي توج باللقب على أرضه وأمام جماهيره، فيما سجل الفرنسي سيباستيان هاليه (50) الهدف الوحيد لفرانكفورت.

وكان بايرن ميونيخ بحاجة إلى التعادل فقط لحسم اللقب الـ29 في تاريخه، بغض النظر عن نتيجة مباراة مطارده المباشر بوروسيا دورتموند ومضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ، لكنه كسب النقاط الثلاث معززا صدارته برصيد 78 نقطة بفارق نقطتين أمام دورتموند الذي لم ينفعه فوزه على مونشنغلادباخ 2-صفر. وهي المرة الأولى التي يحسم فيها لقب البوندسليغا في المرحلة الأخيرة منذ 2010.

ووجه بايرن ميونيخ إنذارا شديد اللهجة للايبزيغ خصمه في المباراة النهائية لمسابقة كأس ألمانيا السبت المقبل في سعيه لتحقيق الثنائية.

بعد 12 عاما في ميونيخ فرانك ريبيري يودع الجماهير في ملعب أليانز أرينا

الثنائي "روبيري" وختام رائع

وودع النجم الفرنسي فرانك ريبيري وزميله الهولندي أرين روبن، اللذين يطلق عليهما "روبيري"، جماهير "أليانز أرينا" بأفضل طريقة ممكنة بتسجيل كل منهما لهدف. وقام النادي البافاري قبل انطلاق المباراة بتكريم الثلاثي ريبيري وروبن والبرازيلي رافينيا الذين سيتركون الفريق في نهاية الموسم الحالي.

وجلس الثلاثي على مقاعد البدلاء، قبل أن يدفع المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش بالفرنسي والهولندي في الشوط الثاني، ولم تتح له الفرصة لإشراك رافينيا كونه أُرغم على إجراء تغيير اضطراري بسبب إصابة ليون غوريتسكا آواخر الشوط الأول ودفعه بسانشيز.

الهولندي روبن يودع جماهير ميونيخ في آخر مباراة له في مسيرته بالدوري مع الفريق البافاري

مراكز البطولات القارية والهبوط

وأنهى دورتموند الدوري في المركز الثاني وله 76 نقطة بعد فوزه 2-صفر على بروسيا مونشنغلادباخ. وانتظر دورتموند الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لافتتاح التسجيل عبر الإنجليزي غايدون سانشو بتسديدة على الطاير من مسافة قريبة، وعزز القائد ماركو رويس العائد من الإيقاف لمباراتين، بالهدف الثاني عندما تابع كرة الأميركي كريستيان بوليسيك من مسافة قريبة داخل المرمى الخالي (54).

واستغل باير ليفركوزن خسارة مونشنغلادباخ وفرانكفورت لينتزع المركز الرابع وبالتالي البطاقة الأخيرة المؤهلة لمسابقة دوري ابطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه الكبير على مضيفه هرتا برلين 5-1. أما البطاقة الثالثة فمن نصيب لايبزيغ، صاحب المركز الثالث، الذي خسر أمام مضيفه بريمن بنتيجة 1-2.

ويبقى عزاء مونشنغلادباخ خوض مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بعدما أنهى الموسم في المركز الخامس. كما انضم إليه للدوري الأوروبي فولفسبورغ صاحب المركز السادس، الذي أكتسح ضيفه أوغسبورغ بنتيجة 8-1. و يعود فرانكفورت أيضا إلى الدوري الأوروبي الموسم القادم.

بينما هبط نورمبرغ وهانوفر لدوري الدرجة الثانية، وسيلعب شتوتغارت مباراتي ترضية من أجل حسم بقائه في البوندلسيغا وعدم تلقي مصير الفريقين المذكورين.

ص.ش/خ.س (أ ف ب، رويترز)