 بعد صدمة الفيديو الجنسي.. مرشحة جديدة لمنصب عمدة باريس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.02.2020

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أخبار

بعد صدمة الفيديو الجنسي.. مرشحة جديدة لمنصب عمدة باريس

بعد انسحاب المرشح المفضل للرئيس الفرنسي لانتخابات عمدة العاصمة باريس، بنيامين غريفو، إثر صدمة الفيديو الجنسي، تقدمت وزيرة الصحة أغنيس بوزين لخوض هذا الاستحقاق. بوزين ستنافس عمدة باريس الحالية الاشتراكية "آن هيدالغو".

Frankreich Gesundheitsministerin Agnes Buzyn nach bestätigten Coronavirusfällen (picture-alliance/APF/A. Jocard)

وزيرة الصحة الفرنسية أغنيس بوزين

اختار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وزيرة الصحة في حكومته أغنيس بوزين لخوض انتخابات عمدة باريس بعدما تسبب نشر فيديو جنسي لانسحاب مرشحه الأول للمنصب.

ويعد تغيير المرشح الذي تم في آخر لحظة، مع إجراء الجولة الأولى من الانتخابات في 15 آذار/مارس المقبل، آخر نكسة للرئيس الفرنسي الذي تراجعت نسبة شعبيته على المستوى الوطني إلى 32 بالمائة في كانون الثاني/يناير الماضي، وفقا لوكالة (بلومبرغ) للأنباء اليوم .

وتم نشر مقطع الفيديو الجنسي ورسائل نصية متبادلة بين بنيامين غريفو (42 عاما) المتحدث السابق باسم حكومة ماكرون، وامرأة على موقع إلكتروني مساء الأربعاء الماضي، مما دفع غريفو إلى الانسحاب من السابق الرئاسي يوم الجمعة قائلا إن "عائلته لا تستحق ذلك".

واختار حزب ماكرون، الجمهورية إلى الأمام، أغنيس بوزين اليوم الأحد (16 فبراير/ شباط 2020) مرشحة بديلة، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية. وتعد بوزين من أبرز أعضاء الحزب حيث عملت وزيرة منذ تولي ماكرون السلطة وكانت في مركز استجابة البلاد لفيروس كورونا الجديد.

ويذكر أن عمدة باريس "آن هيدالغو" وهي اشتراكية تخوض الانتخابات سعيا للفوز بولاية جديدة في المنصب، كما تخوض رشيدة داتي، وزيرة العدل السابقة كمرشحة لحزب "الجمهوريون" اليميني .

م.أ.م/ أ.ح (د ب أ)

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