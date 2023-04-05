بعد صدامات المسجد الأقصى.. من يضمن نجاح التهدئة؟

توتر في القدس وقصف إسرائيلي على غزة ردا على صواريخ فلسطينية

تسود أجواء من التوتر بعد اشتباك الشرطة الإسرائيلية مع فلسطينيين في المسجد الأقصى، وبحسب الشرطة فإن دخول المسجد جاء بعد أن تحصن "محرضون داخله"، فيما أطلقت صواريخ من غزة في اتجاه إسرائيل. وألمانيا تدعو كل الأطراف للتهدئة.