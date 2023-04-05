 بعد صدامات المسجد الأقصى.. من يضمن نجاح التهدئة؟ | مسائية DW | DW | 05.04.2023

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مسائية DW

بعد صدامات المسجد الأقصى.. من يضمن نجاح التهدئة؟

عودة الهدوء إلى المسجد الأقصى ومحيطهِ بعد صداماتٍ عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومصلين فلسطينيين الليلة الماضية، فهل تنجح جهود التهدئة في الحيلولة دون تصعيد جديد ومن يضمن نجاحَها؟

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