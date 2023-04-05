بعد صدامات المسجد الأقصى.. من يضمن نجاح التهدئة؟

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عودة الهدوء إلى المسجد الأقصى ومحيطهِ بعد صداماتٍ عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومصلين فلسطينيين الليلة الماضية، فهل تنجح جهود التهدئة في الحيلولة دون تصعيد جديد ومن يضمن نجاحَها؟
تسود أجواء من التوتر بعد اشتباك الشرطة الإسرائيلية مع فلسطينيين في المسجد الأقصى، وبحسب الشرطة فإن دخول المسجد جاء بعد أن تحصن "محرضون داخله"، فيما أطلقت صواريخ من غزة في اتجاه إسرائيل. وألمانيا تدعو كل الأطراف للتهدئة.
في هجوم وصفه نتنياهو بـ"هجوم إرهابي في قلب تل أبيب"، أصيب عدة أشخاص بعضهم حالته خطيرة. وقد قتلت الشرطة الإسرائيلية المهاجم المنتمي لحماس. فيما حذر وزير الدفاع الأمريكي من الأعمال التي قد تؤدي لمزيد من انعدام الأمن.
الخارجية الأردنية تستدعي من جديد السفير الإسرائيلي، وتسلمه "احتجاجا شديد اللهجة" لاعتراض شرطي إسرائيلي طريق سفير الأردن في إسرائيل خلال دخوله المسجد الأقصى. والشرطة الإسرائيلية تحدثت عن "معلومات مضلّلة".
دخلت العلاقات الأمريكية الإسرائيلية منحى الأزمات بعد أقل من ثلاثة أشهر من عودة نتنياهو للحكم. مسؤول أمريكي يقول إنّ واشنطن "منزعجة للغاية" من تحرك الكنيست. فهل استدعاء السفير الإسرائيلي يعني وجود أزمة بين الحليفين؟
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