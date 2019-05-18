بعد صراع مثير للنهاية.. بايرن يحرز لقب الدوري الألماني

تُوج بايرن ميونيخ بلقب بطل الدوري الألماني (البوندسليغا) للمرة السابعة تواليا بفوزه على ضيفه أينتراخت فرانكفورت 5-1 عصر السبت (18 أيار/ مايو 2019) في الجولة الرابعة والثلاثين، آخر جولات البطولة الألمانية.
وسجل الفرنسي كينغسلي كومان (4) والنمسوي دافيد ألابا (53) والبرتغالي ريناتو سانشيز (58) والفرنسي فرانك ريبيري (72) والهولندي أريين روبن (78) أهداف بايرن ميونيخ، الذي توج باللقب على أرضه وأمام جماهيره، فيما سجل الفرنسي سيباستيان هاليه (50) الهدف الوحيد لفرانكفورت.
وكان بايرن ميونيخ بحاجة إلى التعادل فقط لحسم اللقب الـ29 في تاريخه، بغض النظر عن نتيجة مباراة مطارده المباشر بوروسيا دورتموند ومضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ، لكنه كسب النقاط الثلاث معززا صدارته برصيد 78 نقطة بفارق نقطتين أمام دورتموند الذي لم ينفعه فوزه على مونشنغلادباخ 2-صفر. وهي المرة الأولى التي يحسم فيها لقب البوندسليغا في المرحلة الأخيرة منذ 2010.
ووجه بايرن ميونيخ إنذارا شديد اللهجة للايبزيغ خصمه في المباراة النهائية لمسابقة كأس ألمانيا السبت المقبل في سعيه لتحقيق الثنائية.
بعد 12 عاما في ميونيخ فرانك ريبيري يودع الجماهير في ملعب أليانز أرينا
الثنائي "روبيري" وختام رائع
وودع النجم الفرنسي فرانك ريبيري وزميله الهولندي أرين روبن، اللذين يطلق عليهما "روبيري"، جماهير "أليانز أرينا" بأفضل طريقة ممكنة بتسجيل كل منهما لهدف. وقام النادي البافاري قبل انطلاق المباراة بتكريم الثلاثي ريبيري وروبن والبرازيلي رافينيا الذين سيتركون الفريق في نهاية الموسم الحالي.
وجلس الثلاثي على مقاعد البدلاء، قبل أن يدفع المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش بالفرنسي والهولندي في الشوط الثاني، ولم تتح له الفرصة لإشراك رافينيا كونه أُرغم على إجراء تغيير اضطراري بسبب إصابة ليون غوريتسكا آواخر الشوط الأول ودفعه بسانشيز.
الهولندي روبن يودع جماهير ميونيخ في آخر مباراة له في مسيرته بالدوري مع الفريق البافاري
مراكز البطولات القارية والهبوط
وأنهى دورتموند الدوري في المركز الثاني وله 76 نقطة بعد فوزه 2-صفر على بروسيا مونشنغلادباخ. وانتظر دورتموند الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لافتتاح التسجيل عبر الإنجليزي غايدون سانشو بتسديدة على الطاير من مسافة قريبة، وعزز القائد ماركو رويس العائد من الإيقاف لمباراتين، بالهدف الثاني عندما تابع كرة الأميركي كريستيان بوليسيك من مسافة قريبة داخل المرمى الخالي (54).
واستغل باير ليفركوزن خسارة مونشنغلادباخ وفرانكفورت لينتزع المركز الرابع وبالتالي البطاقة الأخيرة المؤهلة لمسابقة دوري ابطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه الكبير على مضيفه هرتا برلين 5-1. أما البطاقة الثالثة فمن نصيب لايبزيغ، صاحب المركز الثالث، الذي خسر أمام مضيفه بريمن بنتيجة 1-2.
ويبقى عزاء مونشنغلادباخ خوض مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بعدما أنهى الموسم في المركز الخامس. كما انضم إليه للدوري الأوروبي فولفسبورغ صاحب المركز السادس، الذي أكتسح ضيفه أوغسبورغ بنتيجة 8-1. و يعود فرانكفورت أيضا إلى الدوري الأوروبي الموسم القادم.
بينما هبط نورمبرغ وهانوفر لدوري الدرجة الثانية، وسيلعب شتوتغارت مباراتي ترضية من أجل حسم بقائه في البوندلسيغا وعدم تلقي مصير الفريقين المذكورين.
ص.ش/خ.س (أ ف ب، رويترز)
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
كتابة التاريخ
دخل بايرن ميونيخ التاريخ من أوسع أبوابه عقب فوزه بلقب الدوري الألماني للمرة السابعة على التوالي والمرة التاسعة والعشرين في تاريخه. الفريق البافاري واصل إحكام قبضته على "البوندسليغا" في موسم شهد منافسة شرسة مع غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، الذي كان قريباً للغاية من التتويج بهذا اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ سنوات.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
ضربة مبكرة
في افتتاح الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم، تلقي بايرن ميونيخ هزيمته الأولى في "البوندسليغا" 2-0 على يد هيرتا برلين. وسجل فريق العاصمة الألمانية فوزه الأول على الفريق البافاري منذ تسعة أعوام، فيما لم يفلح بايرن ميونيخ في تغيير نتيجة المباراة رغم محاولاته الكثيرة.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
انفراد بالصدارة
في نفس الجولة، قلب بوروسيا دورتموند تخلفه أمام بايرن ليفركوزن بـ2-0، وحول ذلك إلى فوز مثير 4-2. ورفع بوروسيا دورتموند بهذا الفوز الثمين رصيده إلى 14 نقطة، لينفرد بذلك بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم أمام منافسه المباشر بايرن ميونيخ.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
خسارة القمة أمام دورتموند
في قمة الأسبوع الحادي عشر من الدوري الألماني لكرة القدم، فاز بوروسيا دورتموند على غريمه التقليدي بايرن ميونيخ بـ 3-2. ورفع دورتموند رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة، فيما تراجع الفريق البافاري إلى المرتبة الثالثة برصيد 20 نقطة فقط في وضع لم يتعود عليه في السنوات الأخيرة.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
دوامة الشك
على أرض ملعبه، فشل بايرن ميونيخ في الحفاظ على تقدمه أمام فورتونا دوسلدورف وتعادل معه 3-3 برسم الجولة الثانية عشر من "البوندسليغا".وأدخلت هذه النتيجة المخيبة الفريق البافاري في دوامة من الشك، فيما بدأت الأسئلة تُطرح عن أحقية نيكو كوفاتش في الإشراف على تدريب بايرن ميونيخ.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
بداية التألق
في الجولة السادسة عشر من "البوندسليغا" أنقذ فرانك ريبيري بايرن ميونيخ من السقوط في فخ التعادل وقاد الفريق إلى الفوز على لايبزيغ بـ 1-0. كما قلص الفريق البافاري الفارق إلى 6 نقاط مع بوروسيا دورتموند، الذي تلقى خسارته الأولى في الدوري على يد فورتونا دوسلدورف 1-2.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
تعادل مخيب.. وبايرن يستغل الفرصة
رغم تقدمه بثلاثة أهداف أمام ضيفه هوفنهايم، فشل بورسيا دورتموند في الحفاظ على هذه النتيجة وسمح لهوفنهايم بالتعادل معه في مباراة غاب عنها مدرب دورتموند لوسيان فافر بسبب نزلة برد، فيما فاز بايرن ميونيخ على شالكه 3-1، ليقلص بذلك الفارق إلى خمس نقاط مع صاحب الصدارة.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
اشتراك في الصدارة
في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني، اشترك بايرن ميونيخ في الصدارة مع بوروسيا دورتموند برصيد 54 نقطة لكل منهما، حيث فاز الفريق البافاري على بوروسيا مونشنغلادباخ بـ 5-1 في مباراة تألق فيها الهداف ليفاندوفسكي بشكل كبير، فيما خسر بوروسيا دورتموند أمام أوغسبورغ بـ 1-2.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
بايرن ميونيخ يتصدر "البوندسليغا"
سحق بايرن ميونيخ ضيفه فولفسبورغ بسداسية نظيفة برسم الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني. وبهذا الفوز العريض عاد الفريق البافاري إلى الصدارة بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند، الذي حقق بدوره الفوز على شتوتغارت 3-1.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
خماسية في شباك دورتموند
في قمة الأسبوع الـثامن والعشرين من "البوندسليغا"، استعرض بايرن ميونيخ عضلاته أمام غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، وفاز عليه بنتيجة عريضة 5-0. وأحكم الفريق البافاري بهذا الفوز قبضته على صدارة الدوري الألماني، فيما فشل دورتموند في الوقوف أمام هجوم بايرن ميونيخ الكاسح.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
إثارة متواصلة
في الجولة ما قبل الأخيرة كان بايرن ميونيخ بحاجة إلى الفوز أمام لايبزيغ من أجل التتويج باللقب للمرة السابعة على التوالي، بيد أن متصدر "البوندسليغا" اكتفى بالتعادل، فيما فاز بوروسيا دورتموند على دوسلدورف بـ 3-2، ليقلص بذلك الفارق إلى نقطتين ويؤجل الحسم إلى الجولة الأخيرة.
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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"
مسك الختام
قضى بايرن ميونيخ على آمال بوروسيا دورتموند، الذي كان يُمني النفس بتعثر الفريق البافاري في مباراته الأخيرة في "البوندسليغا". الفريق البافاري دك شباك آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل واحد، ليحقق لقب الدوري الألماني للمرة السابعة على التوالي و التاسعة والعشرين في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.
الكاتب: مهدوي رضوان